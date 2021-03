Deitingen 257 Amphibien dank Schutzzaun vor dem sicheren Tod gerettet Die Amphibien sind wieder unterwegs. Häufig führen ihre Wanderungen über viel befahrene Strassen. In Deitingen hilft der Natur- und Vogelschutzverein den Tierchen beim Überqueren der Strasse. Rahel Meier 15.03.2021, 05.00 Uhr

Im März und April weist dieses Schild auf die Amphibienzugstelle im Wald zwischen Luterbach und Deitingen hin. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch Gisela Uebelmann (kniend), Michael Albrecht (mit dem Kübel) und Werner Kocher laufen alle 28 Kübel der Amphibienzugstelle ab und holen die Amphibien, die dort hineingepurzelt sind, heraus. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch In einigen Kübeln sind nur wenige Tiere, in anderen über 20. Michel Lüthi Jedes Tier wird auf einer Liste erfasst. Michel Lüthi «Doppelpack» heisst es hier und so ist klar, dass je ein Männchen und ein Weibchen notiert werden muss. Schön zu sehen hier auch die unterschiedlichen Farbe der Tierchen. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch / Solothurner Zeitung Ein Bergmolch. Michel Lüthi Auf dem Rücken liegend lässt sich das Geschlecht der Amphibien bestimmen. Rahel Meier Männchen oder Weibchen? Nur selten gibt es eine Diskussion Michel Lüthi Handwerksarbeit ist gefragt, wenn das Wasser nicht ablaufen kann. Rahel Meier Die Löcher werden sorgfältig gebohrt, damit sich die Tiere nicht verletzen. Rahel Meier Langsam füllt sich der Kübel. Michel Lüthi Und dann geht es Richtung Golfplatz Rahel Meier Und auf dem Golfplatz zum Teich. Michel Lüthi Michael Albrecht entlässt die Tierchen wieder in die Freiheit. Michel Lüthi Die ersten Weibchen haben bereits gelaicht. Michel Lüthi Die Amphibien geniessen die Sonne. Michel Lüthi Ein lustiges Bild, wenn alle gleichzeitig ihre Köpfe herausstrecken. Rahel Meier Jedes Tier wird erfasst und kommt in eine Statistik. Rahel Meier

257 Amphibien versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Kantonsstrasse zwischen Deitingen und Luterbach zu überqueren. Genau genommen waren es 196 weibliche Grasfrösche, 43 männliche Grasfrösche, sieben weibliche Bergmolche, sechs männliche Bergmolche, vier weibliche Erdkröten und eine männliche Erdkröte.

Dabei sind sie aber von einem 450 Meter langen Amphibienzaun gestoppt worden und in einen von 28 Kübeln gepurzelt. Am Freitagmorgen wurden sie dann von Gisela Uebelmann, Michael Albrecht und Werner Kocher befreit und über die Strasse getragen. Die drei freiwilligen Helfer sind im Frühling jeweils acht bis neun Wochen lang an jedem Werktag unterwegs und sammeln die Amphibien ein.

Gisela Uebelmann, Michael Albrecht und Werner Kocher beim Einsammeln der Amphibien entlang der Kantonsstrasse. Rahel Meier

Nicht immer dieselben Arten

Die Art und Anzahl der Amphibien wird zudem erfasst und in einer Statistik festgehalten. Diese wird dann wiederum schweizweit veröffentlicht. Vor einer Woche waren es an einem Morgen 524 Tiere. «Das ist sehr selten», meint Werner Kocher, der für die Statistik zuständig ist. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 1380 Amphibien erfasst, im letzten Jahr waren es nur gerade 280.

2017 wurden viele Erdkröten registriert, aber auch erstaunlich viele Fadenmolche. Seither hat die Zahl der Grasfrösche zugenommen. Zu Beginn der Wanderungen sind es häufig die Männchen, die sich zuerst auf den Weg machen. Die Weibchen folgen meist erst später.

Hilfe von den Werkhöfen

Am 24. Februar wurde der Amphibienzaun durch die Mitglieder des Natur- und Vogelschutzvereins Deitingen und die Werkhöfe Luterbach und Deitingen aufgestellt. Letztere verräumen die Utensilien jeweils auch wieder und lagern sie ein. «Für diese Hilfe sind wir sehr dankbar», meint Werner Kocher. Bereits am 25. Februar wurden die ersten Amphibien gefunden. Danach gab es wetterbedingt einen Stopp. Damit die Amphibien sich auf ihre Wanderung begeben muss es über Null grad und feucht sein.

Seit 2017 wird der Zaun in Deitingen aufgestellt. Schon vorher wanderten die Tierchen über die Kantonsstrasse, aber niemand wollte die Verantwortung für die Zugstelle übernehmen.

«Dann wurde Karch (Koordinationsstelle für Amphibien- & Reptilienschutz) aktiv und seither helfen wir hier mit», erklärt Vereinspräsident Thomas Bürki, der für die Betreuung an den Wochenende zuständig ist. Das Echo aus der Bevölkerung sei sehr positiv. «Vor allem die Automobilisten sind froh, dass ein Zaun da ist. Vorher hatten viele ein ungutes Gefühl, wenn sie die Strasse befahren haben.

Gisela Uebelmann, Michael Albrecht und Werner Kocher kennen sich aus mit den Amphibien. Mit geschickten Griff holen sie die die kleinen zappligen Tierchen auch unter Laub hervor, unter dem sie sich gerne verstecken. Sie können die meisten sofort zuordnen und behandeln sie mit viel Sorgfalt.

Auch nach fünf Jahren bewundern sie ein Tierchen mit einer speziellen Farbe und freuen sich an einer Kröte, die ihnen leise aus einem Kessel entgegenquakt. «Das sind doch alles kleine Schönheiten», meint Gisela Uebelmann und lächelt. Sie findet zudem, dass die Weibchen weicher anzufassen seien. «Die Männchen sind etwas drahtiger.»

Der Transportservice geht bis zum Weiher

Obwohl die sie Amphibien nicht bis zum Teich auf dem Golfplatz tragen müssten, tun sie dies den Tieren zuliebe. «Sie haben ja eine ganze Nacht verloren, weil sie im Kübel warten mussten. So geben wir ihnen etwas Zeit zurück.»

Und an einem schönen Morgen freuen sich die drei Freiwilligen durchaus auch am Sonnenaufgang oder an äsenden Rehen. «Das entschädigt uns für das frühe Aufstehen.» Gleichzeitig ärgern sie sich über Abfall, der weggeworfen wird. «Sobald der Schutzzaun steht, deponieren die Leute Abfall dahinter. Wohl weil man das dann von der Strasse aus nicht so gut sieht.»

Mehr Infos und Statistiken unter www.karch.ch