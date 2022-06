Grillplausch mit Flüchtlingen im Bundesasylzentrum Deitingen

Deitingen/Flumenthal Nur wenige folgten der Einladung zum Grillplausch mit Flüchtlingen im Bundesasylzentrum Das Flüchtlingszentrum Flumenthal und seine Aufgaben von einer neuen Seite erleben: Das war das Ziel der «Einladung zum Grillplausch» des Staatssekretariates für Migration an die Bevölkerung von Deitingen und insbesondere an die Nachbarschaft des Zentrums. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 16.06.2022, 18.09 Uhr

Einweihung des Grillplatz (rechts) beim Flüchtlingszentrum des Bundes in Flumenthal. Eingeladen wurde die Bevölkerung von Deitingen, mit dem Ziel Vorurteile abzubauen. Zvg

An einem Holztisch sitzen ein paar junge Männer zusammen und unterhalten sich. Salih Bulut ist einer von ihnen. Er ist ein 28-jähriger, kudischer Flüchtling, der sich gerade online Deutsch beibringt, und er äussert sich positiv zu diesem Anlass: «Es gefällt mir sehr, heute hier zu sein; es ist eine gute Sache.»

Bulut ist seit einem Jahr im Flüchtlingszentrum. Er geht wie viele andere Flüchtlinge regelmässig in den «Baschi-Treff» ins Pfarreiheim Deitingen, der seit März 2020 jeden Mittwochnachmittag stattfindet. Eine Gruppe von Freiwilligen bietet dort bei einem Z’Vieri Spiele, Musik und während der Coronazeit Spaziergänge an, um Begegnungen von Mensch zu Mensch zu ermöglichen und so sprachliche und kulturelle Hürden zu überwinden.

Der «Baschi-Treff» ist heute anlässlich der Einladung des Staatssekretariates für Migration in den mit einer neuen Grillstelle ausgestatteten Garten des Flüchtlingszentrums gekommen. Auch hier wird gesungen, gemalt und Kuchen gegessen, der von den Asylsuchenden und von den Frauen des Baschi-Treffs gebacken wurde.

Caroline Beiner vom «Baschi-Treff» sagt: «Es ist wichtig, Verständnis zu schaffen zwischen den Leuten vom Dorf und den Asylsuchenden». Es sei oft schwer, die Bevölkerung zu gewinnen; aber die Menschen hier seien so, wie Menschen überall sind. Es gebe überall gute und halt auch ein paar, die Probleme machten.

An Ständen wird über die Arbeit im Flüchtlingszentrum informiert

Ein paar Kinder spielen mit Hingabe Boule, «das tut ihnen gut», sagt Marianne Schreier, «und wir gehen immer bereichert heim nach unseren Treffen.» Am Rande des Gartens vor der Aare sitzen auf einer Bank vier Ukrainerinnen, sie singen ein wehmütiges Lied. Eine von ihnen singt besonders schön, sie ist Sängerin von Beruf. Andere bemalen ein Tischtuch für den Baschi-Treff.

Ausgelassene Stimmung beim Grillplausch. Zvg

An Ständen informieren die involvierten Gremien wie das Staatssekretariates für Migration und Organisationen wie die ORS (Dienstleistungen in der Flüchtlingsbetreuung) über ihre Arbeit. ORS-Vertreter Lutz Hahn sagt: «Dieser Anlass soll helfen, Vorurteile abzubauen. Unser tägliches Brot ist es, zu deeskalieren und Brücken zu bauen zwischen allen. Niemand ist verpflichtet, herzukommen; aber dann sollte man auch nicht einfach kritisieren.»

Auch Charles Jakober, Direktor der benachbarten Justizvollzugsanstalt, und Bruno Eberhard, Gemeindepräsident von Deitingen, besuchen die Veranstaltung. Ebenfalls vor Ort ist Christine Lüthi. Ihr Sohn Sebastian leistet hier Zivildienst. «Mein Sohn ist begeistert von seiner Arbeit hier.» Sebastian ergänzt, er könne hier viel lernen.

Christine Lüthi sagt, die Leute hier gäben sich sehr viel Mühe; es sei schade, dass nicht mehr aus dem Dorf vorbei kämen, um sich selber ein Bild zu machen. Und Yves Häberli, Objektverantwortlicher Staatssekretariat für Migration, hat bis zum Ende des Grillfestes doch ein paar wenige Anwohner ausgemacht. «Insgesamt hatten wir etwa 40 Gäste hier.»

