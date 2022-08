Cordon bleu-Test im Leberberg, Bucheggberg und Wasseramt

Testessen Suche nach dem besten Cordon bleu in der Region: Die einen mögen es lieber klassisch, die anderen probieren trendy Füllungen aus Das Servieren von Cordon bleu liegt vor allem auf dem Land im Trend. Dabei werden die Köchinnen und Köche immer kreativer und passen sich allgemeinen Trends, aber auch den Jahreszeiten an. Wir haben sechs Restaurants in der Region getestet. Rahel Meier Jetzt kommentieren 26.08.2022, 14.00 Uhr

Cordon bleu gibt es aus der Pfanne, aber auch aus der Fritteuse. Manuela Jans-Koch

Cordon bleu: Die einen lieben sie, die anderen mögen sie nicht: Ein Mittelding gibt es selten. Und die «mit Käse und Schinken gefüllten panierten Schnitzel» werden immer mehr zum Renner – vor allem auf dem Land in den etwas rustikaleren Gaststätten.

Wer sich schlaumachen möchte: Ein spezieller Onlineguide verrät auch unbedarften Essern, wo es sich lohnt, ein Cordon bleu zu bestellen. So haben wir uns für diesen Test vorwiegend an Restaurants gehalten, die sich auf Cordon bleu spezialisiert haben und im Guide bereits als «Place to be» für Cordon-bleu-Fans aufgeführt sind.

Experimentieren ist heutzutage erlaubt

Das klassische Cordon bleu wird mit Hinterschinken und Raclettekäse, Greyerzer oder Appenzeller, zubereitet. Dazu werden in aller Regel Pommes frites oder Country Fries und fast immer auch Gemüse serviert.

Bei den Füllungen wird in der Zwischenzeit allerdings fleissig experimentiert. Neben Schinken findet man häufig Speck, aber auch Salami oder Rohschinken. Beim Käse ist die Palette ebenfalls grösser geworden: Brie, Gorgonzola, Mozzarella, Cantadou oder Fontal sind nichts Aussergewöhnliches mehr. Dazu kommen frische (Birne) und gedörrte Früchte (Aprikosen und Zwetschgen) oder Spezialitäten entsprechend der Jahreszeit wie Spargel, Bärlauch, Steinpilze oder Trüffel.

Auch die Panade kann variieren

Als Letztes sind es dann Spezialgewürze oder Spezialpanaden mit Cornflakes und Kokosflocken beispielsweise, die dem Cordon bleu den letzten exquisiten oder exotischen Hauch verleihen. Und die Diskussion, ob das Ganze mit Schweinefleisch, Kalb oder doch Poulet besser schmeckt, kann abendfüllend sein.

Sicher ist: Die Palette der Cordon-bleu-Varianten ist in der Zwischenzeit gleich gross wie bei der Pizza. Kein Wunder also, dass sich vermehrt Restaurants auf Cordon bleu spezialisieren und damit Erfolg haben.

Bandbreite der Preise ist schmal

Lange Zeit war ein gutes Cordon bleu vor allem gross. Zwar gibt es immer noch XL-Stücke – aber heutzutage sind die Qualität des Fleisches, die Zubereitung und die Zutaten definitiv wichtig(er). Ebenso die Tagesform der Köchin oder des Kochs. Denn gerade das Restaurant, das in unserer Wertung am schlechtesten abschneidet, hat viele treue Stammgäste, die auf die dort servierten Cordon bleus schwören.

Interessant ist auch, dass sich die Preise in den Testrestaurants nur wenig unterscheiden und die meisten Cordon bleus um die 32 Franken kosten. Das teuerste fanden wir im «Hirschen» in Günsberg mit 34.50 Franken, allerdings gehörte dort zusätzlich ein grüner Salat dazu. Unschlagbar günstig ist sicher der «Frohsinn» in Etziken mit sagenhaften 26.50 Franken.

So wurde das Cordon-bleu-Fondue im «Rössli» in Oekingen serviert. Rahel Meier

Bestellt: Cordon-bleu-Fondue mit Pommes frites und frischem Marktgemüse (inklusive). Panade: perfekt knusprig. Fleisch: Schwein, schön saftig. Die Cordon bleus im «Rössli» sind gerollt. Füllung: Schinken, Gerber-Fonduemischung. Der Fonduekäse fliesst nach dem Anschneiden perfekt heraus. Beilage: Es sind auch Kroketten, Rösti oder Teigwaren erhältlich. Preis: 29.50 Franken.

