Deitingen/Flumenthal Wieder weniger Ärger ums Bundesasylzentrum? Anwohnerinnen und Anwohner treffen sich mit der Polizei In den vergangene Jahren wurden vermehrt Straftaten beim Bundesasylzentrum festgestellt. Vor Ort im Schachen in Deitingen erhielten die Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner die Möglichkeit, Fragen zu stellen sowie Sorgen und Nöte mitzuteilen. Urs Byland Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Einzelne Bewohner des Bundesasylzentrums auf Flumenthaler Boden (links oben) haben im Schachenqaurtier im nahen Deitingen (rechts) zu Verunsicherung geführt. Peter Brotschi

Zweimal in den vergangenen zwei Jahren war das Schachenquartier in Deitingen in aller Munde. Ab zirka Dezember 2020 musste die Kantonspolizei eine Zunahme von Straftaten rund um das Bundesasylzentrum feststellen. Dieses befindet sich im Schachen auf Flumenthaler Boden, aber in der Nähe von Deitingen.

Gemeldet wurden der Polizei zu jener Zeit vor allem Fahrzeugaufbrüche, Diebstähle aus unverschlossenen Autos sowie Personen, die nachts um Liegenschaften im Deitinger Schachenquartier herumgeschlichen sind. Im Herbst 2021 rumorte es erneut, was erneut zu einer allgemeinen Verunsicherung führte.

Aktuell sei die Situation rund um das Bundesasylzentrum «sehr ruhig», so die Polizei. Zu verdanken sei dies mehreren Massnahmen, wie etwa einer verstärkte Polizeipräsenz. Nebst der Polizei hat auch der Bund reagiert und in Absprache mit der Polizei, den betroffenen Gemeinden, der Leitung des Bundesasylzentrums und dem Staatssekretariat für Migration einen Sicherheitsdienst eingerichtet.

Die eingeleiteten Massnahmen hätten ihre Wirkung nicht verfehlt und letztendlich zu einer deutlichen Entspannung der Situation rund um das Bundesasylzentrum geführt, erklärt der Mediendienst der Kantonspolizei. Weitergehende Massnahmen seien im Moment nicht angedacht.

Direkt Fragen stellen und Sorgen mitteilen

Gut möglich, dass dies noch nicht überall angekommen ist. Denn nun sucht die Kantonspolizei auch das direkte Gespräch. Per Inserat hat sie Anwohnerinnen und Anwohnern rund um das Bundesasylzentrum dazu eingeladen, in unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes Fragen und Sorgen direkt zu äussern. Am Lokaltermin vor Ort im Schachen erschien die Polizei mit einem Fahrzeug. Die Anwesenden konnten einzeln beim Fahrzeug im Gespräch mit der Polizei ihre Fragen kundtun.

Von dieser Möglichkeit haben etwas mehr als 30 Personen Gebrauch gemacht. Mit dabei war Gemeinderat Benedikt Meier, der die Gemeinde in der Verbindungsgruppe Schachen/Gemeinde/Bundesasylzentrum vertritt. «Ich war positiv überrascht. Am Anfang waren etwa 15 Personen vor Ort.» Die Einzelgespräche habe er nicht mitverfolgen können, er wisse aber, dass einige Anwohnerinnen und Anwohner unsicher sind, wann sie bei Vorkommnissen zum Telefonhörer greifen und die Polizei anrufen sollen.

Thematisiert wurde die Sicherheitslage rund um das Bundesasylzentrum

Der Mediendienst der Kantonspolizei teilt mit, dass es erfreulich viele und gute Gespräche zwischen der Polizei und den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern gegeben habe. Die Aktion der Polizei sei sehr geschätzt worden und werde deshalb weitergeführt. Hauptthema sei die Sicherheitslage rund um das Bundesasylzentrum gewesen, wobei die Polizei auch alle übrigen Fragen beantwortet habe. Aufgrund der Rückmeldungen und der guten Gespräche falle die Bilanz der Kantonspolizei durchwegs positiv aus.

Auch der Deitinger Gemeinderat Meier ist zufrieden. Grundsätzlich finde er diesen Austausch zwischen der Polizei sowie Anwohnerinnen und Anwohnern eine löbliche Sache. Er ist überzeugt:

«Manche Leute sind verunsichert. Mit dieser Aktion wird die Hemmschwelle, mit der Polizei in Kontakt zu treten, herabgesetzt.»

Meier findet es auch gut, dass diese Treffen monatlich wiederholt werden. Das nächste Mal wird die Kantonspolizei am Samstag, 21. Mai, zwischen 8.45 Uhr und 11.15 Uhr vor Ort sein.

