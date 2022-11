Yvonne Hürlimann-Hockenjos: Die Mäzenin vom Wylihof

Deitingen «Hier leben könnte ich nicht»: Kunstmäzenin Yvonne Hürlimann-Hockenjos ist nur selten im Schlösschen «Wylihof» anzutreffen Um die Besitzerin des Schlösschens Wylihof ist es in den letzten Jahren ruhig geworden. Grund genug für eine Nachfrage. Urs Byland Jetzt kommentieren 17.11.2022, 15.11 Uhr

Wylihof: Yvonne Hürlimann-Hockenjos und Tochter Suzanne Reber-Hürlimann im Salon. Urs Byland

Vor kurzem verbrachte Yvonne Hürlimann-Hockenjos einige Ferientage im Wylihof und gab Gelegenheit für einen Besuch. Die Parkanlage des Wylihofs in Deitingen wird wie schon seit Jahrzehnten in Schuss gehalten. Ein Angestellter bläst mit einem Gerät die Blätter auf dem Kiesvorplatz zusammen. Sträucher und Wiesen sind akkurat geschnitten.

Beim Haupteingang kann man lange anstehen. Er wird nicht mehr benutzt. Vom Seiteneingang kommt Tochter Suzanne Reber-Hürlimann entgegen. Mit dem Lift fährt man hoch in die 1. Etage, direkt in die Küche, wo Angestellte das Essen richten.

Die 79-jährige Yvonne Hürlimann-Hockenjos hat zusammen mit ihrem verstorbenen Mann Jürg im Jahr 1989 das Schlösschen übernommen und wie schon ihre Vorgänger, ihre Eltern Suzanne und Ernst Hockenjos den Wylihof unterhalten. «Obwohl», so Hürlimann-Hockenjos, «ich nicht eine Blutsverwandte bin.» Ihre Grosseltern, Georgine und Rudolf Frey-von Vigier haben ihre Mutter als Kleinkind adoptiert.

In Basel aufgewachsen

Sie ist in Basel aufgewachsen. Heute lebt Yvonne Hürlimann-Hockenjos – der Name ihrer Mutter stammt aus dem französisch-deutschen Grenzgebiet – in Zollikon. «Hier leben könnte ich nicht», erzählt sie. Zu viel Nebel und zu einsam gelegen sei es. Als ihre Mutter 1972 starb, hat sich das Leben ihres Vaters verändert. Fortan war er die Hälfte seiner Zeit in Basel und die andere Hälfte auf dem Wylihof. «Er war begeistert von der Anlage.» Damals gab es den Golfplatz noch nicht.

Schlösschen Wylihof: die Prachtansicht in Richtung Parkanlage. Lea Reimann

Hier lebte auch ihre Grossmutter Georgine Frey-von Vigier, die sich einen Namen als Kunstmäzenin machte, bis zu ihrem Tod 1962. «Sie unterstützte viele Künstlerinnen und Künstler, insbesondere auch Cuno Amiet.» Georgine Frey-von Vigier habe oft Künstler und Künstlerinnen auf den Wylihof eingeladen. Yvonne-Hürlimann-Hockenjos erinnert sich beispielsweise an die damals berühmte Opernsängerin Maria Stader. Nach dem Tod der Grossmutter übernahm zuerst ihre Mutter und danach ihr Vater den Besitz.

Von der Grossmutter die Liebe zur Kunst geerbt

Von der Grossmutter erbte sie die Liebe zur Kunst. Auch Yvonne Hürlimann-Hockenjos begann Kunst zu sammeln, insbesondere Skulpturen, die in der weitläufigen Parkanlage aufgestellt sind. So auch die Skulptur des Baslers De Pury von zwei Kindern, die auf einer Wippe spielen, oder Werke von Claire Ochsner. Heute führt die unkomplizierte Suzanne Reber-Hürlimann die Geschicke des Wylihofs. Die Ernährungsberaterin ist die Verwaltungsratspräsiedentin der Park Forum Wylihof AG und wohnt in Samedan.

Wylihof 2016 hat Yvonne Hürlimann-Hockenjos eine Broschüre herausgegeben mit dem Titel Vom «Wile bey Lutterbach» zum «Wylihof». Darin kann die Geschichte der Schlösschen-Idylle, des grossen mit verschiedenen Gebäuden aus unterschiedlichen Jahrhunderten bestückten Geländes, nachgelesen werden. Hier nur ein paar Fakten. 1330 wird «Wile bey Lutterbach» (Wile, lateinisch villa, der Hof) erstmals urkundlich erwähnt. Zum Bauernhof gesellte sich mit einem neuen Besitzer um 1573 ein Sommerhaus. 1680 erfolgte der Anbau der beiden Ecktürmchen und der offenen Loggien. 1679 kaufte Johann Friedrich Vigier von Steinbrugg den Wilihof, der zum Familienfideikommiss wird. Mittels einer Stiftung sollte das Familienvermögen auf ewig geschlossen erhalten bleiben. Er errichtete auf dem Areal auch eine Art Ziegelei und kann als Begründer der späteren Zementindustrie Vigier AG bezeichnet werden. 1747 wurde ein Wassergraben angelegt und das Schlösschen zum Wasserschlösschen umgestaltet. Mit der Auflösung der Fideikommission und einem neuen Familienvertrag übernahm Urs Vigier den Wilihof. 1871 wurde von Robert Vigier auf dem Areal die erste Fabrik für Portlandzement in der Schweiz eingerichtet. 1891 wurde die Stammfabrik eingestellt und die Produktion nach Reuchenette verlegt. Der Wilihof blieb aber Geschäftssitz der Zementwerke Vigier AG. Das Schlösschen versank in ländlicher Stille. Georgine Frey, Grossmutter von Yvonne Hürlimann-Hockenjos weckte es aus dem Dornröschenschlaf. 1989 sanierte Letztere zusammen mit ihrem Mann Jürg das Schlösschen vollständig. Mit dem Zukauf weiterer Liegenschaften, insbesondere der Villa Frey, erhielt der Wilihof eine Neuausrichtung. Bereits in den 1990er Jahren gründete Jürg Hürlimann-Hockenjos, der 2008 verstarb, einen Golfplatz. 2000 wurde ein Seminarhotel eröffnet, das 2003 zur Park Forum Wylihof AG umbenannt wurde. Aus dem Wilihof ist der Wylihof geworden.

