Deitingen/Derendingen/Luterbach Drei Gemeinden gehen einen neuen Weg in der Seniorenbetreuung mit einer gemeinsamen Pflegeorganisation Deitingen, Derendingen und Luterbach sind durch die Spitex Regio und das Alters- und Pflegeheim Tharad miteinander verbunden. Nun sollen die beiden Institutionen zusammengeführt und eine Pflege aus einer Hand geschaffen werden. Rahel Meier 04.03.2022

Das Alters-und Pflegeheim Tharad soll Teil einer neuen gemeinsamen Pflegorganisation für drei Gemeinden werden. Hanspeter Bärtschi

Als «Herzensangelegenheit» und «das wohl wichtigste Geschäft dieser Legislatur» betrachten die Gemeindepräsidenten der drei Gemeinden Deitingen, Derendingen und Luterbach die Gründung der neuen gemeinsamen Pflegeorganisation. Und dies, obwohl der ursprüngliche Fahrplan über den Haufen geworfen wurde und nur Luterbach diesen durchzieht.

Konkret heisst das, dass in Luterbach am 9. März eine ausserordentliche Gemeindeversammlung durchgeführt wird, an der über die Einführung der gemeinsamen Pflegeorganisation und der Gründung des neuen Zweckverbandes beschlossen wird. In Deitingen und Derendingen wurden die Versammlungen abgesagt und es soll im Juni über die Neuausrichtung entschieden werden.

Trotz Fragen überzeugt vom Projekt

In beiden Gemeinderäten hätten sich bei der abschliessenden Beratung des Geschäftes aber noch Fragen ergeben, die zuerst geklärt werden sollen. «Wir sind einen anderen Weg gegangen», meint Michael Ochsenbein (Gemeindepräsident Luterbach) dazu.

«Wir sagen zuerst Ja zum Projekt und klären Details dann in einem zweiten Schritt.»

Bruno Eberhard (Deitingen) und Roger Spichiger (Derendingen) bekräftigen, dass die Gemeinderäte trotzdem «voll» hinter dem Projekt stehen. Die drei Gemeindepräsidenten sind zudem davon überzeugt, dass die gemeinsame Organisation auch zur Standortattraktivität beiträgt.

«Wer künftig Hilfe benötigt, braucht nur eine Telefonnummer, die sie oder er sich merken muss. Die Pflege kommt aus einer Hand und kann genau auf die Bedürfnisse der Person abgestimmt werden.»

Das Angebot soll zudem für die Klientinnen und Klienten tendenziell breiter werden.

Bereits der zweite Anlauf für eine Neuorganisation

Die drei Gemeinden sind schon seit längerem miteinander verbunden, wenn es um Betreuung und Pflege der Einwohnerinnen und Einwohner geht. Vor zehn Jahren versuchte man in Derendingen und Luterbach bereits die bestehende Zusammenarbeit zu vertiefen und Spitex und Alters- und Pflegeheim zusammenzuführen. Michael Ochsenbein meint heute:

«Es war damals noch zu früh und das Projekt musste reifen.»

Dass die Idee wieder aus der Schublade hervorgekramt wurde, hat einerseits damit zu tun, dass sich der Spitexverein Luterbach aufgelöst hat und die Gemeinde sich nach einer neuen Lösung umsehen musste. Gleichzeitig war man auch in Deitingen auf der Suche. Bruno Eberhard:

«Wir haben die Spitex, aber kein Heim oder sonstige betreute Plätze für Senioren im Dorf.»

Mit der neuen Organisation wäre es möglich, in Deitingen ein Projekt mit betreutem Wohnen zu realisieren. Und Roger Spichiger meint:

«Mit der neuen Organisation wollen wir uns bereit machen für die Zukunft.»

