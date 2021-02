Deitingen Die Situation rund um das Bundesasylzentrum hat sich beruhigt Nach der Intervention durch die Gemeinde Deitingen wurden weitere konkrete Massnahmen zur Verbesserung der Situation rund um das Bundesasylzentrum im «Schachen» umgesetzt. Zusätzlich hat man nun die ganze Bevölkerung informiert. Rahel Meier 26.02.2021, 16.00 Uhr

«Die Situation rund um das Bundesasylzentrum hat sich seit Anfang Februar verbessert», erklärt Deitingens Gemeindepräsident Bruno Eberhard auf Anfrage. Benedikt Meier, Leiter der Begleitgruppe und damit Ansprechpartner, wenn es um Fragen rund um das Bundesasylzentrum geht, bestätigt diese Aussage.

Noch im Januar hatte der Gemeinderat Deitingen einen harschen Brief an die zuständige Stelle des Bundes geschrieben und sich über renitente Asylbewerber beklagt. Aufbrüche von Autos und Velodiebstähle hatten sich gehäuft. Teenager würden rund um den Bahnhof belästigt. Wir konnten die Situation so einfach nicht mehr akzeptieren», erklärt Eberhard.

Störungen nahmen bereits ab Dezember zu

Bereits im Dezember wurden rund um das Bundesasyl «gravierende Störungen der öffentlichen Ordnung in der Gemeinde durch einzelne unserer Zentrumsbewohner festgestellt», wie einem Informationsschreiben, das am Donnerstag dem «Azeiger» beigelegt wurde, zu entnehmen ist.

Das Informationsschreiben wurde vom Staatssekretariat für Migration (SEM) in Zusammenarbeit mit der Gemeinde verfasst. Und weiter: «Bei allem Verständnis für das schwierige Schicksal asylsuchender Personen gehen wir mit Ihnen einig, dass das tolerierbare Mass an Störungen, Delikten und Übergriffen wiederholt überschritten wurde.»

Erste Massnahmen reichten nicht aus

Noch im alten Jahr wurde reagiert: Die Achse zwischen dem Bahnhof Deitingen und dem Bundesasylzentrum wurde periodisch durch eine Aussenpatrouille einer privaten Sicherheitsfirma überwacht. Die Zusammenarbeit mit der Polizei wurde intensiviert und die Polizeipräsenz erhöht.

Zudem wurden zentrumsintern Massnahmen umgesetzt, um an die Eigenverantwortung der Asylbewerber zu appellieren und ein Überdenken ihres Verhaltens auszulösen.

Nach der Reklamation der Gemeinde Deitingen im Januar tauschten sich die betroffenen Stellen bei Bund, Kanton und Gemeinde erneut aus. Das Ziel: «die bereits ergriffenen Massnahmen weiterentwickeln und den Informationsfluss zwischen allen Beteiligten erneut intensivieren.»

Renitente Asylbewerber können umplatziert werden

Der Gemeinderat Deitingen hatte den Bund dazu aufgefordert, das zwischenzeitlich geschlossene Zentrum zur Unterbringung für renitente Asylsuchende wieder zu eröffnen. Bruno Eberhard intervenierte in dieser Sache zusätzlich bei Regierungsrätin Susanne Schaffner.

Laut dem Informationsschreiben des SEM ist dieses Zentrum seit Mitte Februar wieder offen. Damit könne man «schneller und gezielter gegen Unruhestifter vorgehen und ungünstige Gruppendynamiken durch Verlegungen von Einzelpersonen durchbrechen.» Das SEM werde ausserdem gezielt Asylgesuche prioritär entscheiden, wenn ein offenkundiger Missbrauch des Aufenthaltsrechtes stattfinde.

Zudem versprechen die Bundesbehörden, das Freizeitangebot im Umfeld des Bundesasylzentrums zu vergrössern, damit Asylsuchende sich nicht nach Deitingen begeben müssten, wenn sie das Zentrum verlassen.

Einwohner werden aufgefordert mitzuhelfen Meldungen an Polizei und Hotline sind erwünscht Dass es den Behörden wirklich ernst ist, zeigt der zweite Teil des Flugblattes. Dort steht geschrieben: «Für den Erfolg dieser Strategie ist es unerlässlich, dass sowohl Polizei als auch Zentrumsleitung über allfällige Verstösse im Umfeld des Bundesasylzentrums stets informiert werden. Hierzu sind wir auf Ihre aktive Mitarbeit angewiesen: Bitte melden Sie inakzeptables Verhalten von Personen im Umfeld des Bundesasylzentrums stets unverzüglich der Polizei und über die Hotline des BAZ Flumenthal. Üben Sie hierbei keine falsche Zurückhaltung, denn nur wenn die Polizeibehörden und das SEM zeitnah über Verstösse oder verdächtige Handlungen informiert sind, können schnelle und wirksame Massnahmen gegen das Fehlverhalten von Zentrumsbewohnern ergriffen werden. Teilen Sie bei Ihren Meldungen stets Uhrzeit, Ort und Signalement der verdächtigen Person mit, möglicherweise mit Bildmaterial.» (rm)

Problematik nicht nur in Deitingen

Bruno Eberhard und der Gemeinderat Deitingen haben bei aller Kritik immer betont, dass klar ist, dass es sich bei den Unruhestörern um «einige wenige Personen» handelt und sich der grösste Teil der Asylbewerber korrekt verhält.

«Ich weiss in der Zwischenzeit, dass es auch bei anderen Zentren ähnliche Probleme gab», meint Eberhard. Die Zentrumsleitung in Deitingen bemühe sich sehr, dass der Betrieb reibungslos laufe, anerkennt Eberhard weiter. «Die Meldungen über Störungen aus ‹dem Schachen› sind eindeutig weniger geworden», meint Benedikt Meier. Trotzdem sollen die Direktbetroffenen, sobald es die Situation wieder zulässt, zu einem persönlichen Treffen und einem Austausch eingeladen werden.

«Die Situation im Dezember hat auch ein Gutes», meint Yves Häberli (Objektverantwortlicher Bundesasylzentrum) «Die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kanton, Polizei und der Gemeinde ist enger geworden. Das empfinde ich als positiv.»