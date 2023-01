Mühle Kofmel in Deitingen bildet Lehrling aus

Deitingen Mühle Kofmel baut weiter aus: Der einzige Müllerlehrling im Kanton Solothurn lernt dort das Handwerk In vierter Generation führt die Familie Kofmel die gleichnamige Mühle in Deitingen. Die Lernendenausbildung ist Neuland für den Betrieb, der in Flawil SG in die Berufsschule geht. Urs Byland Jetzt kommentieren 09.01.2023, 16.00 Uhr

Sandro Tassi (links) ist aktuell der einzige Müllerlernende im Kanton. Rechts sein Ausbilder Daniel Kofmel, Geschäftsführer der Mühle Kofmel. Bild: zvg

Erstmals in der langen Geschichte der Mühle Kofmel in Deitingen wird ein Lernender ausgebildet. Der Lehrmeister des 29-jährigen Sandro Tassi ist der Geschäftsführer der Mühle, Daniel Kofmel. Zusammen mit seinem Bruder Christian Kofmel, der in einem 40-Prozent-Pensum für die Werbung und das Marketing zuständig ist, lösten sie vor vier Jahren ihren Vater Kurt und ihren Onkel Bruno ab.

Die Mühle wird seit 1910 bereits in vierter Generation von der Familie Kofmel geführt. Bis vor fünf Jahren blieb es ein Familienbetrieb. Dann steigerte sich das Arbeitsvolumen, Mitarbeitende wurden angestellt. Heute arbeiten zehn Personen in der Mühle inklusive Büroangestellte. Mit dabei in Hintergrund immer noch der Vater, der als gelernter Mühlebauer den aktuellen Umbau führt, und der Onkel.

Daniel Kofmel neben einer Mühle. Walzen mit Längsrillen nehmen die Körner auf. Das Mahlgut wird zwischen rotierenden Walzen aufgebrochen und zerrieben. Mit dem Rad wird der Abstand zwischen den Walzen hochpräzise verändert. Bild: José R. Martinez

«Wir haben immer Ausbaupläne, sind permanent am Investieren in neue Maschinen und am Optimieren der Prozesse», erzählt der Lernende Sandro Tassi. Die Mühle Kofmel sei wirklich ein Familienbetrieb, schwärmt Tassi. «Man ist sehr offen. Man wird hier aufgenommen.» Er fühle sich wie ein Familienmitglied. Beim Umbau soll auch neue Lagerfläche entstehen. Man habe zu wenig Platz, was die Arbeitsabläufe erschwere, ergänzt Christian Kofmel.

Berufsschule wochenweise im Sankt-Gallischen

Im Kanton Solothurn existieren noch drei Mühlen. Sandro Tassi ist der einzige Lernende aus dem Kanton. Der gebürtige Derendinger besucht die Schule der Müller-Lehrlinge im sankt-gallischen Flawil und absolviert dort die Schulausbildung zum Lebensmittel-Müller zusammen mit neun weiteren Lernenden in seinem Lehrgang. Ein zweiter Ausbildungsweg führt zum Tierfutter-Müller. In der Deitinger Mühle kann nur die Lehre zum Lebensmittel-Müller angeboten werden.

Für den Sommer 2023 bietet man erneut einen Ausbildungsplatz an. Gesucht wird am liebsten jemanden mit Lebensmittelerfahrung, aber es könne auch eine Person sein, die die Schule gerade abgeschlossen hat. Die Arbeit ist in der kleinen Mühle von Beginn an vielfältig. Die Lehre dauert drei Jahre. In Flawil besucht Tassi die Schule wochenweise. «Wir haben Blockunterricht und leben in einem Internat.» Anders sei der Weg für die Lernenden aus der ganzen Deutschschweiz nicht zu bewältigen.

