Gewerbeausstellung Wasseramt Ost in Deitingen

Bodenständig, lebendig, vielseitig «Zäme si mer starch» – das Wasserämter Gewerbe zeigt sich noch bis Sonntagabend in Deitingen 58 Gewerbebetriebe präsentieren sich dem Publikum an der Ausstellung. Zudem startet der Gewerbeverein eine Lehrlingsoffensive. Am Freitagnachmittag wurde die Gewerbeausstellung eröffnet. Rahel Meier 02.09.2022, 20.01 Uhr

Offizielle Eröffnung mit Regierungsrat Remo Ankli (links), OK-Präsident Daniel Hefti und Deitingens Gemeindepräsident Bruno Eberhard (rechts). Rahel Meier

Aufgeben war für das OK der Gewerbeausstellung in Deitingen keine Option, erklärte OK-Präsident Daniel Hefti bei der offiziellen Eröffnung am späteren Freitagnachmittag. Obwohl man die Ausstellung vier Mal verschieben musste, werde sie jetzt durchgeführt.

«Andere Gewerbevereine haben die Ausstellung ganz abgesagt und warten darauf, dass sie dann wieder im normalen Turnus durchgeführt werden.»

Eine Gewerbeausstellung durchzuführen sei auch heute noch eine wichtige Sache, so Hefti. Nur gemeinsam könne man zum Ausdruck bringen, wie stark das Gewerbe in der Region sei. Denn:

«Das Gewerbe ist das das starke Rückgrat unserer Gesellschaft.»

An der Ausstellung sei es zudem möglich, in ungezwungenem Rahmen Kontakte zu pflegen und neue Kontakte zu gewinnen. Kurzum: Die Ausstellung bringe Menschen zusammen.

Das regionale Gewerbe ist wichtig

Auch Regierungsrat Remo Ankli machte den Gewerbetreibenden an der Eröffnung seine Aufwartung.

«Gewerbeausstellungen sind bodenständig, lebendig und vielseitig.»

Er freue sich, hier zu sein und die Grüsse des Regierungsrates überbringen zu können. Es sei auch schön, dass das Zusammensein - das sich im Motto der Ausstellung unter dem Titel «zäme si mer starch» - zeige, wieder möglich sei. Das Umfeld habe sich während der Coronapandemie verändert, online einzukaufen sei heute normal.

«Aber gerade die Pandemie hat gezeigt, dass Nähe und Zusammenhalt wichtig sind. Und auch, wie wichtig die lokale und regionale Verfügbarkeit ist.»

Als Bildungsdirektor freute sich Remo Ankli zudem darüber, dass die Gewerbebetriebe Lehrlinge ausbilden und damit für die die Zukunft arbeiten.

Sieben Anläufe waren nötig

Bruno Eberhard (Gemeindepräsident Deitingen) freute sich, dass die Gewerbeausstellung im siebten Anlauf zum ersten Mal in Deitingen durchgeführt wird. Immerhin habe man Übung mit Grossanlässen, sei doch schon das kantonale Schwingfest, das Nordwestschweizerische Schwingfest oder auch das grosse Dorffest zum 775-Jahr-Jubiläum durchgeführt worden.

Regierungsrat Remo Ankli (links) hat offensichtlich Übung beim Band durchschneiden, in der Mitte OK-Präsident Daniel Hefti, links Deitingens Gemeindepräsident Bruno Eberhard. Rahel Meier Roger Bürgy hat die Kanone gezündet: Nach dem Knall war die Ausstellung offiziell eröffnet. Rahel Meier Das Jodlerchörli Deitingen. Rahel Meier

Eberhard wies darauf hin, dass es an jeder Einzelperson sei, das heimische Gewerbe zu unterstützen. Ebenso versuche das die Gemeinde bei der Vergabe von Arbeiten. Deshalb habe sich der Gemeinderat bei den Legislaturzielen auch vorgenommen, sich für die Entwicklung von Industrie und Gewerbe einzusetzen.

Lehrlinge stehen im Fokus

Seit zehn Jahren führt der Gewerbeverein Wasseramt Ost gemeinsam mit dem Oberstufenzentrum Wasseramt Ost im November die Berufserkundungstage durch. Davon könnten pro Jahr jeweils rund 150 Jugendliche profitieren, so Sandro Ravasio (Präsident Gewerbeverein Wasseramt Ost).

Der Gewerbeverein Wasseramt Ost nimmt den Nachwuchs in den Fokus. Rahel Meier

Der Gewerbeverein habe an der letzten Generalversammlung beschlossen, seine Kräfte vermehrt in die Förderung des Nachwuchses zu stecken, so Ravasio weiter. Die blauen Banner, die an der Gewerbeausstellung stehen, gehen nächste Woche zu den Ausbildungsbetrieben. Sie sollen an die Strasse gestellt werden, damit sichtbar wird, wie viele Gewerbebetriebe Lehrlinge ausbilden.

«Die Gewerbebetriebe investieren viel in die Lehrlinge. Diese sind aber gleichzeitig auch unsere Zukunft.»

Der Gewerbeverein Wasseramt Ost wolle seine Verantwortung wahrnehmen. Die Lehrlingsoffensive sei nötig, so Ravasio. Denn es sei nicht einfach, geeignete Lernende oder Mitarbeiter zu finden. Und auch für die zukünftigen Lernenden sei es nicht einfach, die richtige Lehrstelle zu finden. Der Gewerbeverband versucht dabei auch Berufe in den Fokus der Jugendlichen zu rücken, die nicht als erstes auf der Favoritenliste stehen.