Auf der Speisekarte von Anke und Albert Brogle finden sich in der Zwischenzeit acht verschiedene Cordon bleus. Alle sind mit Schweinefleisch zubereitet. Bei den Zutaten wird unter anderem mit Speck, Knoblauch, Peperoncini, Aprikosen oder Dörrzwetschgen variiert. Jedes Cordon bleu wird vom Chef frisch zubereitet und wiegt rund 300 Gramm.

Obwohl Käse normalerweise fix zu einem Cordon bleu gehört, gibt es im «Rössli» auch eine käselose Variante: das Cordon bleu Berlin: gefüllt mit Speck, sauren Gurken und Zwiebeln.

Das Cordon bleu im «Rössli» ist ein sicherer Wert. Das Restaurant ist familiär, die Wirtsleute sitzen nach Feierabend auch mal bei den Gästen. Wer gerne ein Glas Wein trinkt, findet eine kleine, feine Auswahl an Schweizer Weinen vor.

So wurde das Kastanienbaum-Cordon-bleu im gleichnamigen Restaurant serviert. Rahel Meier

Bestellt: Kastanienbaum-Cordon-bleu mit Super Frites und Saisongemüse (inklusive). Panade: perfekt knusprig. Fleisch: Schwein, schön saftig. Füllung: Hinterschinken, Käse, Rösti und Speck. Trotz der Röstifüllung fliesst der Käse genauso, wie man das bei einem Cordon bleu erwartet. Beilage: Im Angebot sind zusätzlich auch Country Cuts, Rösti-Kroketten, Bratkartoffeln, Reis oder Teigwaren. Preis: 29.90 Franken.

Fünf verschiedene Cordon bleus waren bei unserem Besuch auf der Speisekarte zu finden. Zusätzlich gibt es auch am Mittag Cordon bleu als Wochenhit für 27.90 Franken. Die neuen Besitzer des Restaurants, Kosovare und Ali Fetahu, bieten die Cordon-bleu-Varianten auch im «Widder» in Zuchwil und in Derendingen an.

Eine Cordon-bleu-Variante im «Kastanienbaum» wird mit Poulet angeboten, Kalb ist nicht auf der Karte. Da jedes Cordon bleu frisch zubereitet wird, ist es jederzeit möglich, einzelne Zutaten auszuwechseln (dazu gehören beispielsweise scharfe Salami, Speck, vier verschiedene Käsesorten, Zwiebeln, Knoblauch, Pfirsich oder frische Tomaten).

Ein Besuch im «Kastanienbaum» lohnt sich vor allem auch im Sommer, wenn der Garten geöffnet ist. Wie es der Name des Restaurants verspricht, sitzt man unter Kastanienbäumen wunderbar am Schatten.

So wurde das Frühlings-Cordon bleu in der «Oberrüttenen» serviert. Rahel Meier

Bestellt: Frühlings-Cordon-bleu mit Pommes frites und Gemüse. Panade: perfekt knusprig. Fleisch: Das Fleisch ist sehr flach geklopft und war bei unserem Testessen leider etwas trocken. Füllung: Bärlauchpesto und Parmaschinken. Bei unserem Besuch wurde etwas an der Füllung gespart. Beilage: Es wurden Pommes frites und Gemüse serviert. Preis: 33 Franken.

An dem Tag, an dem wir im Restaurant waren, war bereits tagsüber sehr viel los. Wir hatten reserviert, es war aber kein Tisch bereit, und wir mussten lange warten, bis die Bestellung aufgenommen wurde. Wir waren letztlich auch etwas enttäuscht vom Cordon bleu. Denn normalerweise loben die Gäste das Essen von Szilvia und Paulo Lehmann – die selbst bedienen und kochen.

Die Cordon-bleu-Karte ist vielfältig und die Varianten gehen von «Hawaii» mit Ananas zu «ungarisch» mit scharfer Salami oder zu Kreationen mit Raclettekäse oder Gorgonzola. Neben Schwein steht auch Poulet zur Auswahl. Zusätzlich stehen auch einige ungarische Spezialitäten auf der Karte. Die «Oberrüttenen» ist vor allem im Sommer einen Besuch wert. Der Blick von der Terrasse in die grossartige Kulisse der Berner Alpen ist einmalig.

