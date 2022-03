Deitingen: Lieber Einsprachen zu Mobilfunkantenne 5G verhindern

Deitingen Lieber mit den Mobilfunkbetreibern im Voraus sprechen, als im Nachhinein handeln müssen Der Gemeinderat Deitingen möchte vermehrt proaktiv handeln und lange Einspracheverhandlungen für Mobilfunkanlagen vermeiden. Rahel Meier Jetzt kommentieren 20.03.2022, 05.00 Uhr

Gegen die Mobilfunkantenne in Deitingen wurde eingesprochen. (Symbolbild) Rahel Meier

In diesen Tagen läuft die öffentliche Auflage eines Baugesuches für eine Mobilfunkantenne an der Industriestrasse 4 in Deitingen ab. Das Gesuch wird von der Swisscom gestellt. Es geht um eine «Mobilfunkanlage mit neuer Systemtechnik und neuen adaptiven Antennen auf der Frequenz 3500 MHz.

Wie zu erwarten war, gab es mehrere Einsprachen dagegen. Ressortleiter Jürg Schärli schlug deshalb an der letzten Gemeinderatssitzung vor, dass die Gemeinde proaktiv handeln und das Gespräch mit den Mobilfunkanbietern suchen solle.

Antenne in der Gewerbezone ist zonenkonform

Heute suchen die Mobilfunkanbieter nach Standorten, irgendwann kommt dann ein Baugesuch und die Gemeinde muss reagieren. Besser wäre es, gemeinsam nach Standorten zu suchen und damit die Einspracheflut einzudämmen und gute Lösungen zu finden, die sowohl den Mobilfunkanbietern als auch der Bevölkerung dienen würden, meint Schärli.

Was das hängige Gesuch angeht: dieses sei im Prinzip zonenkonform, weil der Standort in der Gewerbezone liegt, und es gehe nun den ordentlichen Weg in der Baukommission.

Dorfzentrum Deitingen AG mit einem Gewinn

Die Dorfzentrum Deitingen AG hat im letzten Betriebsjahr einen Gewinn von 37'000 Franken erwirtschaftet. Das entspreche dem Budget, erklärt Gemeindepräsident Bruno Eberhard. Alle Wohnungen seien vermietet und auch alle Gewerberäumen seien belegt. 2021 eröffneten die Dorfchäsi und ein Physiotherapeut. Im kommenden Mai wird ein Coiffeurgeschäft anstelle des Kosmetiksalons einziehen.

Deitingen hat wieder eine Chäsi. Hans Peter Schläfli

Das Dorfzentrum ist in der Zwischenzeit zehn Jahre alt ­ und es stehen die ersten Unterhaltsarbeiten an. Das Budget 2022 rechnet deshalb nur noch mit einem Gewinn von 16'000 Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen