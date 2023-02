Zuchwil: Film von Nino Jacusso "Il Dottore"

Canva Zuchwil Film über beliebten Zuchwiler Hausarzt: Der Dottore feiert Kinopremiere an seinem Wohn- und Arbeitsort Die Projektion von «Il Dottore – ein Arzt fürs Leben» mit dem Zuchwiler Arzt Stephan von Arx im Kino Canva ist ein Glücksfall. Für all diejenigen, die den Film an den Filmtagen nicht auf der Leinwand sehen konnten. Und für diejenigen, die sich ein Bild machen wollen von einem ungewöhnlichen Hausarzt. Ein Gespräch mit Filmemacher Nino Jacusso. Urs Byland Jetzt kommentieren 16.02.2023, 12.00 Uhr

Von links: «Il Dottore», der Zuchwiler Arzt Stephan von Arx, in der leeren Halle der ehemaligen Scintilla/Bosch mit Daniel Leippert, Kameramann mit Steadycam (Spezialstativ, um ruhige Bilder im Gehen zu machen), Nino Jacusso und Tonmann Olivier JeanRichard. zvg

Am 19. Februar startet der Dokumentarfilm «Il Dottore» im normalen Filmprogramm im Zuchwiler Kino Canva mit einer Matinee. Ab Montag dann im normalen Filmprogramm. Eine Kinopremiere im Ort, in dem die Hauptfigur des Dokumentarfilmes lebt: ist das ein Glücksfall oder die Regel?

Nino Jacusso: Unser Film «Il Dottore» ist ein Glücksfall in dem Sinne, dass wir an den Solothurner Filmtagen regelrecht überrannt worden sind mit Anfragen zu Tickets. Das Kino Canva, wo der Film seine Festivalpremiere hatte, hat daraufhin spontan den Film ins Programm genommen, damit ihn auch alle Personen noch sehen können, die ihn an den Filmtagen nicht sehen konnten.

In der Regel sind alle Filme, die ich mit meiner Produzentin Franziska Reck realisiert habe, in Solothurn zur Kinopremiere gekommen – sei es im Canva oder im Palace/Capitol.

Wie oft wird der Film nun im Canva gezeigt und gibt es schon Pläne für den weiteren Vertrieb?

«Il Dottore» ist als Konzept zu einer Zeit entstanden, wo unser Land im Lockdown-Modus war: keine Reisemöglichkeit, keine kulturellen Besuche – aber zum Glück gab und gibt es das einheimische Fernsehen. Wir haben uns deshalb entschlossen, einen Dokumentarfilm zu machen für das einheimische Fernsehen.

Eine Kinoauswertung war und ist nicht geplant. Dass wir den Film nun im Kino Canva zeigen, ist eine Ausnahme und ich freue mich, dass unser lokales Publikum unseren Film auf der grossen Leinwand sehen kann.

Und sonst?

Wir haben diverse Anfragen von medizinischen Fakultäten und ich freue mich, den angehenden Ärztinnen und Ärzten unseren Film – in Anwesenheit des Protagonisten – zu zeigen. Anschliessend wird «Il Dottore» auf SRF 1 gezeigt.

Wird der Film noch an weiteren Festivals zu sehen sein?

Der Film ist ganz neu, eine Woche vor den Filmtagen fertig geworden. Wir wissen nicht, welchen Weg er gehen wird. Aber ja doch, ich gehe davon aus, dass er an weiteren Filmfestivals gezeigt werden wird.

Was inspirierte Sie, diesen Film zu machen?

Wenn der Hausarzt, der dich in- und auswendig kennt, der dich und deine Familie über 30 Jahre lang gesund erhalten hat, sagt, er gehe in Pension, ist das zunächst mal ein Schock. Aber nach dem ersten Schock, dass so etwas überhaupt möglich ist, begann ich ihn zu befragen. Nach seiner Herkunft, nach seinem Werdegang, nach seinen Wünschen und Träumen. Und ich hörte Erstaunliches.

Was haben Sie gehört?

Sein Vater war Verdingbub, seine Mutter Fabrikarbeiterin. Als Schüler war er der erste Arbeiterbub in der Kanti Olten und erlebte soziale Ausgrenzung. Sein Medizinstudium hat er sich vom Mund abgespart und blieb zeitlebens seiner Herkunft bewusst. Seine Praxis liegt in Zuchwil, mitten im Industriequartier. Er war lange Jahre Arzt in den Fabrikhallen von Sulzer und Scintilla, wo er mehr als 3000 Arbeiterinnen und Arbeiter betreute, vorwiegend italienische Emigranten.

