In Deitingen ist die Gemeindeverwaltung auch Poststelle

Deitingen Hier ist die Gemeindeverwaltung auch die Poststelle: «Unser Ansehen ist in der Dorfbevölkerung massiv gestiegen» Die Gemeindeverwaltung in Deitingen ist auch die Poststelle des Dorfes. Das schätzt die Bevölkerung. Auch der Gemeindepräsident ist überzeugt. Urs Byland Jetzt kommentieren 22.02.2023, 12.00 Uhr

Der Postschalter auf der Gemeindeverwaltung in Deitingen hat sich als ideale Lösung herausgestellt. Das findet auch Gemeindeverwalter Christoph Lütolf (rechts). Hanspeter Bärtschi

Die Post will künftig mit Gemeinden zusammenspannen und auch Behördendienstleistungen anbieten. So könnten schwach frequentierte Poststellen weiterbestehen. Die Post kann sich vorstellen, die Behördendienstleistungen durch Postpersonal bereitzustellen. Diskutiert wird diese Idee aktuell in Matzendorf.

Den umgekehrten Weg ging Deitingen. Hier bietet die Gemeindeverwaltung seit 2020 Postdienstleistungen an. Durchaus erfolgreich, wie Gemeindepräsident Bruno Eberhard sagt. Auch Deitingen drohte der Verlust der Poststelle im Rahmen der Netzbereinigung. «Uns war es wichtig, weiterhin eine postalische Adresse im Dorf zu haben», erklärt Eberhard.

Teil des Service public

Die zuerst verfolgte Lösung mit einer Agentur im Denner im Zentrum sei im Gemeinderat als suboptimal empfunden worden. Er schlug deshalb vor, die Poststelle in der Gemeindeverwaltung anzubieten. Es folgte eine zweijährige Pilotphase, während der sich das Modell zu bewähren hatte. «Die neue Dienstleistung ist ein voller Erfolg geworden», sagt der Gemeindepräsident.

«Für uns ist das Angebot eine ideale Ergänzung und Teil unseres Service public.» Mit der zunehmenden Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen ist es auf den Gemeindeverwaltungen ruhiger geworden. «Man geht kaum mehr persönlich auf die Gemeindeverwaltung», habe er beobachtet. Dabei gebe es viele Leute, die diesen direkten Kontakt schätzen.

Abwechslung auf der Gemeindeverwaltung

Gemeindeverwalter Christoph Lütolf ist von der definitiven Einführung der neuen Dienstleistung begeistert. «Auf der Gemeindeverwaltung hat die Postdienstleistung viel Abwechslung gebracht.» Ketzerisch sagt er, dass sich die Gemeindeverwaltungen sputen, sprich bewegen müssten. «Sonst braucht es sie bald nicht mehr. Heute könnte man alles auslagern, digitalisieren und zentralisieren.»

Gemeindeverwalter Christoph Lütolf. Hanspeter Bärtschi

Die Poststelle in der Gemeindeverwaltung ist sogar Teil des offiziellen Stellenplans geworden. 20 Stellenprozente wurden mit dem Budget bewilligt und sind nun in der Einwohnerkontrolle für Postdienstleistungen vorgesehen. Wie sieht die Kosten-Nutzen-Rechnung aus? «Es geht in etwa auf», sagt der Gemeindeverwalter.

Die Einnahmen decken in etwa den Aufwand, wobei gerade letzterer schwierig zu beziffern sei. «Wir wollen den Leuten ja auch bei den Postgeschäften helfen.» Wer in der Verwaltung aber ein komplexeres Geschäft bearbeiten müsse, der ziehe sich dann zurück, denn am Schalter könne es doch turbulent zu- und hergehen. «Am Montag läuft besonders viel, wenn alle ihre Pakete wieder zurücksenden. Zalando lässt grüssen», so Lütolf.

«Man nimmt uns wieder wahr»

Ein ebenso wichtiger Grund, den Postverkehr auf der Gemeindeverwaltung zu erledigen, ist die gebotene Diskretion. «Rein von der Infrastruktur her betrachtet, empfinden die Leute die Erledigung eines Postgeschäftes am Schalter auf der Gemeindeverwaltung möglicherweise diskreter als im Laden», beschreibt der Gemeindepräsident seine Beobachtung.

Das Angebot werde geschätzt. «Gerade ältere Leute suchen eher den direkten Kontakt.» Und das Angebot hat sich herumgesprochen. «Wir haben mittlerweile auch Kundinnen und Kunden aus den Nachbardörfern.»

Gemeindeverwaltung und Poststelle. Hanspeter Bärtschi

Das bestätigt Gemeindeverwalter Lütolf gerne. Und noch etwas habe er bemerkt: «Unser Ansehen ist in der Dorfbevölkerung massiv gestiegen. Man nimmt uns wieder wahr.» Geschätzt würden die Diskretion und die Professionalität, die eine Gemeindeverwaltung bieten könne. «Sie erledigen ihre Postgeschäfte lieber bei uns als beispielsweise im Coop.»

Wechseln möchten Lütolf und Eberhard nicht mehr. «Es wären alle traurig, wenn wir die Post nicht mehr hätten», erklärt Gemeindeverwalter Lütolf. Er ist auch überzeugt, dass sich diese Konstellation für andere Gemeindeverwaltungen rechnet. Und wegen der Anforderungen der Post in Bezug auf die Öffnungszeiten sagt er: «Wir haben diktiert, was wir anbieten können.» Die 6-Tage- und 42-Stunden-Woche sei ganz und gar nicht sakrosankt, macht er anderen Gemeinden Mut.

