Familie Franz: Bronze im Fallschirmzielspringen

Deitingen/Bellach Weltmeisterschaften der Fallschirmspringerinnen: Schweizer Team holt Bronze Das Schweizer Damennationalteam im Fallschirmzielspringen holt Bronze. Mit dabei sind drei Frauen aus Deitingen und Bellach. Jetzt kommentieren 04.08.2022, 15.25 Uhr

Fallschirmzielspringen Weltmeisterschaft 2022 Bronzeteam Paradodendro: Von links: Christina Franz, Barbara Bloch-Franz, Erica Franz, Claudia Grätzer und Mirjam Lutz. Zvg

Bei der 37. Fallschirmziel-Weltmeisterschaft in Straconice Tschechien holt sich das Schweizer Damennationalteam zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft die Bronzemedaille. Die Herren erreichten nach einem spannenden Finale sogar Silber im Team und Bronze in der Einzelwertung mit Georges Toth.