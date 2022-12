Neue Krippe von Oskar Fluri in der Kirche Deitingen

Tausend Stunden Arbeit Bühnengestalter Oskar Fluri kreierte ein neues Jesuskind für die neue gestaltete Krippe in der Deitinger Kirche Die Kirche in Deitingen erhält eine neue Krippenlandschaft, gebaut von Bühnengestalter Oskar Fluri. Tausend Arbeitsstunden wurden dafür aufgewendet. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Entstanden in tausend Arbeitsstunden: Die neue Krippenlandschaft in der Kirche in Deitingen. Gebaut wurde sie von Oskar Fluri. Andre Veith

Die Deitinger Krippe ist in der gesamten Region bekannt und zieht alljährlich viele Interessierte an. Sakristanin Irene Zuber, die seit 15 Jahren für die katholische Kirchgemeinde tätig ist und jeweils den Auf-und Abbau der Krippenlandschaft organisiert, musste aber feststellen, dass der «Zahn der Zeit» an den baulichen Einzelteilen und insbesondere am verwendeten Föhrenholz nagt.

Oskar Fluri (im Vordergrund) und sein Team arbeiten an der Krippe für die Kirche Deitingen. Hanspeter Bärtschi

Um als praktikable Lösung eine leichter aufzubauende Konstruktion zu erhalten, die auch die Wände des Standorts im Seitenaltar schont, wandte sie sich mit der Bitte um ein Konzept an den ehemaligen Deitinger und bekannten Bühnengestalter Oskar Fluri (Bolken). «Ich bin doch mit der Theatralik dieser Krippe in unserer Deitinger Kirche aufgewachsen», hält er dies als eine feste und wichtige Prägung seiner Jugend fest.

Ein Team von acht Personen sorgte für den Krippenneubau

Weil ihm die Pflege von Traditionen wichtig sei, habe er sich gerne einspannen lassen. Zumal ihm in Irene Zuber als Koordinatorin, in Heinz Dubach, Ueli Baumgartner, Silvano Grolimund, Daniela Flury-Kofmel. Viktor Flury-Kofmel und Guido Kofmehl eine erfahrene und wie er selbst ehrenamtlich tätige Truppe für den Bau zur Verfügung steht.

Sägen, zuschneiden und bohren: Es gibt genug zu tun. Hanspeter Bärtschi

Alljährlich waren diese Freiwilligen in den letzten Jahren stets für den Auf- und Abbau der weihnachtlichen Dekoration zuständig. Guido Kofmel ist übrigens der Bruder des vor acht Jahren verstorbenen Ferdinand Kofmel, der vor 29 Jahren die Erneuerung der über hundertjährigen Krippenlandschaft initiierte und dies als wahre persönliche Passion weiterbetrieb.

Kulissenlandschaft wie ein geöffnetes Bilderbuch

«Mit der neuen Konstruktion will ich keine andere Geschichte erzählen», erklärt Oskar Fluri sein Eintauchen in die im Neuen Testament überlieferte Historie. Wie unzählige Kunstschaffende vor ihm bettet er in seinen Entwurf das Geschehen ein in heimische Landschaften.

Ein Stall wie zur Geburt Jesu in Bethlehem erhebt sich vor dem sofort deutlich erkennbaren Juraprofil, das im Betrachter eine persönliche, vielleicht auch aktuelle Nähe zum Ereignis vor 2023 Jahren weckt.

Arbeit an einem Detail. Hanspeter Bärtschi

Bevölkert ist der Stall, der von den Gebrüdern Kofmel vor rund drei Jahrzehnten mit Schilf gedeckt wurde, mit den über hundert Jahre alten Figuren. Das frühere Jesuskind war irgendwann abhandengekommen und wurde mit einem etwas zu gross geratenen ersetzt. Guido Kofmel konnte inzwischen in Portugal eine neue, grössenmässig passende Jesusfigur erwerben.

Die Krippenlandschaft kann auch im Januar noch besucht werden

Umgeben von Bäumen und einer aus Hartplastik wie echt nachgebildeten Steinmauer im Vordergrund erinnert die Kulissenlandschaft an ein geöffnetes Bilderbuch, das anschaulich erzählt.

Der Neubau der Krippenlandschaft in rund tausend Arbeitsstunden erfolgt dank freundlichem Entgegenkommen in Selzach seit dem 9. November im Raum der Werkstatt der Sommeroper, für die Oskar Fluri seit Jahren als Bühnenbildner engagiert ist.

Und so präsentiert sich die neue Krippenlandschaft etwas aus der Ferne. Andre Veith

Die Planung ist eng getaktet und sah die feierliche mit Orgelmusik umrahmte Eröffnung der neuen Krippenlandschaft in der Kirche Deitingen am Samstag, 17. Dezember, vor. Danach lud die Kirchgemeinde zu Glühwein ein. Zu besichtigen ist die Krippe in der täglich von 8 bis 20 Uhr geöffneten Kirche bis zum 21. Januar.

