Banholzer AG in Deitingen Gastrolieferant

Traditionsfirma Seit 1784: Banholzer aus Deitingen beliefert Schweizer Hotelleriebetriebe mit Produkten aus Europa und Asien Schon heute zählen Google, Roche und die Armee zu ihren Kunden. Nun will die 1784 gegründete Firma Banholzer AG weiterwachsen. Die Teuerung bedroht jedoch auch das Traditionsunternehmen, das heute in Deitingen beheimatet ist.

Die Leitung der Firma Banholzer AG an der Gewerbestrasse in Deitingen: Hanspeter Stucker (Mitte), Raphael Stucker (links) und Florian Stucker. Bruno Kissling

Früher muteten Personalrestaurants eher staubig an. Doch dies ist längst nicht mehr so. Heute möchten Arbeitgebende ihre Angestellten mit trendig eingerichteten Restaurants abholen. Dasselbe Ziel verfolgt auch das in Deitingen beheimatete Grosshandelsunternehmen Banholzer AG. Mit verschiedensten Einrichtungsgegenständen aus Europa und Asien beliefert Banholzer schweizweit Hotels und Restaurants.

Zu den gehandelten Produkten gehören Gläser und Teller, aber auch Pfannen. «An unserem Hauptstandort in Deitingen haben wir über 5000 verschiedene Artikel auf Lager. Insgesamt umfasst unser Sortiment jedoch mehr als 25'000 Produkte», sagt der Marketingverantwortliche Raphael Stucker.

Eine Solothurner Handelskompanie mit viel Tradition

Gegründet wurde die Firma Banholzer 1784 als Zusammenschluss von Schweizer und deutschen Kaufleuten. Unter dem Namen «Georg Wild & Cie» vertrieb die Handelskompanie im 18. Jahrhundert Waren aus Holz, Glas, Eisen und Töpfererde und war vor der Niederlassung in Solothurn 1845 im deutschen Menzenschwand und in Luzern beheimatet.

Als 1845 Theodor Bauer und sein Stiefvater Cornel Banholzer der Firma beitraten, wurde der Vertrieb von Eisenwaren zu ihrem Hauptgeschäft. Bis ins 20. Jahrhundert wurde das Handelsgeschäft von der Familie Banholzer geleitet, woher der heutige Firmenname stammt.

Zu den Kunden zählen Google, Roche oder das Militär

Der Wandel hin zum Handel mit Einrichtungsgegenständen für die Hotellerie wurde erst ab 1985 durch Rolf Bütschi und Hanspeter Stucker vorangetrieben. Der neue Geschäftszweig wurde bald profitabler als der Handel mit Eisenwaren. 1991 wurde wegen Platzmangel die neue Firma Banholzer Hotellerie AG in Deitingen gegründet.

Heute wird die Firma von Rolf Bütschi und der Familie Stucker geleitet. Hanspeter Stucker amtet als Geschäftsleiter, seine Frau Regula Stucker als Leiterin des Verkaufsladens und die Gebrüder Raphael und Florian Stucker sind für Verkauf, Marketing und Einkauf zuständig. Seit 2017 ist zudem die Besteckherstellerin Sola Switzerland AG Mitinhaberin der Banholzer AG.

Bis heute ist das Deitinger Grosshandelsunternehmen laut Raphael Stucker weiter gewachsen: «Wir bedienen schweizweit Gastronomiebetriebe und machen im Jahr rund 20’000 Sendungen. Die Tendenz ist steigend.» Beliefert werden vorwiegend Personalrestaurants, wobei auch Roche, Google oder das Schweizer Militär zur Kundschaft zählen.

Den Schweizer Markt aufmischen

Die Jahre während der Coronapandemie wurden laut Stucker bei der Banholzer AG rege genutzt: «Seit 2019 investieren wir in den weiteren Ausbau unserer Firma. Damit wollen wir den Schweizer Hotelleriemarkt aufmischen.» Mitkonkurrenten sind etwa die Schweizer Unternehmen Berndorf und Victor Meyer.

