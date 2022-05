Cannabisproduktion Schon Ende Jahr sollen in Zuchwil die ersten Hanfblüten verpackt werden Das Baugesuch für eine Indoorhanfanlage in Zuchwil liegt auf. Wenn alles nach Plan läuft, könnten bis 2024 dereinst 40 Mitarbeitende Arbeit finden. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

In dieser Halle soll die Indoorhanfanlage ihren Platz finden. Hanspeter Bärtschi

Ende Sommer wird Cannabis vom verbotenen Rauschmittel zum legalen Medikament. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Ärzte THC-haltige Medikamente verschreiben – so wie andere Opiate. In der Halle 110 auf dem Boschgelände in Zuchwil entsteht in den nächsten Monaten eine Indoorhanfanlage. Die Baugesuche für den Betrieb, der in drei Etappen bis 2024 ausgebaut werden soll, sind in Bearbeitung.

Der junge Geschäftsführer Siawash Baneei, der für das Tagesgeschäft zuständig ist, rechnet damit, dass Ende Jahr die ersten Hanfblüten verpackt werden können und in den Verkauf kommen.

«Wir starten zuerst mit CBD-Hanf und wollen dann die Produktion auf THC-Hanf für den medizinischen Gebrauch umstellen.»

Baneei arbeitet zusammen mit seinem Geschäftspartner Hazir Baba-Shech; die Firma Grow Motion AG ist in Sarnen registriert.

Halle wird in verschiedene Stationen unterteilt

Baneei führt durch die riesige Halle, die schrittweise in kleinere Einheiten unterteilt wird. «Hier in dieser Einheit werden die Mutterpflanzen sein, von denen die Stecklinge abgeschnitten werden.» Im Raum daneben werden die Babypflanzen in Töpfen gezogen.

In einem dritten Raum schliesslich werden die Hanfpflanzen auf drei Etagen wachsen, bis die Blüten gross genug zur Ernte sind. Die Pflanzen müssen künstlich mit LED-Licht bestrahlt werden, es gibt eine spezielle Bewässerungs- und eine Belüftungsanlage.

«Wir rechnen mit vier bis fünf Ernten pro Jahr.»

Die Ernte wird nach medizinischen Standards verpackt und an Apotheken ausgeliefert. Schleusen garantieren die nötige Reinheit der Produkte.

Klassische Gärtnerarbeit

Wie sieht Siawash Baneei die Zukunft in diesem Business? «Das steht noch in den Sternen geschrieben», je nachdem, wie es laufe. Bei einem Totalausbau werde man aber nach Plan an die 40 Leute beschäftigen können, denn in diesem Geschäft sei alles noch Handarbeit, eigentlich «klassische Gärtnerarbeit».

Jede Mutterpflanze werde von Hand geschnitten und so fort bis hin zur Verpackung, die ebenfalls Handarbeit sei. Man hoffe, schnell Leute aus der Region zu finden, zwei Headgrower habe man schon.

Es sei schwierig gewesen, eine Halle zu finden, die den Ansprüchen bezüglich Bodenbelastbarkeit oder Stromstärke genüge. Wegen allfälliger unangenehmer Gerüche habe man vorgesorgt. Dank eines Aktivkohlefiltersystems würden keine oder nur wenig Geruchsemissionen entstehen, so Baneei.

