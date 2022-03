Deitingen: Alte Münzen gefunden

Deitingen Münzen im Wert von drei Batzen gefunden Im Jahresbericht Archäologie und Denkmalpflege des Kantons Solothurn wird ein Fund im Deitinger Wald beschrieben. Urs Byland Jetzt kommentieren 15.03.2022, 11.05 Uhr

Alte Geldstücke, gefunden im Deitinger Wald. Zvg

Im heute bewaldeten Areal eines ehemaligen römischen Gutshofs wurden bereits 68 antike Münzen bei Suchgängen mit Metalldetektoren gefunden. Im März 2019 entdeckte zudem eine Privatperson aus Wangen an der Aare ein kleines Ensemble von sechs neuzeitlichen Münzen, wie Christian Schinzel im Kurzbericht Archäologie des kantonalen Amtes für Denkmalpflege und Archäologie schreibt.

Die Münzen fanden sich alle zusammen zirka fünf Zentimeter unter der Oberfläche. Die Fundstelle liegt etwas südlich des römischen Gutshofs. Auf einer alten Dufourkarte, die 1845 vermessen wurde, ist an der Stelle ein Weg verzeichnet, der aber heute vom Wald zugewachsen ist. Beim Ensemble handle es sich sehr wahrscheinlich um eine verloren gegangene Börse oder Barschaft, so die Vermutung der Fachleute.

Münzvielfalt konnte nicht beseitigt werden

Die Münzen stammen aus verschiedenen Kantonen (Bern, Luzern, Freiburg, Waadt und Genf) und zeigen den Kleingeldumlauf im Kanton Solothurn in den Jahrzehnten vor der Gründung des Bundesstaates 1848 und der Einführung einer schweizerischen Einheitswährung 1851. Zwei der sechs Münzen wurden vor dem kurzen Intermezzo der Helvetischen Republik 1798–1803 geprägt, vier danach, das jüngste 1826 in Bern.

Das Ensemble zeugt auch vom Scheitern des Versuches, die Münzvielfalt in der Nordwestschweiz zu beseitigen. 1825 hatten sich die Kantone Bern, Basel, Freiburg, Solothurn, Aargau und Waadt zu einem Münzkonkordat zusammengeschlossen. Die Mitglieder verpflichteten sich, einheitliche Franken und Batzen mit einem gemeinsamen Münzbild zu prägen: Die Batzen und Halbbatzen sollten auf der einen Seite das jeweilige Kantonswappen und auf der anderen ein Schweizer Kreuz mit einem C in der Mitte zeigen.

Die drei Batzen reichten für ein Kilo Brot

Auf dem Berner Halbbatzen von 1826 (Abbildung oben links)) ist diese Verordnung bereits umgesetzt; man hat dazu ein älteres Stück überprägt. Im Rahmen der Reform sollten auch alle fremden und älteren Münzen verboten werden. Dies konnte allerdings nicht realisiert werden, wie das Ensemble belegt.

Der Batzen aus Luzern (Abbildung oben rechts) bildet das werthöchste Stück, der Quart aus Genf (Abbildung unten rechts) das wertniedrigste. Die anderen vier sind alles Halbbatzen- oder 5-Rappen-Stücke, was dem gesamten Ensemble einen Wert von etwas mehr als drei Batzen, also 30 Rappen gibt.

Dies sei auch damals keine grosse Summe gewesen, so der Autor Schinzel, denn in dieser Zeit betrug ein Tageslohn etwa zehn Batzen. Für ein Kilogramm Brot beispielsweise waren um die drei Batzen zu bezahlen, für ein Kilogramm Kartoffeln etwa einen halben.

Aus: Jahrbuch des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie, Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn 2021.

