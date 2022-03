Neuwahlen beim Verband Bevölkerungs- und Zivilschutz Aare Süd

Der Verband Bevölkerungs- und Zivilschutz Aare Süd (VBZAS) sieht positiv in die Zukunft. Mit Reto Vescovi (Zuchwil) wurde ein neuer Präsident gewählt. Auch die neuen Statuten wurden an der Delegiertenversammlung in Lüterkofen genehmigt.

Rahel Meier Jetzt kommentieren 25.03.2022, 14.26 Uhr