Was hat Sie an dieser Person fasziniert?

Mein Arzt ist ein typischer Arbeiterarzt. Er spricht die gleiche Sprache wie seine Patientinnen und Patienten und hat den gleichen Hintergrund wie sie. Wenn bodenständige Frauen und Männer zu ihm kommen, weiss er sie zu nehmen. Sein trockener Humor, gepaart mit menschlicher Wärme und Anteilnahme, kommt gut an. Was machen wir, was mache ich, wenn er aufhört, Arzt zu sein?

Ich fragte ihn, ob ich seine Zeit bis zur Pensionierung filmisch begleiten darf und er willigte ein. «Die Suche nach Heilung ist aufwendig», warnte er mich, «das geht nicht im Drei-Minuten-Takt der Gesundheitsindustrie. Ich mache das anders.»

Daniel Leippert (links) und Nino Jacusso bei der Arbeit. zvg

Welchen Film dürfen wir als Nächstes erwarten?

Meine Filme entstehen immer aus den vorausgegangenen Werken. So ist «Fair Traders» aus der Auseinandersetzung mit einem jugendlichen Publikum entstanden, das sich meinen Spielfilm «Shana – The Wolf's Music» anschaute. Damals wurde ich oft gefragt, ob indianische Völker eine bessere Überlebenschance hätten als wir. Ich habe in dieser Frage Zukunftsängste vom jungen Publikum gespürt und begann nach alternativen Wirtschafts- und Lebensformen zu recherchieren.

Gefunden habe ich so viele Varianten und Möglichkeiten, die es heute bereits gibt, dass ich mit Freude aus dem Vollen schöpfen konnte und drei wunderbare Persönlichkeiten stellvertretend für drei Generationen überzeugen konnte, in meinem Dokumentarfilm mitzumachen.

Und was hat dann zum Film «Il Dottore» geführt?

Die Auseinandersetzung mit dem Publikum zu «Fair Traders» führte mich zur Frage, ob es alternative Formen der Medizin gibt. Und als ich hörte, dass mein Arzt in Pension gehen will, habe ich versucht, ihn zu überzeugen, mit mir zusammen einen Film zu gestalten, in dem er seine gelungene Verbindung von klassischer Schulmedizin und Komplementärmedizin zeigen konnte.

Angefangen haben wir mit kurzen Filmen fürs Online, wo er sein Wissen einer Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Entstanden ist daraus der jetzige Film «Il Dottore – ein Arzt fürs Leben». Wohin mich die Auseinandersetzung mit dem Publikum bei diesem Film führen wird, ist noch offen. Aber ich denke mir, dass mich das Thema Medizin weiterhin beschäftigen wird. Sei es als Spiel- oder Dokumentarfilm.

«Il Dottore – ein Arzt fürs Leben» Nino Jacusso ist der Regisseur von «Il Dottore – ein Arzt fürs Leben». Er ist in Acquaviva Collecroce, Molise, Italien, geboren und im Alter von fünf Jahren mit seinen Eltern in die Schweiz emigriert. Heute lebt Jacusso auf einem umgebauten Bauernhof im Bucheggberg. Er besuchte die Hochschule für Film und Fernsehen in München und wirkt seit 1979 als Filmregisseur und Filmautor. 1991 erhielt er den Fachpreis für Film des Kantons Solothurn. Die Jury schrieb damals: «Nino Jacusso ist einer jener seltenen Filmemacher, die sowohl im Fiktiven als auch im Dokumentarischen Bleibendes geschaffen und schon früh ihre eigene Bildsprache unverkennbar entwickelt und gefunden haben.» Sein bisher bekanntester Film ist «Shana – Das Wolfsmädchen» (2014), für den er zahlreiche Preise erhielt. Im Film «Il Dottore – ein Arzt fürs Leben» ist der Zuchwiler Arzt Stephan von Arx die Hauptfigur. Als Hausarzt hatte er seine Praxis ab 1967 am Emmenholzweg in Zuchwil. Er geht Ende Jahr in Pension. (uby)