Subinger Hosen Damals rebellisch, heute stylish: Schweizerinnen und Schweizer tragen seit 44 Jahren diese Jeans aus dem Kanton Solothurn In Subingen entspringt die Mode. Zumindest die Kleidungsstücke der Firma Clochard. Zwei Brüder sprechen über die Welt der Kleidung – und ihren provokanten Vater.

Die Farbe, Form, Länge unterscheidet sich vielleicht, aber sie hängt wohl in jedem Kleiderschrank: die Jeans. Heute kann man das Kleidungsstück kaum mehr wegdenken. Noch in den 70er-Jahren war es gar rebellisch.

Sie waren Teil der Rebellion, die Solothurner Jeans-Pioniere von Clochard, die beiden Brüder Martin und Kurt Stampfli. Auf 40 Quadratmetern haben die beiden im Jahr 1972 das erste Solothurner Jeans-Geschäft, den «Pot Shop», eröffnet. Sie wollten die Mode der Welt in die Schweiz bringen und welch besseren Anfang dafür als eine der grössten Modemetropolen? Um die Kleidungsstücke zu holen, ist Martin Stampfli nämlich nach Paris gereist.

Die beiden Brüder eröffneten ihr erstes Geschäft im Jahr 1972. zvg Sie tragen in Kisten die Kreationen der Brüder: zwei Lagermitarbeiter. zvg Schon damals lagerten sie ihre Ware in der Region. Seit vierzig Jahren befindet sich das Lager nun in Subingen. zvg

Er war der kreative Kopf hinter dem Geschäft. Stampfli war extrovertiert und neugierig – ja manchmal auch provokant. Mit seinen Mustern und seinen Kollektionen. Ein kleiner Rebell. Wie der französische Clochard eben. Der Lebemann, der freiheitsliebende Mensch. Heute hat das Wort eine weitaus negativere Bedeutung, damals war es Teil einer Bewegung.

Das Geschäft in Solothurn boomte und bald schon verteilten sich in der Schweiz 17 Filialen. Sechs Jahre nach Eröffnung des Ladens starteten die Brüder mit einer eigenen Kollektion, den «Driver Jeans» durch.

Die Marke hängt noch heute in den Regalen und erinnert an die Anfänge des Geschäfts. Nur erzählen heute zwei neue Gesichter.

Ein grosser Schritt für zwei junge Männer

Als Martin Stampfli im Jahr 2006 an einer Krebserkrankung starb, haben seine zwei Söhne das Geschäft übernommen. Sie sind praktisch dort aufgewachsen. Kennen viele der Mitarbeitenden bereits seit ihrer Kindheit und erinnern sich an Ferienjobs im Lager in Subingen. Sie erzählen – stolz – über das Werk ihres Vaters. Skizzieren seine Persönlichkeit.

Dass sie eines Tages in seine Fussstapfen treten würden, war klar – nicht aber, dass es so früh sein würde. Matthias Latscha war damals 24-, Manuel Stampfli 28-jährig, als ihnen die Verantwortung für die Zentrale in Subingen sowie das Clochard-Filialnetz übertragen wurde.

Das Geschäft war bei der Übernahme nicht im Topzustand

Waren sie, so jung, überhaupt bereit für diesen Schritt? «Darüber haben wir uns nie Gedanken gemacht», sagt Latscha und ergänzt: «Wir hatten viele treue und langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was uns zusätzlich motivierte.»

Sie wollten das Herzensprojekt ihres Vaters weiter vorantreiben und sich Schritt für Schritt in diese neue Welt einfinden. Dies, obwohl das Geschäft bei der Übernahme aufgrund der Krankheit ihres Vaters nicht im Topzustand war. «Wir mussten das Unternehmen sanieren. Das hat seine Zeit gebraucht», sagt Stampfli.

Mittlerweile führen sie das Geschäft seit 16 Jahren und sind sich sicher:

«Es war die richtige Entscheidung.»

Die beiden führen durch die Putt AG in Subingen. Sie ist das logistische Herz der heute zwölf Clochard-Filialen. Seit 40 Jahren werden die Kleidungsstücke dort verpackt und in die einzelnen Geschäfte geschickt.

Die Putt AG in Subingen ist das logistische Herz der Filialen. Bruno Kissling Hier werden die Kleidungsstücke gelagert. Jeans gibt es jede Menge. Bruno Kissling Was kommt in die Läden? In Subingen verstecken sich unzählige Muster. Bruno Kissling Ein Geschäft braucht nicht nur Kleidung sondern auch coole Einrichtung. Bruno Kissling Ab in die Läden. Bruno Kissling

Mitarbeitende rollen ganze Kisten-Türme durch den Raum. In einem Ecken wird gerade etwas ausgepackt. Die neuen Upcycling-Taschen. Sie werden aus Jeans gefertigt, die sich zum Beispiel aufgrund eines Produktionsfehlers nicht ordentlich verkaufen liessen.

Die Taschen haben einen weiten Weg hinter sich, denn hergestellt werden die Produkte der Firma nebst Türkei und Italien, grösstenteils in Asien. Die Kreativität, die entspringt aber in Subingen.

Er weiss jetzt schon, was im Jahr 2023 Mode sein wird

Einen Stock weiter oben befinden sich die Ateliers, in denen die Kollektionen entworfen werden. Mary Di Leo kleidet die Kundinnen ein, Manuel Stampfli die Kunden. Zurzeit arbeitet er bereits an der Kollektion für kommenden Frühling. Er weiss schon jetzt, was im Jahr 2023 Mode sein wird, und welche Trends wir im Jahr 2022 lassen werden.

Er sagt: «Es gibt Portale, welche Tendenzen für die kommenden Trends aufzeigen. Zum Beispiel welche Farben, Schnitte und Kleidungsstücke überall sein werden.» Die Angaben seien aber sehr breit. Grosse Konzerne wie zum Beispiel H&M hätten pro Saison verschiedene Kollektionen und könnten so auf alles eingehen. «Wir können nie alle Trends abdecken», sagt Stampfli. Aber das sei auch nicht das Ziel.

Den beiden Brüdern sei es nämlich wichtig, hinter ihren Kreationen stehen zu können und vor allem Mode zu kreieren, die ihnen auch gefällt. Das heisst: sportlich-casual. Sie verraten:

«Den grössten Erfolg haben wir damit, was sich im Schatten des Mainstreams bewegt.»

Weil ihre Kleidung nicht klar einem Trend zugeordnet werden könne, sei sie zeitlos. Dies im Gegensatz zum Fast-Fashion-Modell, bei dem Kollektionen schnell und trendbezogen designt und zu einem niedrigen Preis produziert und verkauft werden. Denn für die Brüder sei es am wichtigsten, bewusst einzukaufen. So könne man etwas für die Nachhaltigkeit tun.

Zudem starten sie mit einer neuen Kollektion ungefärbter T-Shirts aus zertifizierter Biobaumwolle aus Portugal. Jedoch wichtig dabei ist, dass der modische Aspekt nicht verloren geht. «Die Freude am Produkt soll bestehen», sagt Stampfli.

In den letzten Jahren hat sich Schritt für Schritt einiges getan. Ins Ausland expandieren wollen die beiden im Moment aber nicht. «Wir fühlen uns wohl», sind sie sich einig. Was ihr Vater wohl sagen würde? «Clochard war ein grosser Teil seines Lebens», sagt Latscha und ergänzt: «Er würde sich bestimmt freuen, dass wir seine Arbeit weitergeführt haben.»

