Baschi-Treff: kulturelller Austausch Asylsuchender in Deitingen

neuansteckungen Dornach ist der Corona-Hotspot im Kanton Solothurn – woran liegt’s? Drei Erklärversuche

In keiner anderen Gemeinde im Kanton Solothurn kam es in den vergangenen zwei Wochen zu so vielen Neuansteckungen wie in Dornach – weder prozentual noch absolut. Eine Suche nach Ursachen.