Deshalb wurde zuletzt der Hauptstandort in Deitingen mit einer neuen Lagerhalle ausgebaut und wird aktuell neu eingerichtet. «Dies verschafft uns den Vorteil, dass wir auch bei anhaltenden Lieferengpässen unsere Kundschaft bedienen können», erklärt Stucker. Zudem sei über die Festtage die Administration digitalisiert worden.

Investiert wurde jedoch nicht nur in den Hauptstandort. In Saint-Légier, St.Gallen und St.Moritz wurden drei neue Aussenstandorte inklusive Schauräumen aufgebaut. Damit kann die Banholzer AG Kunden nicht nur in Deitingen beraten, sondern direkt vor Ort.

Starke Inflation in Glasproduktion spürbar

Als Grosshändler für Einrichtungsgegenstände der Hotelleriebranche ist die Banholzer AG auch von der Entwicklung in der Gastronomie abhängig. Diese durchlebte in den vergangenen Jahren aus wirtschaftlicher Sicht eine unbeständige Situation. Nach Schliessungen während der Coronapandemie sind aktuell der Fachkräftemangel und die Teuerung spürbar.

Beim Handel von Glas und Porzellan stiegen die Preise im letzten Jahr über 30 Prozent. Und auch in diesem Jahr wurden von den Produzenten bereits weitere Preisaufschläge angekündet. Diese lassen sich laut Stucker auf die Produktionsweise von Glas und Porzellan zurückführen: «Porzellan wird in der Produktion wiederholt bis auf 1400 Grad gebrannt und auch die Produktion von Glas ist sehr energieaufwendig. Dazu ist die Verbrennung von Gas notwendig. Eine Alternative gibt es nicht.»

Die Auswirkungen auf das Geschäft werden sich gemäss Stucker noch zeigen. Die Inflation werde jeweils an die Konsumenten weitergegeben. «Ob die Kundschaft bereit ist, die höheren Preise zu bezahlen, zeigt sich erst in der Zukunft.» Zudem sei noch unklar, welche Auswirkungen die Mindereinnahmen der Gastronomie effektiv auf das Geschäft der Banholzer AG hätten.

Aus der Geschichte der Banholzer AG (1835 bis 1891) Früher firmierte das Unternehmen unter dem Namen Wild, Dietsche & Cie und betrieb in Menzenschwand (Deutschland), Luzern, Solothurn, Biel und Saint-Imier Lager. In dieser Zeit traten mehrere Schwarzwälder Kaufleute in die Compagnie ein, darunter als leitende Persönlichkeit Theodor Bauer aus Menzenschwand, der Stiefvater Cornel Banholzers. Es bedeutete eine Belebung des geschäftlichen Aufstiegs in Solothurn, als sich die Schwarzwälder Eisenherren hier endgültig niederliessen. Im Patrizierhaus östlich der Schützenzunft mit Vorderhaus, Hof mit Brunnen und Hinterhaus für die Dienerschaft und Ausfahrt der Equipagen wohnte im 13. Jahrhundert Urs Franz Tugginer-Vesperleder, Schultheiss von Olten. Von seinen Nachkommen ersteigerten es die Eisenwarenhändler 1845. Die zu dieser Zeit weltweiten Handelsverbindungen überraschen. Es kamen Holzwaren aus Menzenschwand (Schwarzwald), Eisen- und Kurzwaren aus Schmalkalden in Thüringen, Steingut aus Saargemünd, Glaswaren aus der badischen Glashütte Aeule, Fensterglas aus Belgien, Spiegel aus Köln, Bestecke aus Solingen und Essen, Cristallerie aus Paris und St.Louis sowie Stahlwaren aus Birmingham. Aus den Geschäftsbüchern dieser Zeit geht hervor, dass sich die Tageseinnahmen aus vielen kleinen Posten zusammensetzten und durchschnittlich 110 Franken betrugen. Um 1850 kostete eine Schaufel 2 Franken, eine Beisszange 1.40 Franken, ein Dutzend Messer 3.25 Franken, eine Kaffeemühle 5 Franken und ein Aquarium mit Goldfischen 7 Franken.

