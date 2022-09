Deitingen Brand in der Weinbar La Bottega: Das Gebäude wurde stark beschädigt und ist vorerst nicht bewohnbar In der Weinbar La Bottega in Deitingen ist in der Nacht auf Donnerstag ein Brand ausgebrochen, der zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten die Liegenschaft verlassen. Verletzt wurde niemand. 22.09.2022, 11.27 Uhr

Gegen 1 Uhr in der Nacht hat ein Bewohner einer Liegenschaft an der Derendingenstrasse in Deitingen einen Brand bemerkt und die Alarmzentrale verständigt. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag, 22. September, mit. Es handelt sich um die Liegenschaft der Weinbar La Bottega.