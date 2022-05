BP verkauft Autobahnraststätte Deitingen Süd

Angebot wird verbessert Die Autobahnraststätte Deitingen Süd wurde verkauft – was haben die neuen Besitzer damit vor? Neue Besitzerin ist die in Suhr ansässige Oel-Pool AG. Das Angebot im Tankstellenshop wird verbessert. Der Gastrobereich wird, wie vor dem Verkauf geplant, erneuert. Urs Byland Jetzt kommentieren 03.05.2022, 11.00 Uhr

Die Autobahnraststätte Deitingen Süd mit den markanten Schalendächern aus Beton hat eine neue Besitzerin. mt

Im März publizierte die Marché Restaurants Schweiz AG ein Baugesuch für die Erneuerung ihres Gastrobetriebes auf der Autobahnraststätte Deitingen Süd. Nun hat gar die gesamte Liegenschaft mit dem weit herum bekannten, denkmalgeschützten Betonschalendach eine Änderung erfahren. Laut Amtsblatt hat die Oel-Pool AG mit Sitz in Suhr die Autobahnraststätte Deitingen Süd von der BP übernommen.

Diese Übernahme ist Teil einer grösseren Kaufaktion. Die Oel-Pool AG und die dazugehörige Tochtergesellschaft Moveri AG haben das gesamte BP-Tankstellennetz übernommen. Dieser Schritt wurde bereits im letzten Herbst angekündigt. Die Wettbewerbskommission (Weko) musste aber noch ihre Zustimmung zum Geschäft geben. Jessica Beyer, Pressesprecherin der Moveri AG, erläutert die Auswirkungen des Kaufs für die Autobahnraststätte Deitingen Süd.

Die Autobahnraststätte Deitingen Süd. Maddalena Tomazzoli Huber

Unter welchen Auflagen hat die Wettbewerbskommission dem Verkauf der BP-Tankstellen an die Oel-Pool AG und ihre Tochtergesellschaft Moveri AG zugestimmt?

Jessica Beyer: Die Weko hat das Zusammenschlussvorhaben bewilligt, für unbedenklich erklärt und keine Auflagen auferlegt.

In welcher Grössenordnung bewegt sich der Verkaufspreis?

Darüber wurde Stillschweigen vereinbart.

Angedacht ist eine Erneuerung des Gastrobetriebs der Autobahnraststätte Süd. Wird dieser Umbau übernommen?

Die Marché Restaurant Schweiz AG wird das bestehende Cindy’s Diner-Konzept wie bisher weiterführen. Oel-Pool und Marché werden die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen und somit würden wir auch ein neues Restaurantkonzept unterstützen.

Eine alte (undatierte) Aufnahme der Autobahnraststätte Deitingen Süd mit Betonschalendach von Bauingenieur Heinz Isler. ETH-Bibliothek Zürich

Welche Tankstellenmarke wird neu dort das Benzin verkaufen?

Die Marke bleibt BP. BP ist führend im Treibstoff und wir bedienen in Deitingen auch viele internationale Kunden.

Welche Änderungen sind zu erwarten?

Wir wollen gerade im Shop unser Angebot kontinuierlich verbessern und mit den anderen Partnern die Raststätte weiterentwickeln.

BP verkauft weiterhin Benzin in Deitingen Süd. Maddalena Tomazzoli Huber

Welche Ziele verfolgt die Oel-Pool AG mit dem Ausbau des Tankstellennetzes?

Eines der Ziele ist es, durch den Zusammenschluss neue Möglichkeiten wie eine Einführung von regenerativen Brenn- und Treibstoffen voranzutreiben.

Was bedeutet das für die Tankstelle Deitingen Süd?

Schon heute mischen wir unseren Treibstoffen bis zu 7 Prozent Biosubstanzen bei. Damit können wir CO 2 sparen. Sobald synthetische CO 2 -freie Treibstoffe verfügbar sind, werden wir diese auch an so wichtigen Standorten wie Deitingen einsetzen. Wir brauchen aber noch Zeit, synthetische Treibstoffe in grösseren Mengen verfügbar zu machen.

Das grösste Tankstellennetz der Schweiz Die Moveri AG betreibt über 330 Ruedi-Rüssel- und Miniprix-Tankstellen, dazu weitere 200 Tankstellen als Lizenznehmer unter der Marke BP und Shell und mit dieser Übernahme, kommen nochmals 200 Tankstellen der BP mit dazu. Somit umfasst das Angebot über 700 Tankstellen, das ist das grösste Netz in der Schweiz. Weiter betreibt die Moveri AG 150 Shops und rund 80 Autowaschanlagen.

