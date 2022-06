Deitingen Harmonie und Schönheit: Ein Traum von einem Rosengarten in der Region Ruth Galli und ihr Mann Theo pflegen in Deitingen einen Gartenschatz, der viele Menschen beglückt. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ruth Galli im Rosengarten. José R. Martinez

«Und der Vater ging mit seinen Kindern in den Wald – um wilde Rosen zu suchen.» Was wie der Anfang eines Märchens klingt, ist für Ruth Galli aus Deitingen der Beginn eines Lebenstraums, eines Rosentraums.

«Wir hatten auf unserem Bauernhof in Oensingen keinen Bauerngarten, sondern einen eleganten französischen Garten mit Buchsbäumchen und Edelrosen», erinnert sie sich. Da Edelrosen sehr teuer waren, wurden wilde Rosen vorbereitet – das konnte zwei, drei Jahre dauern -, auf die dann Zweige einer Edelrose okuliert wurden. Ruth Galli hat zusammen mit ihrem Mann Theo diesen Lebenstraum über Jahrzehnte hinweg wahr werden lassen.

Am Anfang standen Rosen, die niemand mehr haben wollte

Der eigentliche erste Schritt war ein Geschenk: ein Chauffeur aus Deitingen brachte Ruth Galli Ende der sechziger Jahre wurzelnackte Rosen, also Rosen ohne Erde, vorbei, die niemand mehr haben wollte. Über die Jahre brachte sich Ruth Galli durch Kurse, Gespräche mit Gärtnern, Fachliteratur alles nur Mögliche über Rosen selber bei.

Und heute findet man auf 2800 Quadratmetern 52 Rosensorten vor: 180 Rosenbäumchen, 480 Rosenstöcke; ergänzt wird das Gesamtbild mit Buchs, Azaleen, Rhododendren und geschickt platzierten Wasserbassins. Und die Blumen zur Unterpflanzung der Rosenbäume wie Ziersalbei, Lavendel oder Storchenschnabel zieht Ruth Galli selber, dieses Jahr waren es etwa 1800 …

Teamarbeit von Ruth und Theo Galli

Aber der ganze Garten wäre ohne die Mithilfe von Ehemann Theo nicht denkbar. Er ist der Herr der Technik. So ist er für die Garten- und Weihnachtsbeleuchtung zuständig, für die Bewässerungsanlage sowie das ausgeklügelte Tropfsystem für die verschiedenen Blumenampeln. «Und überhaupt hat er gute Ideen,» lächelt Ruth Galli.

Ruth und Theo Galli werden dieses Jahr beide 80-jährig. seit vielen Jahren pflegen sie ihren Garten. José R. Martinez

Die Begeisterung für ihre Rosen ist ansteckend. «Jede Rose, jede Rosenknospe ist anders», sagt sie. Mal offen oder zum Beispiel wie ein Windrädchen angeordnet. Die Farben! Wie das Gelb ins Orange bei der «Hansestadt Rostock» wechselt. Das klare Weiss des «Schneewittchen». Das Dunkelrosa der «Heidi Klum». Der Zauber der Tautropfen auf den dunklen Blättern der «Black Magic». Und dann die verschiedenen Düfte! Blütenblätter wie Samt!

Magie der Rosen

Auch die Besucherinnen und Besucher des Parks – entweder an den Tagen der Offenen Tür oder auf Voranmeldung – können sich der Magie der Rosen nicht entziehen. Auf einige wirken nur schon die Harmonie und Schönheit wohltuend. Andere empfinden Trost in schwierigen Zeiten.

Ruth Galli erinnert sich an eine Frau im Rollstuhl, die wie in sich selber eingesperrt wirkte, niemanden an sich heranliess. Plötzlich fing sie an, mit zunehmendem Eifer Fragen zu stellen. Und mehrmals besuchte die inzwischen verstorbene «Sagenfrau» Elisabeth Pfluger, eine entfernte Verwandte der Gallis, den Rosengarten. «Laut singend lief sie herum. So kann ich entschleunigen, meinte sie.»

José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez José R. Martinez

Ruth Galli freut sich über jeden Besucher, jede Besucherin und hilft gerne bei Fragen wie «Spritzen ja oder nein» und bei allerlei Sorgen über Rosenlieblinge weiter. «Es gibt viele Rosen, die gar nicht oder nur im Frühjahr gespritzt werden müssen», sagt sie und empfiehlt Rosenanfängern robuste Sorten wie die weissblühende «Aspirin», die zweifarbige «Rose der Hoffnung», die rote «Grand Amour» oder die weiss und rosarot blühende «Eden».

Der Standort sollte sonnig und gut durchlüftet sein, den Boden könnte man mit Sand verbessern. Sie selber mischt Erde von verschiedenen Produzenten, gibt Sand bei – «bis die Erde gut riecht».

Anfänger würden Rosen oft falsch schneiden. «Oben haben die Blätter der Rose drei Unterblätter, weiter unten fünf. Für eine Blütenpracht sollte man genau dazwischen schneiden.» Und der Spruch «Heisse Schere, kaltes Herz» gelte nach wie vor: Nur drei bis vier Triebe stehen lassen. «Das kommt einen ein wenig brutal vor», meint Ruth Galli, «aber das habe ich auch lernen müssen.» Und sie zeigt auf die rosa Kletterrose, deren drei Triebe einen grossen, duftenden Vorhang hervorgebracht haben.

Tage der offenen Gartentüre: Samstag, 2. Juli, Sonntag, 3. Juli , 9 bis 17 Uhr. Freie Besichtigung. Deitingen, Subingenstrasse 11.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen