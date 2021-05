Deitingen Zeugenaufruf: Mann wird durch unbekanntes Auto angefahren und Fahrzeuglenker fährt davon An der Hardmattstrasse in Deitingen ist am Sonntagabend ein Mann durch ein derzeit unbekanntes Auto angefahren und dabei verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. 31.05.2021, 18.00 Uhr

Die Kantonspolizei Solothurn startet einen Zeugenaufruf (Symbolbild). Kapo So

Am Sonntagabend, kurz vor 19.50 Uhr, wurde ein Mann an der Hardmattstrasse in Deitingen durch ein derzeit unbekanntes Auto angefahren. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die eine Behandlung im Spital erforderlich machten. Der Lenker oder die Lenkerin des am Unfall beteiligten Autos fuhr nach der Kollision weiter, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Zur Klärung des Unfallhergangs sowie zur Ermittlung des verantwortlichen Autolenkers sucht die Polizei Zeugen.