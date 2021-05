Deitingen 120 Schulkinder beschäftigen sich mit dem Thema Biodiversität Eine Woche lang haben sich die Deitinger Primarschulkinder im Rahmen einer Projektwoche mit dem Thema Biodiversität beschäftigt. Dabei wurde durchaus auch handwerklich angepackt und das Schulhaus-Areal umgestaltet. Rahel Meier 06.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier wird die Erde für die Hochbeete abgegraben Hanspeter Bärtschi Hier wird die Erde für die Hochbeete abgegraben Hanspeter Bärtschi In der Werkstatt werden die Hochbeete unter Anleitung von Peter Brechbühl, der eigentlich bereits pensioniert ist, gebaut Hanspeter Bärtschi Beerenstauden sollen zu einer Naschhecke werden. Hanspeter Bärtschi Hier werden Pflanzen bestimmt und gepresst Hanspeter Bärtschi Hier werden Pflanzen bestimmt und gepresst Hanspeter Bärtschi Ein Workshop mit einem Mitarbeiter von Pro Natura Hanspeter Bärtschi Was krabbelt da wohl im Teich herum? Hanspeter Bärtschi Hier werden Insektenhotels gebaut Hanspeter Bärtschi Mit einer anderen Perspektive durch die Welt laufen. Ein Spiegel vor den Augen zeigt den Kindern den Himmel und das Blätterdach des kleinen Wäldchens. Rahel Meier

Die Projektwoche in der Primarschule Deitingen war ursprünglich schon im letzten Jahr geplant, konnte aber wegen der Coronapandemie nicht durchgeführt werden. Auch jetzt gab es Einschränkungen für die Durchführung. So konnten die Klassen, wie das normalerweise in einer Projektwoche üblich ist, nicht durchmischt werden.

Projektwoche soll nachhaltig wirken

Auf das Thema Biodiversität kam das Team der Lehrerinnen und Lehrer nach einer Auslegeordnung mit vielen Ideen. «Wir hatten das Gefühl, dass eine Projektwoche nachhaltig wirken sollte. Nicht nur bei den Kindern, sondern auch in Deitingen selbst», erklärt Lehrperson Ayla Holderegger, die für die Zuteilung der Ateliers und die Koordination zuständig war.

Gleichzeitig hatte die Lehrerschaft auch Ideen und Wünsche, wie das Schulhausareal umgestaltet werden könnte.

Während der Projektwoche wurde in Ateliers gearbeitet. Dabei durfte die Lehrerschaft auch auf die Unterstützung von ehemaligen Lehrpersonen zählen und konnte diverse Experten für die Mitarbeit gewinnen.

«Biodiversität ins Dorf tragen – vom Kind zu den Eltern»: Primarlehrerin Ayla Holderegger spricht im Video über die Projektwoche.



Hanspeter Bärtschi

Hochbeete und Naschhecke

Gearbeitet wurde teilweise drinnen, sehr häufig aber auch draussen. So entstanden beispielsweise Hochbeete für den Schulgarten. Diese wurden einerseits im der Werkstatt unter Aufsicht gezimmert und andererseits dann draussen mit Erde befüllt. Später sollen sie dann auch noch bepflanzt werden. Zusätzlich werden später Beerenstauden gepflanzt, die zu einer«Naschhecke» werden, an der sich die Schulkinder zur Erntezeit dann selbst bedienen dürfen.

In einem Atelier wurde eine Wimpel-Kette genäht, die den Schulgarten umsäumen soll. Gleich daneben steht ein grosses Insektenhotel, das von den Lehrerinnen und Lehrern in einem Teamevent gebaut wurde und nun noch befüllt werden soll.

Praktische Arbeit draussen

Eine Gruppe Schulkinder half dem Natur- und Vogelschutzverein beim Unterhalt des Naturreservates Mürgelibrunnen. Mit dem Mähen von Schilf wurden offene Wasserflächen für die Libellen geschaffen. Das Schnittgut wiederum zieht Ringelnattern an, die sich darin verstecken können.

Eine andere Gruppe Kinder half dabei Äste zu Haufen zusammenzutragen um Lebensraum für allerlei Kleintiere zu schaffen.

Goodwill von allen Seiten

«Wir haben viel Goodwill erfahren und Unterstützung bekommen», freut sich Ayla Holderegger. Die Bürgergemeinde hat Wandkies gespendet. Ueli Flury (Gartenbaufirma Flury & Emch) hat die Schule bei der Umsetzung des Schulgartens beraten.

Wildhüter Philipp Spillmann war mit den Kindern im Wald unterwegs. Biberfachmann David Gerke klärte die Kinder über den Biber, seine Spuren und seine Arbeit an den Bächen auf. Tobi Knuchel, selbst Lehrer in Deitingen, untersuchte in seinem Workshop mit den Kindern den Oeschbach. Wasserlebewesen wurden gesucht, erforscht und bestimmt und die Notwendigkeit von Renaturierungen aufgezeigt

Pro Natura bleibt noch im Dorf

Mitarbeitende von Pro Natura waren mit dem brandneuen und mobilen Wagen «Naturspur» auf dem Schulhausareal. Ihr Thema waren die Hecken und die Lebewesen, die darin wohnen. «Der Wagen wird jetzt dann noch für einige Zeit im Dorfzentrum stehen», so Holderegger.

Andere Kinder sammelten Kräuter. Mit diesen wurde später gekocht und auch eine Salbe hergestellt. Und eine Gruppe untersuchte eine Wiese auf einem genau abgesteckten Quadrat und versuchte herauszufinden, welche Tiere und Pflanzen zu finden sind.

Ein Tag war dem Thema Plastik gewidmet

14 Ateliers wurden durchgeführt. Jede Klasse beschäftigte sich ausserhalb der Projektwoche zudem einen Tag lang mit dem Thema «Plastik». Recycling, Umweltverschmutzung, Mikroplastik, Upcycling - die Lehrpersonen und ihre Klassen konnten selbst entscheiden, was sie behandeln wollten.

Zusätzlich bekamen die Kinder von der Firma Neuenschwander Säcke für die Plastiksammelstelle in Lohn-Ammannsegg. «Dabei haben wir festgestellt, dass die Kinder das teilweise durchaus schon kennen und Recycling in Deitingen gelebt wird.»

«Kinder waren sehr motiviert»

Ayla Holderegger zieht ein positives Fazit. «Die Kinder waren sehr motiviert und haben gerne mitgemacht.» Die Projektwoche fand gleich nach den Frühlingsferien statt. So konnten die Kinder auf eine ungezwungene Art in den Schulalltag zurückkehren.

Die Kindergartenkinder beteiligten sich ebenfalls an der Projektwoche. Sie waren aber nicht in den Atelierbetrieb einbezogen.