So wurde das Cordon-bleu-Porcini im «Hirschen» serviert. Rahel Meier

Bestellt: Cordon-bleu-Porcini mit Pommes frites und Gemüse, im Voraus ein grüner Salat (alles inklusive). Panade: perfekt knusprig. Fleisch: Schwein, schön saftig. Füllung: Bauernschinken, Brie, Steinpilze. Der Käse fliesst nach dem Anschneiden wunderbar flüssig auf den Teller hinaus, Steinpilze hat es reichlich. Beilage: Serviert werden auch Nudeln, Reis, Risotto oder Spätzli. Preis: 34.50 Franken.

Der «Hirschen» bezeichnet sich selbst als Cordon-bleu-Paradies. Diesen Titel tragen Suzanne und Stephan Wüthrich sicher zu Recht. Nirgends ist die Auswahl grösser. Der Kreativität und der Mischung der Zutaten scheint kein Ende gesetzt. Immer wieder gibt es saisonal neue Varianten auf der Karte zu finden.

Cordon-bleu-Balls und Cordon bleu für den Grill sind ebenso auf der Speisekarte wie Cordon-bleu-Fondue. Das Cordon bleu gibt es mit Schwein, Poulet, Kalb und in einer Variante mit Zucchetti. Die Wirtin bedient selbst und der Wirt erkundigt sich persönlich am Tisch, ob alles zur Zufriedenheit gekocht war.

So wurde «Muetis autbewährts Gordon bleu vom Söili» im «Bellevue» serviert. Rahel Meier

Bestellt: Muetis autbewährts Gordon bleu vom Söili mit Vierkanthärdöpfu und Märitgmües. Panade: perfekt knusprig. Fleisch: Schwein, schön saftig. Füllung: Solothurner Herrenkäse und Schinken. Der Käse fliesst nach dem Anschneiden wunderbar flüssig auf den Teller hinaus Preis: 32.50 Franken.

Im Bucheggberg gibt es kein eigentliches Cordon-bleu-Restaurant mehr. Das «Bellevue», das von Anton Meister und Stefan Huber geführt wird, ist eines der wenigen Lokale, das Cordon bleu ganzjährig als sogenannten Klassiker auf der Speisekarte führt. Cordon bleu und Beilagen werden schön angerichtet serviert, das Essen schmeckt ausgezeichnet. Preis und Leistung stimmen.

Im Sommer lohnt es sich schon nur wegen des wunderbaren Gartens, ins «Bellevue» zu fahren. Das Personal ist zudem äusserst freundlich und zuvorkommend. Wer gerne ein Glas Wein trinkt, wird hier ebenfalls gut bedient: Die Weinkarte ist klein, aber fein. Die Offenweine sind qualitativ gut.

So wurde das Cordon bleu im «Frohsinn» serviert. Rahel Meier

Bestellt: Das kleinste Cordon bleu auf der Karte (500 Gramm) mit Pommes frites und Gemüse. Panade: an einigen Stellen leider ein ganz klein wenig angebrannt, insgesamt aber trotzdem knusprig. Fleisch: Schwein, schön saftig. Füllung: Käse (nicht spezifiziert) und Schinken. Der Käse fliesst nach dem Anschneiden wunderbar flüssig auf den Teller hinaus. Beilage: Teigwaren und Rösti werden ebenfalls angeboten. Preis: 26.50 Franken.

Die Cordon bleus im «Frohsinn» sind Kult und als waschechter Wasserämter muss man einmal im Leben eines gegessen haben. Preis und Leistung sind unschlagbar. Auch für gute Esser ist das kleinste Stück mit 500 Gramm schwierig zu bewältigen. Die Alufolie zum Einpacken der Reste kommt vor dem Abräumen automatisch auf den Tisch und tatsächlich hat es am nächsten Tag auch gewärmt noch geschmeckt.

Die XL-Stücke mit 1,3 Kilogramm sind vor allem bei jungen Männern zwischen 18 und 25 Jahren beliebt. Bei Maja Liechti geht sicher niemand hungrig aus dem Haus, denn auch die Beilagen sind sehr grosszügig bemessen.

