Marché erneuert Autobahnraststätte Deitingen Süd

Deitingen/Flumenthal Ein geschichtsträchtiger Ort: Nun wird die Raststätte Deitingen Süd erneuert Unter dem bekannten Betonschalendach des Burgdorfer Bauingenieurs Heinz Isler tut sich was. Die Marché Restaurants Schweiz AG will den Gastrobetrieb neu gestalten. Urs Byland Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Die Autobahnraststätte Deitingen Süd, bekannt wegen ihres auffälliges Betonschalendachs. mt

Die Autobahnraststätte Deitingen Süd ist mit dem denkmalgeschützten Betonschalendach ein geschichtsträchtiger Ort. Nun wird unter den beiden Betonschalen, die von oben die Flügel einer Möwe symbolisieren und die früher die Anlage mit den Tanksäulen überdachte, wieder einmal etwas verändert.

Die Marché Restaurants Schweiz AG erneuert die Gastrobetriebe, wie in den Baugesuchsunterlagen nachzulesen ist. Diese sind auf der Verwaltung der Gemeinde Flumenthal zu finden, denn die Autobahnraststätte Deitingen Süd liegt auf deren Boden.

Das Gebäude datiere aus dem Jahr 1969, erklärt Raoul König, Geschäftsführer von Marché Restaurants Schweiz AG. «Es braucht eine technische Erneuerung.» Wasserleitungen und Stromanlagen sollen ersetzt werden. Auch die Nebenräume für die technische Einrichtung und das Personal werden erneuert. Und natürlich soll auch der Gastrobereich erneuert werden.

Rasche Konsumation ist oberste Prämisse

Heute lockt noch das restaurantartige Cindy’s Diner die Gäste an. Künftig wird es zwei Bereiche geben. In der Marché Cafébar mit 60 Sitzplätzen werden die Gäste an einer grossen Theke schnell bedient. «Die Cafébar ist stark auf die Besucherinnen und Besucher am Morgen ausgerichtet, die unterwegs schnell ihren Kaffee, ihr Gipfeli oder ihr Sandwich konsumieren wollen.» Am Nachmittag ist’s dann halt der Kuchen.

«Trend hin zu schnellstmöglicher Verpflegung» Wissen Sie, welche Gäste die Autobahnraststätte Deitingen Süd frequentieren?

Raoul König: Neben dem allgemeinen Ferien- und Durchreiseverkehr besuchen uns unter der Woche hauptsächlich Pendlerinnen, Pendler und Geschäftsreisende, am Wochenende viele Familien und Sonntagsausflügler (Tagestouristen). Allen gemeinsam ist das Bedürfnis oder der Wunsch, sich unterwegs eine entspannte, schnelle und genussvolle Frischepause zu gönnen.



Gibt es in dieser Beziehung Unterschiede zur Autobahnraststätte Deitingen Nord?

Nein.



Hatte dieses Wissen einen Einfluss auf die Erneuerung?

Schon länger stellen wir einen allgemeinen Trend hin zu schnellstmöglicher Verpflegung fest. Ohne dabei Einbussen bei der Gastfreundschaft, sowie der Qualität oder der Frische der angebotenen Speisen und Getränke in Kauf nehmen zu wollen. Genau hier liegt die Stärke unseres Unternehmens. Mit unseren Marken und Konzepten bieten wir Menschen unterwegs ein breites, konsequent auf ihre Bedürfnisse und Wünsche ausgerichtetes Portfolio.

Im anderen Bereich sind rund 156 Sitzplätze vorgesehen. Auch hier wird künftig die schnelle Verpflegung oberstes Ziel sein. Wie diese erreicht werden soll, dazu will König aber noch keine Details preisgeben, nur so viel will er verraten: «Das Angebot der beiden Betriebe wird sich ideal ergänzen und soll von früh morgens bis spät abends eine möglichst breite Kundschaft ansprechen», so Raoul König.

Die eigenständige Coop-Tochter wird mehr als 3,5 Millionen Franken in die Erneuerung investieren. Frei gestalten kann sie aber nicht wegen dem Betonschalendach. «Wir müssen einige Rahmenbedingungen beachten.» Man habe sich aber bereits mit dem kantonalen Denkmalschutz in bestem Einvernehmen abgesprochen. Trotz den Einschränkungen sagt Raoul König: «Für uns ist es toll, an diesem geschichtsträchtigen Ort zu sein.»

Coop-Tochter Die Marché Restaurants Schweiz AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Coop und betreibt insgesamt 34 Gastronomiebetriebe, eine Catering-Division und ein 3-Sterne-Swiss-Quality-Hotel. Das führende Schweizer Verkehrsgastronomie-Unternehmen ist mit seinen eignen Konzept-Marken Marché, Cindy’s und Zopf & Zöpfli schweizweit an Hochfrequenzlagen tätig (Autobahn, Flughafen, ÖV, Shoppingcenter) und beschäftigt zurzeit rund 800 Mitarbeitende. Marché startete 1983 in Stuttgart mit einem neuartigen Restaurant. 1986 eröffnete Marché auch in der Schweiz die ersten Betriebe in Neuenkirch Ost, Bellinzona Nord & Süd und im Glarnerland. 1990 eröffnete das Flaggschiff Heidiland.

Autobahnraststätte Deitingen Süd auf Gemeindegebiet von Flumenthal mit dem Betonschalendach von Bauingenieur Heinz Isler, fotografiert im Oktober 1968. ETH-Bibliothek Zürich / Solothurner Zeitung Betonschalendach von Heinz Isler In den 1960er Jahren beauftragte BP, die damalige Tankstellenkonzessionärin den Burg­dorfer Bauingenieur Heinz Isler (1926–2009) damit, ein Dach für die Tankstelle zu entwerfen. Das Ergebnis: zwei geschwungene Dreiecksschalen, die seit 1967/68 leichtfüssig die Zapfsäulen überspannten. Trotz der geringen Schalendicke von 9 cm ist das Dach 11.5 m hoch und hat eine Spannweite von 31 m. Zu Islers populärsten Bauwerken zählen die 1962 entstandene Freiformschale des Ausstellungsgebäudes der Wyss Samen und Pflanzen in Zuchwil, Deitingen-Süd, die Membranschale des Hallenbades in Brugg von 1981, das Fliegermuseum Dübendorf von 1987 oder die Steinkirche von Cazis. In der Region stammt auch noch die Tennishalle in Grenchen oder der Kilcherbau in Recherswil zu Islers Bauten. Heinz Isler realisierte mehr als 1400 Schalenbauten in Deutschland, der Schweiz oder Frankreich.

Betonschalendach von Heinz Isler im Gartencenter Wyss in Zuchwil. mt

