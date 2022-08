Deitingen erhält ein aussergewöhnliches Kulturbänkli

Deitingen Das Geschenk für die Dorfbevölkerung darf provozieren Zur 40. Saison des Kulturvereins Deitingen beauftragte dieser Nadja und Lukas Frei, die im Schachen ein Architekturbüro führen, ein «Kulturbänkli» auf den Dorfplatz zu stellen. Urs Byland Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Enthüllung Kulturbänkli Deitingen. Die Macher Nadia und Lukas Frei mit Ursula Fässler Co-Präsidentin Kulturverein und Caroline Beiner. Hansjörg Sahli

Es soll einladen, es soll zum Nachdenken anregen und es soll provozieren. Das sogenannte «Kulturbänkli» ist ein Geschenk des Kulturvereins Deitingen für die Dorfbevölkerung. Anlass ist die startende 40. Kultursaison des Vereins.

Sogenannt weil ein Sitzbank ist es nicht. Es ist eine Mischung aus Skulptur und Alltagsgegenstand, gebildet aus zwei 2 Meter hohen kreisrunden Wänden. Man kann sich das Ende eines Labyrinths vorstellen, tritt durch den Eingang des äusseren Kreises, geht links oder rechts bis zum Eingang des inneren Kreises auf der anderen Seite und befindet sich in einem Raum, einzig mit Sicht in den Himmel. Das «Kulturbänkli», der Raum und möglicherweise andere Menschen, die bereits auf einem der drei Tabourettli Platz genommen haben, bieten überraschende Gelegenheiten und Möglichkeiten der Begegnung.

Auf Empfehlung von Oskar Fluri

Es war Künstler und Bühnenbildner Oskar Fluri, der auf die Anfrage des Kulturvereins, seine Ateliernachbarn Nadja und Lukas Frei empfahl. Sie führen gemeinsam im ehemaligen Frauengefängnis im Schachen Deitingen das Architekturbüro Luna Productions und wohnen mit ihren beiden Kindern auch dort. Sie starteten 2014 das Architekturbüro, das inzwischen auf zehn Mitarbeitende gewachsen ist.

Wie der Name Luna Productions andeutet, haben sie sich mit ihrem Büro auf Aussergewöhnliches spezialisiert und beteiligen sich erfolgreich an Architekturwettbewerben. «Es ist weniger spannend, ein Einfamilienhaus zu bauen, als beispielsweise eine Überbauung für eine Genossenschaft oder einen Turm», begründet die 34-jährige Nadja Frei ihr Interesse an ungewöhnlichen Bauaufgaben.

Also war es auch nicht das Ziel eine Bank zu gestalten, wie man diese kennt. Der vom Verein vorgegebene Rahmen waren ein Budget, der Wunsch, eine Sitzgelegenheit für mindestens drei Personen zu schaffen, und es soll ein Ort der Begegnung sein. «Wir waren relativ frei, wie das Kulturbänkli aussehen soll, und wir haben es im Team mit allen Mitarbeitenden des Büros erarbeitet», so der 32-jährige Lukas Frei. «Vor allem in der Diskussion, was der Zweck des Kulturbänklis sein kann», ergänzt Nadja Frei.

Das Kulturbänkli soll im Dorf etwas auslösen

«Ich finde es wichtig, dass das Kulturbänkli in der Dorfkultur etwas auslöst. Es darf provozieren, man soll darüber reden», sagt Nadja Frei. Die klassische Sitzbank sei eigentlich ein Ort des Rückzugs und des Beobachtens. «Es ist selten ein Ort, wo man fremde Menschen trifft und miteinander redet», so Lukas Frei. «Hier auf dem Dorfplatz stehen drei Bänke. Wenn eine besetzt ist, wählt man normalerweise eine freie Sitzbank.» Sie wollen einen Ort der Begegnung und des Austausches schaffen, der zum Nachdenken anregt.

Mit der Abgrenzung vom Dorfplatz durch die Wände wird ein neuer Raum geschaffen. «Mitten im Dorf bin ich an einem Ort, in dem ich keinen Kontakt nach aussen habe.» Ein spezielles Erlebnis, findet Lukas Frei. «Etwa wenn man hineingeht, und drinnen einer Person begegnet. Der kann ich nicht ausweichen. Man hat plötzlich eine Nähe zu einer Person, die man draussen nicht hat.» Das «Kulturbänkli» soll auch kein statisches Objekt sein. «Es darf sich verändern», so Nadja und Lukas Frei. Die weissen Wände laden zum Bemalen ein. Möglich werden auch Anlässe. «Der Kulturverein hat endlich einen Raum im Dorf, den sie seit 40 Jahren nicht hatten.»

Jubiläum 40 Jahre Kulturverein Ende Januar 2023 organisiert der Verein einen Jubiläumstalk, an dem die Gründungsmitglieder Susanne Kofmel und Urs Keller sowie die aktuelle Co-Präsidentin Caroline Beiner die 40 Jahre Revue passieren werden lassen. Das Jubiläum wird aber auch mit dem «Kulturbänkli» gefeiert. «Wir feiern die Saisoneröffnung jeweils, indem wir auf dem Dorfplatz eine Skulptur für ein Jahr aufstellen», erzählt Caroline Beiner. Zum Jubiläum sollte etwas Dauerhaftes die Bevölkerung beglücken. Die Idee eines «Kulturbänklis» entstand. Beauftragt mit der Ausführung wurden Nadja und Lukas Frei. «Das ist unser Geschenk an die Deitingerinnen und Deitinger», so Caroline Beiner. Auch das Programm der Jubiläumssaison ist etwas anders. Vor allem Regionale kommen in den sieben Anlässen zum Handkuss.

