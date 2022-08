Krebskilbi und Chilbi in Schnottwil und Oberdorf

Chilbibetrieb Ob «Kilbi», «Chiubi» oder «Chüubi»: Am Wochenende wird wieder nach uraltem Brauch gefeiert Wer während Corona Jahrmärkte vermisst hat, kann dieses Wochenende etwas nachholen: Es locken Krebskilbi in Kriegstetten, die «Chiubi» in Schnottwil und die «Chüubi» in Oberdorf. Urs Byland 10.08.2022, 15.03 Uhr

Die letzte Chilbi in Schnottwil fand 2019 statt. Michel Lüthi

Am letzten Wochenende der Sommerferien können die Menschen in der Region noch einmal ausgelassen feiern. Hotspots sind im Wasseramt Kriegstetten mit der Krebskilbi, in Lebern Oberdorf mit der «Chüubi» und im Bucheggberg Schnottwil mit der «Chiubi».

Die Krebskilbi dauert drei Tage von Samstag, 13. August ab 14 Uhr bis Montag, 15. August tief in die Nacht hinein. Die Krebskilbi wird seit einem halben Jahrtausend gefeiert und war ursprünglich ein Erntedankfest. 63 Marktfahrerinnen und Marktfahrer stellen einen grossen Warenmarkt. «Es war schwierig, die Kontakte wieder aufzubauen», erklärt OK-Präsident Pascal Ritter. Gefragt war sein persönlicher Einsatz. Essstände und Lunapark vervollständigen das Angebot.

Highlight ist die offizielle Eröffnung mit Geisslechlöpfe, Tanz sowie Jodel- und Musikbeiträgen auf der Hauptstrasse am Samstagabend kurz vor 20 Uhr. Gross ist auch das Angebot für die Kinder mit Schminken, Facepainting oder Kinderdiscos. Zudem wird der Gemeindepräsident Simon Wiedmer den Namen des Kilbi-Maskottchens endlich bekannt geben können. Dieser wurde in einem Wettbewerb 2019 gefunden. Die Pandemie hat dann zum Unterbruch der Krebskilbi geführt.

Schnottwil erstmals mit Gottesdienst

Auch in Schnottwil dauert die Chilbi drei Tage. Ob dies auch 1607 der Fall war, ist in den Annalen nicht vermerkt. Damals wurde in einem Ratsprotokoll die «Ougschte Chilbi» vermerkt. Sie könnte also auch den ganzen Monat gedauert haben. Alfred Beer, Präsident der Chilbikommission, erwartet über 30 Marktfahrer.

Nach der Pandemie bedingten Pause der Chilbi sei die Organisation des Warenmarkts nicht einfach gewesen. «Etliche existieren nicht mehr. Andere beziehen Ferien, bevor sie dann im Herbst und vor Weihnachten viel zu tun haben werden», erklärt Beer. Er habe deshalb früh begonnen, die Marktfahrer direkt anzufragen, was sich ausbezahlt habe.

Gestartet wird am Samstagabend. Erstmals wird an der Chilbi ein Gottesdienst durchgeführt. Am Sonntagmorgen ist die Sommerkirche Bucheggberg zu Gast. Beer ist nicht nur darauf gespannt. Er erwähnt auch die vielen Livekonzerte an den beiden Brennpunkten «Zapfsäulen Bar» und «MGB Bar», die inzwischen zu einem Merkmal der Schnottwiler Chilbi geworden seien. Chilbiende ist dann am Montag, tief in der Nacht.

In Oberdorf lockt das Kinderland

Auf zwei Tage, 14. und 15. August, verteilt sich die Chilbi in Oberdorf. Vor vielen Jahrzehnten entstand in Oberdorf die Liebfrauentags-Chüubi nach dem Gottesdienst an Mariä Himmelfahrt. Der Chüubi-Betrieb mit den zahlreichen Marktständen und das Kinderland mit seinen Attraktionen ziehen jährlich viele Auswärtige an.

In den letzten Jahren etablierte sich der 14. August zur Vorchüubi und soll den Kontakt unter den Einheimischen fördern. Die Chilbi in Oberdorf präsentiert sich als familienfreundlicher Anlass, denn am Montag, 15. August zahlen die Kinder für die Attraktionen der Schausteller nur einen Franken. Bekannt ist die Chilbi auch für ihr kulinarisches Angebot. Dorfvereine und Gasthöfe bieten ein vielfältiges Angebot.