Nachfrage wächst stetig

Am Ursprung des Erfolges der Mühle Kofmel liege die Steigerung der Nachfrage. «Die Leute wollen wieder mehr selber backen und ihr Mehl nicht beim Grossverteiler, sondern in einem Kleinbetrieb einkaufen», erklärt Sandro Tassi. Dieselbe Entwicklung habe beim Tierfutter eingesetzt. «Das Bewusstsein der Kunden hat sich in den letzten Jahren und durch die Pandemie noch stärker verändert», ergänzt Christian Kofmel. «Wir haben aber auch mehr Werbung gemacht, beispielsweise für unseren Firmenladen und so unseren Bekanntheitsgrad steigern können.»

Christian Kofmel: «Man will etwas Spezielles. Man will wissen, woher das Produkt stammt, das man einkauft.» Bild: José R. Martinez

«Man will etwas Spezielles. Man will wissen, woher das Produkt stammt, das man einkauft», so Christian Kofmel. «Das Getreide, das wir hier verarbeiten, wird von den Landwirten in der Region Solothurn angepflanzt.» Die Mühle habe ein breites Kundenspektrum sowohl im Lebensmittelbereich als auch im Futtermittelbereich. Letzterer sei der grössere Bereich.

Der Eierproduzent erhält für seine Hühner ein ebenso spezifisches Futtermittel wie der Milchbauer für seine Kühe. «Letztlich geht es um die Qualität der Lebensmittel. Das braucht eine spezifische Fütterung. Gras alleine reicht nicht oder nur Weizen. Das führt nur zu einem Mangel. Ein Rezept für das Futter einer Legehenne beinhaltet beispielsweise bis zu 20 verschiedene Komponenten.» Der Landwirt erhält in der Mühle Kofmel sein Tierfutter nach seinem eigenen Rezept und meist auch mit dem eigenen Getreide.

Vielfalt: Inzwischen wird auch Reis verarbeitet In der Mühle wird hauptsächlich Weizen, (Ur-)Dinkel und Roggen gemahlen. Verarbeitet werden auch Spezialgetreide, beispielsweise Gelbweizen. «Wir arbeiten eng mit den Landwirten zusammen. Wir lassen Gelbweizen anbauen und kaufen ihnen diesen gleich auch ab», erklärt Christian Kofmel. Dies sei möglich, weil auch im Weiterverkauf das Spektrum der Abnehmer der Kofmel-Produkte gross ist «Wir haben alles; von Bäckereien über Grossabnehmer bis zum Kunden, der einmal im Jahr ein Kilo Mehl kaufen kommt.»

Neuerdings wird auch der Anbau von Hartweizen in Auftrag gegeben. Dieser wachse zwar in der Schweiz nicht so ergiebig wie in Italien, Kanada oder den USA, aber «immer besser», so Kofmel. «Aktuell wird fast aller Hartweizen importiert.» Der Hartweizen wird speziell gemahlen und anschliessend in einer Teigwarenfabrik verarbeitet. Die Teigwaren kommen zurück in die Mühle Kofmel und werden hier vermarktet. «Das funktioniert. Wir können beispielsweise eine Eiernudel anbieten mit Produkten aus dem Kanton Solothurn. Der Hartweizen wird in Selzach gezogen, und die Eier stammen von Hühnern aus der Region, die mit unserem Futter gefüttert werden.»

Eine andere Besonderheit ist die Verarbeitung von Schweizer Reis. Geliefert wird der Reis nicht etwa aus dem traditionellen Schweizer Anbaugebiet Tessin, sondern aus dem Aargau. «Das ist am Entstehen. Wir haben dieses Jahr auch in der Region versucht, Reis anzubauen, aber der heisse Sommer machte einen Strich durch die Rechnung. Zu wenig Wasser.» Der rohe Reis wird geschält und gereinigt. Möglich macht die Verarbeitung des Reises der spezielle Maschinenpark der Mühle Kofmel. So besitzt man einen Farbsortierer, der mit Kamera die schlechten Reiskörner erfasst, die dann mit Luft durch Düsen korngenau wegblasen werden. (uby)

