Deitingen Autolenker kollidiert mit Verkehrssignal, weil er anderem Fahrzeug ausweichen muss — Polizei sucht Zeugen Am Montagabend überholte ein unbekannter Autolenker mehrere Fahrzeuge in Deitingen. Um eine Kollision zu verhindern musste ein Lenker ausweichen und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrssignal. Die Polizei sucht Zeugen. 16.02.2021, 14.25 Uhr

Entgegenkommendes Auto kollidiert mit Verkehrssignal. Kapo SO

Am Montag, kurz nach 18 Uhr, fuhr ein Autolenker auf der Wangenstrasse in Deitingen in Richtung Dorf, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilt. Der unbekannte Lenker überholte im Ausserortsbereich zuerst zwei Personenwagen und in der Rechtskurve noch einen Lieferwagen.