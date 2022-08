Ruth und Hans Allemann Klublokal des FC Deitingen

seit 35 Jahren «Sie kümmern sich um uns, als wären wir ihre eigene Familie»: Ruth und Hans Allemann sind Wirtepaar beim FC Deitingen – und noch viel mehr Seit 76 Jahren gibt es den FC Deitingen. Fast die Hälfte dieser Zeit leiten Ruth und Hans Allemann das Klubhaus auf der Grabmatt. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 16.08.2022, 14.00 Uhr

FC Deitingen-Präsident Elia Nest, Ruth und Hans Allemann vor dem Klubhaus. Hans Peter Schläfli

«Mini Giele» nennt Ruth Allemann die Fussballer vom Fussballclub Deitingen. «Die haben Sitzleder. Ich musste sie ab und zu um fünf Uhr nach Hause schicken und ihnen erklären, dass ich nun zur Arbeit sollte», erinnert sie sich an die Zeit, als sie noch nicht pensioniert war. Seit 35 Jahren führt sie zusammen mit ihrem Mann Hans Allemann die Wirtschaft auf der Grabmatt – und die beiden sind noch kein bisschen müde.

Der FC Deitingen hat unter den Fussballvereinen der Region einen besonderen Ruf. Man spricht von einer verschworenen Gemeinschaft, einem speziellen Zusammenhalt, der weit über die sportlichen Aspekte hinausgeht. FCD-Präsident Elia Nesti hat dafür eine Erklärung:

«Ruth und Hausi kümmern sich um uns, als wären wir ihre eigene Familie.»

Mit dem Wirten ist es nicht genug: Ruth Allemann wäscht das Dress aller Teams, Hans Allemann war früher als Schiedsrichter unterwegs, jetzt ist er auch noch Platzwart. Kann man sich den FC Deitingen überhaupt ohne die beiden vorstellen? «Nein», sagt Nesti, «wir können und wollen uns tatsächlich nicht vorstellen, wie unser Verein ohne sie funktionieren könnte.» Und das Wirtepaar denkt nicht ans Aufhören. «So lange wir einigermassen fit sind, werden wir weitermachen», sagt Hans Allemann. «Sie müssten mir ein schon halbes Jahr im Voraus künden», meint Ruth mit einem verschmitzten Lächeln.

Schicksalsschlag zum Start

In all diesen Jahren haben auch die Töchter Conny und Manuela immer wieder mitgeholfen. Dabei war Start alles andere als einfach. Kaum hatten die Allemanns 1987 den Vertrag mit dem FC Deitingen unterschrieben, wurde Ruth von einem Militärlastwagen überfahren und so schwer verletzt, dass sie bis heute darunter leidet. Unzählige Operationen musste sie seither über sich ergehen lassen. «Wenn es mir schlecht ging und ich Schmerzen hatte, habe ich mir immer wieder vorgenommen, dass ich wieder zurück ins Klubhaus will. Das hat mich motiviert und ich habe durchgehalten», blickt sie zurück.

«Aufgeben kam für mich einfach nicht infrage, ich wusste, ich muss meine Schmerzen überwinden und der FC Deitingen hat mir dabei geholfen.»

Der grösste sportliche Erfolg, den das Wirtepaar mit dem FC Deitingen feiern durfte, war der Solothurner Meistertitel im Jahr 2000 und der Aufstieg in die interregionale 2. Liga. «Das war eine schöne Zeit, damals mit Trainer Bruno Misteli», wird Hans Allemann etwas nostalgisch. Derzeit spielt Deitingen in der 3. Liga. «Wir sind ein Dorfverein und alles hängt vom eigenen Nachwuchs ab. Jetzt wurden gerade ein paar gute Junioren in die erste Mannschaft integriert und ich hoffe, dass wir wieder einmal die Aufstiegsspiele erreichen. Das gibt immer ein Fussballfest mit einer tollen Stimmung.»

Ein Verein fürs ganze Leben

Während bei anderen Vereinen ein munteres Kommen und Gehen der verschiedensten Spieler vorherrscht, zeichnete sich der FC Deitingen durch eine grosse Konstanz aus. «Wir sind sesshaft hier», meint Hans Allemann. «Die meisten der heutigen Senioren haben bei uns schon im Juniorenalter angefangen.» Dazu zählt auch der jetzige Präsident Elia Nesti.

«Wenn sie auswärts Match haben, dann kommen sie trotzdem meistens zu uns, um etwas zu essen», sagt Ruth Allemann. Während man auf anderen Fussballplätzen nach dem Match den Pizzaservice anrufen müsste, gibt es eben in Deitingen immer etwas Frisches aus der Küche. «Selbst wenn einer morgens um zwei Uhr noch Hunger hat, koche ich noch schnell etwas. Unsere Giele sind schon etwas verwöhnt.» In Deitingen gefällt Ruth Allemann, dass hier die meisten noch gut erzogen sind. «Und wenn sich einer nicht anständig aufführen kann, dann biege ich ihn zurecht.» Hans Allemann ergänzt:

«Es ist so schön, dass sich die Junioren bei uns persönlich verabschieden, bevor sie nach Hause gehen.»

So viel Respekt erlebe man nicht überall. «Das Klubhaus ist ein Bindeglied. Hier ist es jedem wohl, hier hat man eine gute Zeit zusammen.» So beschreibt Elia Nesti die besondere Stimmung. «Ein Hamburger mit einem Bier, das gehört für mich nach jedem Match dazu», sagt der FCD-Präsident. Dass man sich auf der Grabmatt wohlfühlt, hat sich herumgesprochen. Das Klubhaus wird von den anderen Dorfvereinen als Versammlungslokal genutzt, es gibt Reservationen für Polterabende, Taufen und Hochzeiten.

