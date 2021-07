Deitingen «Chäswil-Blitz» hilft bei schweren Lasten Die Bevölkerung kann bei Bedarf ein Lastenvelo mieten. Standort des Gefährts ist bei der Bäckerei Felber. Urs Byland 07.07.2021, 17.22 Uhr

Philipp Biberstein erklärt den «Chäswil-Blitz». Von links: Monika Thommen, Bäckerei Felber, Christina Gruneck (carvelo2go), Philipp Biberstein, Bauverwalter Markus Schwarzenbach, Bruno Eberhard, Benedikt Meier und Mirjam Stawicki (carvelo2go). José R. Martinez

Chäswil ist die 88. Gemeinde in der Schweiz, in der die Bevölkerung an insgesamt 350 Standorten ein Lastenvelo mieten kann. Zu verdanken haben sie dies eigentlich ihrem Gemeinde-Hauswart Sascha Stebler, der für sein Werkzeug ein praktisches Transportmittel benötigt. Da er den «Chäswil-Blitz», wie das Gefährt getauft wurde, nicht immer brauche, sollen, erklärte Vizegemeindepräsident Benedikt Meier, auch andere profitieren. Das neue Lastenvelo, das mit Elektromotor betrieben wird, soll so den Standort Deitingen attraktiver machen.