Die Bevölkerung werde tendenziell älter und es wird mit mehr Senioren gerechnet, die betreut werden. Konkret rechnet man in den drei Gemeinden in den nächsten zehn Jahren mit einem Anstieg um bis 30 Prozent gegenüber heute. Auch der Spitexverein stösst in seiner heutigen Form an Grenzen. Enrico Ravasio (Präsident Spitex Regio) erklärt:

«Wir sind zu einem KMU mit 65 Angestellten und einer Lohnsumme von 2,2 Mio. Franken gewachsen. Das ist für einen Verein nicht mehr einfach zu handhaben.»

Tony Broghammer (Präsident Tharad) ergänzt:

«Altersheimplätze sind immer weniger gefragt. Unser Heim wird sich in absehbarer Zeit zunehmend zu einem reinen Pflegeheim entwickeln.»

Es sei zudem immer schwieriger, ein Heim kostendeckend zu führen.

Keine Spar-, sondern eine Qualitätsvorlage

Alle Beteiligten betonen, die Einführung der gemeinsamen Pflegeorganisation sei nicht als Sparvorlage gedacht. «Es geht uns darum, gemeinsam Strategien für die Zukunft zu erarbeiten und die Qualität der Betreuung für unsere Seniorinnen und Senioren zu verbessern.» Eine Analyse zeigt sogar auf, dass die neue Organisation für die Gemeinden minim teurer werden könnte.

Profitieren könnten auch die Angestellten. Neu wären sie de facto bei den Gemeinden angestellt. Die Angestellten sollen alle weiterbeschäftigt werden. Sie bekommen allerdings neue Arbeitsverträge, weil sie mit dem neuen Zweckverband auch einen neuen Arbeitgeber erhalten. Weil die Organisation grösser wird, könnten auch die Auszubildenden profitieren.

Ausgangslage und Fakten

Situation heute: Derendingen und Deitingen sind durch den gemeinsamen Spitexverein, der per 1. Januar 2018 fusioniert hat, miteinander verbunden. Nach der Auflösung der Spitex Luterbach bezieht die Gemeinde Luterbach seit dem 1. Januar 2022 die Spitexleistungen von der Spitex Derendingen-Deitingen.

Der Spitexverein hat sich deshalb umbenannt und heisst neu «Spitex Regio». Derendingen und Luterbach sind gemeinsam Träger des Alters- und Pflegeheims Tharad in Derendingen. Einwohnerinnen und Einwohner aus Deitingen müssen das Dorf heute verlassen, wenn sie pflegebedürftig werden.

Neuverteilung der Aufgaben: Im Rahmen der Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung will der Kanton Solothurn das Leistungsfeld «Alter» ab 2024 an die Gemeinden abgeben. Deswegen, und weil sie bereits in anderen Organisationen zusammenarbeiten, haben sich die drei Gemeinden dazu entschieden, die Schaffung einer gemeinsamen Pflegeorganisation zu prüfen.

Die Idee: Die drei Gemeinden Derendingen, Deitingen und Luterbach prüfen den Zusammenschluss des Alters- und Pflegeheims Tharad und der Spitex Regio. Durch den Zusammenschluss soll die stationäre und ambulante Pflege und Betreuung in einer Organisation vereint werden und diese als zentrale Anlaufstelle dienen.

Die neue Organisation: Die beiden Organisationen sollen in einem neuen Zweckverband zusammengeschlossen werden. Über die Delegiertenversammlung haben die drei Gemeinden als Trägerinnen des Zweckverbands Einfluss auf die neue Pflegeorganisation – insbesondere in der strategischen Steuerung.

Künftige Investitionen werden durch den Zweckverband der drei Gemeinden gemeinsam getragen, deren Aufteilung wie bisher proportional zur Einwohnerzahl erfolgt (53% Derendingen, 29% Luterbach und 18% Deitingen).

Die Vision: Das Leistungsangebot der neuen Pflegeorganisation soll kurzfristig dem der beiden heutigen Organisationen entsprechen. Dabei soll der Zusammenschluss die bisher punktuelle Zusammenarbeit zwischen Tharad und Spitex erweitern. Mittel- bis langfristig besteht das Ziel, im Sinne der integrierten Versorgung, betreutes Wohnen als Erweiterung des bestehenden Angebotes aufzunehmen. (rm/mgt)

