Corona Als Alternative für den Buechibärger Talk macht er nun einen Podcast Simon Eberhard, Organisator des Buechibärger-Talks, hat in der Coronakrise mit Podcasts einen neuen Weg gefunden. Vanessa Simili 01.03.2021, 05.00 Uhr

Simon Eberhard ist ein Netzwerker. Seit dreieinhalb Jahren führt er zusammen mit seiner Frau Erika Brogna zweimal pro Jahr den Buechibärger-Talk durch, bisher meist im Ischhof in Aetigkofen. Von Anfang an waren die 220 Plätze jedes Mal ausverkauft, «innerhalb von 24 Stunden nach Start des Vorverkaufs», so Eberhard.

Seit Beginn der Pandemie ist die Veranstaltung aber auf Eis gelegt. Weitgehend – der verschobene Frühjahrs-Talk von 2020 konnte unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes erst im August durchgeführt werden. Der Talk fand in der Mehrzweckhalle in Lüterkofen statt, aufgrund von kantonalen Bestimmungen mit 90 Personen.

«Simon Life» als Alternative zum Talk

Seither läuft so gut wie nichts in der Eventbranche. Eberhard musste seine Gäste vertrösten. Auf unbestimmte Zeit. «Wir wären parat für den nächsten Talk, Alt-Bundesrat Adolf Ogi hat zugesagt, aber wann das sein wird, ist unklar.»

Aus der Not hat er nicht gerade eine Tugend, aber immerhin etwas Neues gemacht. Einen Podcast unter dem Namen «Simon Life», als Alternative zum Buechibärger-Talk. So führt Eberhard nun fast monatlich ein Interview mit einem Unternehmer, einer Künstlerin oder «anderen spannenden ­Typen». Eberhard zeichnet die Gespräche jeweils selber auf. «Für uns ist es ein Am-Ball-Bleiben.»

Die erste Ausgabe von «Simon Life» fand bereits Ende 2020 mit Thomas Suter, Institutionsleiter des Blumenhaus Buchegg, statt. Gespräche mit dem Aetigkofer Bauern Bernhard Wyss, mit der Geschäftsführerin Susanne Baumann und dem Kaffeeröster Fabio Fornaro folgten. Es sind persönliche Gespräche, geprägt von einem ehrlichen Interesse am Gegenüber. Die ­Voraussetzungen dafür: Zeit, zuzuhören und Mut, Fragen zu stellen. «Da habe ich noch Luft nach oben» Eberhard hat sich in das Podcast erstellen eingearbeitet. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, die Sendungen technisch in hochwertiger Qualität zu machen.

«Da hab ich noch Luft nach oben.»

Diesen Monat soll das Interview mit Mischa Fuchs, Geschäftsführer der Schnottwiler Biermanufaktur Hübelibier online gehen. «Im März wird es das Interview mit dem Solothurner Musiker Simon Fankhauser, dem Schöpfer der Figur Pumpelpitz, sein.» Der rote Faden durch die einzelnen Gespräche ist jeweils eine Frage, die der letzte Gesprächspartner formuliert. Eberhard stellt sie dann seinem nächsten Gast. Die Frage, die Fuchs erwarten wird: Wie sind all die verschiedenen Aufgaben des Lebens unter einen Hut zu bringen?

Was ist anders beim Podcast im Vergleich mit dem Buechibärger-Talk: Das Gespräch sei an einem beliebigem Ort zu beliebiger Zeit abrufbar. Beim Buechibärger-Talk gilt:

«Wer nicht anwesend sein kann, hat es verpasst.»

Stagnation ist nicht das Ding von Simon Eberhard. Was er mit Sicherheit sagen könne: «Die Leute haben ein riesiges Bedürfnis, sich persönlich zu treffen.» Der «gesellige Teil des Talks» werde zukünftig ausgebaut. «Wir werden vor dem nächsten Talk einen Apéro organisieren und dabei umsetzen, was wir von langer Hand schon geplant hatten.» Das sei der Verzicht auf Mehrwegbecher.

«Zusammen mit Marc Reist und dem Blumenhaus Buchegg haben wir ein Konzept ausgearbeitet. Die Gläser werden wir mit einem Werk von Reist versehen. In den Werkstätten des Blumenhaus werden sie sandgestrahlt. Die Gläser werden wir dann im Vorfeld zum Talk verkaufen. Sie gelten als Eintrittsticket und werden an die Veranstaltung mitgebracht.» Somit müsse nicht länger in Plastikbechern ausgeschenkt werden, sondern in kleine gläserne Kunstwerke, die man entweder nach Hause nehmen oder zurück in den Umlauf geben könne.

Auf den richtigen ­Moment warten Simon Eberhard ist in Schnottwil aufgewachsen, heute lebt er mit seiner Familie in Biel. Müsste man beschreiben, was ihn ausmacht, stünde weit oben der Netzwerkgedanke. «Zusammen etwas umsetzen wollen, Hand in Hand mit verschiedenen Partnern am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen», das sei für ihn zentral. Er habe manchmal visionäre Ideen. «Wenn ich warten kann, kommt meist schon der richtige Zeitpunkt, sie umzusetzen.» Er übe sich immer wieder in Geduld, und inzwischen bringe es ihn nicht mehr so schnell aus der Bahn, wenn etwas aus eigener Schuld heraus anders verlaufe als geplant. Was ihn antreibt? «Es ist wunderschön, wenn man eine Idee hat und sie umsetzen kann, und wenn man machen kann, wofür man brennt.» Und wofür brennt Simon Eberhard? «Für die Freiheit, die man als Selbstständiger geniesst.»

Viel Goodwill der Netzwerkpartner

Der Goodwill seiner Netzwerkpartner in dieser schwierigen Zeit sei gross. Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg etwa habe nach dem letzten Talk auf die Rückerstattung der Tickets, die Eberhard ihr im Anschluss schuldig gewesen wäre, verzichtet. Das wisse er zu schätzen. Denn der Lockdown schien ihm und seiner Frau für einen Moment den Boden unter den Füssen wegzuziehen.

Der Talk sei ein Gefäss ihrer Firma «Kono. Event und Marketing» mit Sitz in Biel, und dort seien die Aufträge komplett weggefallen. «2020 schien das beste Jahr überhaupt zu werden. Wir hatten volle Auftragsbücher. Dann konnten wir mit Beginn der Pandemie zusehen, wie Event um Event zuerst abgesagt, dann verschoben wurde, um dann doch abgesagt zu werden.»

