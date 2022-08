Deitingen: Anna Flury-Flury feiert den 100. Geburtstag

Deitingen 100-jährige Anna Flury-Flury: Jedes Jahr 22 Geburtstagstorten gebacken Die Jubilarin feierte ihren runden Geburtstag in ihrem Haus in Deitingen. Mit dabei war der Landammann. Jetzt kommentieren 19.08.2022, 14.26 Uhr

Im Garten der Jubilarin (von links): Standesweibel Andreas Hofer, Staatsschreiber Stellvertreterin Pascale von Roll, Landammann Remo Ankli, Pflegerin Suzanna, Peter Biberstein, Geburtstagskind Anna Flury-Flury, Marianne Biberstein, Gemeindepräsident Bruno Eberhard, Bürgerschreiberin Regula Galli, Bürgergemeindepräsident Martin Kofmel und Vizegemeindepräsident Benedikt Meier. Hanspeter Bärtschi

Am Freitagmorgen besuchte Landammann Remo Ankli in Deitingen Anna Flury-Flury. Nicht ohne Grund. Sie feierte einen runden Geburtstag.

Just vor 100 Jahren kam Anna Flury-Flury auf einem Bauerngut im nahen Heinrichswil zur Welt. Zwei Jahre später zog die Familie auf einen Bauernhof in Dulliken und sie wurde für die Zeit des Umzuges in die Obhut ihrer Stiefgrossmutter und den Stieftanten in Deitingen gegeben. Sie blieb und verbrachte ihr ganzes Leben in Deitingen.

In ihrer Schul- und Jugendzeit war Anna sehr oft als Kindermädchen und Köchin in der Familie ihrer Stieftante Marie im Einsatz, und nach deren frühen Tod wurde sie zur Ersatzmutter für die Kinder.

1946 heiratete sie den Landwirt Linus Flury und wurde Bäuerin. 1947 erblickte ihre Tochter Marianne das Licht der Welt. 1968 mussten sie den Landwirtschaftsbetrieb aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Ihr Ehemann Linus starb bereits 1975 im Alter von 57 Jahren.

Grosskinder und Urgrosskinder werden zum Lebensinhalt

Anna Flury-Flury fand ihren Lebensinhalt bei den vier Grosskindern und später den zwölf Urgrosskindern. Mit grosser Leidenschaft pflegte sie ihren grossen Garten, versorgte die Familie mit Salaten, Gemüsen und Blumen und erfreute Nachbarn und Verwandte mit Setzlingen.

Mit 58 Jahren lernte sie Autofahren. Sie fuhr noch 32 Jahre unfallfrei. Viele Jahre war sie für den Mahlzeitendienst im Einsatz. Noch mit 87 Jahren erklärte sie den Urgrosskindern: «Ich bringe den alten Leuten das Essen.» Viele Jahre engagierte sich Anna Flury-Flury mit grossem Einsatz als Präsidentin der Frauengemeinschaft Deitingen.

Seit 2019 braucht sie Unterstützung im Alltag und wird von ihrer Tochter und von Pflegehilfen aus Polen Tag und Nacht betreut.

Verzichten muss sie seither auch auf das Backen von Geburtstagstorten. Alle konnten sich zum Geburtstag ihre Lieblingstorte wünschen, und sie backte jedes Jahr 22 Torten! (mgt/uby)

