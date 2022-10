Deitingen «Biondo»-Besitzer Sandro Ravasio sagt: «Den Brandgeruch bringt man nicht mehr weg» Vor zwei Wochen brannte es im «Biondo» in Deitingen. Nun ist klar: Im Innern wird alles komplett zurückgebaut. Die Grundmauern bleiben aber stehen und das Gebäude im Bestand erhalten, denn das Haus steht unter Schutz. Rahel Meier Jetzt kommentieren 11.10.2022, 13.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Immer noch heisst es «willkommen» - tatsächlich sind die Brandschäden von aussen kaum ersichtlich. Rahel Meier

«Willkommen» steht auf immer noch der Tafel vor der Eingangstüre des Restaurants Biondo. Von aussen sind die Schäden, die der Brand vor zwei Wochen hinterlassen hat, kaum ersichtlich. Einige Fensterscheiben sind geborsten, kleinere Flächen an der Fassade verkohlt oder geschwärzt.

Der Saal ist am stärksten betroffen. Hier ist alles komplett verbrannt. Rahel Meier

Das Gebäude wurde in der Zwischenzeit freigegeben und darf betreten werden. Im Innern wird das Ausmass dann so richtig sichtbar. Besitzer Sandro Ravasio warnt:

«Stellen Sie nichts auf den Boden. Lassen Sie möglichst alles draussen. Den Brandgeruch bringen Sie nicht mehr aus den Sachen raus.»

Tatsächlich hängt der durchdringende Geruch nach Rauch auch zwei Wochen nach dem Brand immer noch in der näheren Umgebung. Im Innern des Gebäudes hat er alles durchdrungen.

Lob für die Feuerwehr

Ravasio - der das Innere natürlich nicht zum ersten Mal sieht - führt nüchtern und sachlich durch die Räume und listet die Schäden auf. Er sagt aber auch: «Der erste Rundgang durch das Gebäude war ein Schock. Ich habe so etwas vorher noch nie gesehen.»

Heute wisse er: Bei einem Brand gebe es zwei Arten von Schäden. Einerseits alles, was tatsächlich gebrannt habe. Und als Zweites Schäden die durch das Löschwasser und den Rauch verursacht wurden, die aber fast ebenso schlimm seien. Er lobt aber auch:

«Die Feuerwehr hat einen sehr guten Job gemacht. Es ist ihr gelungen, das Nachbargebäude zu schützen und auch die Grundmauern unseres Hauses können wir stehen lassen.»

Vom Brand am stärksten betroffen sind der Saal des Restaurants - der komplett verwüstet und einsturzgefährdet ist - und die Küche, in der alles herausgerissen werden muss. Die gesamte Infrastruktur ist zerstört. Wasser und Strom wurden in der Zwischenzeit abgestellt.

Im Restaurant hat das Löschwasser Schäden hinterlassen. Die Aussenmauern sind aber noch intakt. Rahel Meier

Im Eingangsbereich, im Restaurant, im Bereich der Theke und in der alten Bar im Keller wurden die Schäden vorwiegend durch den Rauch und das Löschwasser verursacht. Dasselbe gilt für den ersten Stock, in dem die Pächterfamilie gewohnt hat. Trotzdem sei kaum noch etwas der Einrichtung zu retten.

Von der Einrichtung ist kaum noch etwas zu retten. Rahel Meier

Es ist ein trauriger Anblick: Bilder mit lachenden Schauspielern aus bekannten italienischen Filmen, die fast alle Spaghetti essen, hängen noch an den Wänden. Auf der Theke stehen die Espressotassen der letzten Gäste, die das «Biondo» am Abend vor dem Brand verlassen haben. In der Küche ein Stapel mit Pizzakartons für Take-away und eine angefangene Büchse mit Pelati.

Hier wurde wenige Stunden vor dem Brand noch gearbeitet. Rahel Meier

Technischer Defekt Die Brandermittlung war drei Tage lang in der Brandruine und hat die Überreste akribisch untersucht. Die Ermittlungen haben ergeben: Es war ein technischer Defekt, der auf die Elektroinstallation im Restaurantanbau zurückzuführen ist. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 100’000 Franken.

Blick in die Zukunft

Die Familie Ravasio hat das «Biondo» 2014 erworben und das Gebäude damals komplett umgebaut. Sandro Ravasio erklärt:

«Für uns stand damals im Vordergrund, dass wir ein Dorfrestaurant erhalten möchten.»

Ein Grossteil des Inventars und die Geräte in der Küche gehören deshalb Ravasios. Zwei Wochen vor dem Brand wurde noch eine Solaranlage auf dem Dach des Saals aufgebaut. Einen Tag nach dem Brand sollte sie in Betrieb genommen werden.

Wegen der starken Hitze sind die Fenster des Saals geborsten. Auf dem Dach wurde nur Tage vor dem Brand eine Solaranlage aufgebaut, die nicht mehr in Betrieb genommen werden konnte. Rahel Meier

Klar ist in der Zwischenzeit, dass die Aussenmauern des Gebäudes stehen bleiben werden. Das Haus steht unter Schutz und wird auch nach der Sanierung im Bestand erhalten bleiben. Der Saalanbau werde komplett ausgehöhlt, das Restaurant bis auf die Grundmauern rückgebaut.

In der Zwischenzeit liegen Offerten für den Innen-Rückbau vor. Dieser soll laut Sandro Ravasio schnellstmöglich angepackt werden. Denn erst danach, kann die Planung weitergehen. «Eigentlich möchten wir gerne wieder ein Restaurant eröffnen. Der Grundsatzentscheid ist aber noch nicht gefallen.»

Die Pächterfamilie hat beim Brand alles verloren. Vorübergehend lebt sie in einer Wohnung in Luterbach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen