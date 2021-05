Deitingen Nach Negativschlagzeilen durch renitente Asylsuchende: «Wir hatten das Problem nicht im Griff» Die Gemeindeversammlung von Deitingen nahm Kenntnis von der Rechnung und vom ruhigeren Betrieb im nahen Bundesasylzentrum. Patric Schild 31.05.2021, 17.00 Uhr

Das Bundesasylzentrum Flumenthal im Schachen in Deitingen kurz vor der Eröffnung im Sommer 2019.

Hanspeter Bärtschi

Seit anderthalb Jahren beherbergt das Bundesasylzentrum in Flumenthal Asylsuchende. In dieser Zeit sei einiges geschehen wie Yves Häberli, Objektverantwortlicher des Zentrums, an der Rechnungsgemeindeversammlung in Deitingen den Einwohnerinnen und Einwohner erläuterte. Darunter falle auch viel Unerwartetes.