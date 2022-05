Coworking Spaces in Biberist und Derendingen geplant

Arbeitsplatz Der Coworking Boom hält auch in der Region Einzug: Biberist und Derendingen gehen voran In Biberist und Derendingen entstehen Coworking Spaces. Beide Gemeinden sind überzeugt, dass es das Arbeitsmodell der Zukunft ist. Ziel ist es den Leuten in der Umgebung eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und Freizeit zu ermöglichen. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

So könnte ein Coworking-Arbeitsplatz aussehen (Themenbild). Tobias Garcia

Seit dem Beginn der Pandemie ist es in aller Munde: Das Coworking. Nun soll auch in den Gemeinden Biberist und Derendingen ein Coworking Space entstehen. «Corona hat uns gezeigt, dass flexible Arbeitsprozesse gefragt sind. Dieser Trend wird anhalten, das ist die Zukunft der Arbeitswelt. Dem wollen wir uns als Gemeinde nicht verschliessen», erklärt Stefan Hug-Portmann, der Gemeindepräsident von Biberist.

Verein soll Biberister Coworking Space managen

In Biberist wurde das Projekt von Unternehmer Sergio Lo Stanco im Jahr 2021 angestossen. Er sei mit der Idee auf die Gemeinde zugekommen, erzählt Hug-Portmann. Ausschlaggebend war, dass er über Räumlichkeiten dafür verfügte. Dem Biberister Gemeinderat gefiel der Vorschlag, budgetieren wollte man das Projekt jedoch erst im Jahr 2022. Resultat: Die Räumlichkeiten von Lo Stanco waren bereits vergeben.

Nun werden andere Räumlichkeiten gesucht und man steht auch schon in Verhandlungen mit entsprechenden Anbietern. Bis im Herbst 2022 soll der neue Coworking Space fertig und bezugsbereit sein. Die Gemeinde fungiert dabei als Geburtshelfer. Konkret bedeutet dies, dass sie das Startbudget liefert. Ziel ist jedoch eine Unabhängigkeit von der Gemeinde erklärt Hug-Portmann:

«Der Coworking Space soll selbsttragend werden. Wir stellen uns beispielsweise einen Verein vor. Dieser soll dann auch alle Entscheidungen eigenständig treffen.»

Coworking in Derendingen bereits nach den Sommerferien bezugsbereit

In Derendingen entsteht im Zuge des Emmenhof Wohnprojekts ebenfalls ein Coworking Space. Im Gegensatz zu Biberist wurde die Idee in Derendingen in einem Workshop des Gemeinderates entwickelt. «Zum einen waren wir von der Idee überzeugt und zum anderen lässt es sich ideal mit der Entstehung des Wohnraums im Emmenhof kombinieren», ist Roger Spichiger, der Derendinger Gemeindepräsident, überzeugt.

Auch Spichiger ist glaubt, dass dies die Arbeitsform der Zukunft ist:

«Wir haben schon einige Interessenten. Dieses Phänomen wird auch nach der Pandemie bleiben, es ist komfortabler ein bis zwei Mal in der Woche nahe von zuhause zu arbeiten, als jeden Tag nach Zürich zu pendeln.»

Das Arbeiten im Coworking Space soll bereits nach den Sommerferien möglich sein. Damit bis dahin ein perfektes Arbeitsklima herrscht, nahm die Gemeinde, wie auch Biberist, die Hilfe er externen Firma «Community Office» in Anspruch. «Sie halfen uns zu Beginn konzeptionell. Zudem konnten wir von ihrer Erfahrung profitieren. Sie wussen, was sich bis anhing bewährt hat und welche Schritte als nächstes Sinn machen», erklärt Spichiger.

«Auch Bill Gates hat klein angefangen»

Doch was genau erklärt diesen Run auf das Coworking? Und für wen ist es überhaupt interessant? Ein wichtiger Grund ist sicherlich die räumliche Flexibilität. Man muss nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren, sondern kann nahe von zuhause arbeiten.

Das ermöglicht eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Arbeit. Zudem bietet es eine Möglichkeit für diejenigen, welche zuhause nicht über die geeignete Infrastruktur verfügen. Darüber hinaus trägt es zu einer Entlastung des Verkehrs bei, indem es die Zahl der Pendler reduziert. Ein zentraler Punkt weshalb das Coworking auch in ländlicheren Gebieten vorangetrieben wird.

Ausserdem ermöglicht es Start-ups sich einen ersten Arbeitsplatz zuzulegen, der meistens billiger ist als ein eigenes Büro und auch flexibler nutzbar. Stefan Hug-Portmann sieht dabei Parallelen zu Bill Gates, der ebenfalls im Kleinen begonnen habe und dann «gewachsen» sei.

Grosse Zielgruppe

Dabei ist die Zielgruppe grundsätzlich bunt gemischt. So tummeln sich im gleichen Büro Freiberufler, kleine Start-ups oder auch Selbstständige. Dies gilt auch für den Coworking im Emmenhof. So bestätigt auch Spichiger, dass sich das Angebot an eine ganze Reihe von Leuten und Berufsgruppen wendet.

Doch es müssen gewisse Rahmenbedingungen erfüllt sein. «Es ist schon eher etwas für Leute, die im Büro arbeiten und somit weniger gut geeignet für einen Handwerker», ergänzt Spichiger.

