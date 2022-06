Burgäschi Der Aufbau für die Freilicht-Operette der Bühne Burgäschi läuft: «Wir haben es gemeinsam im Griff» Die Vorbereitungen für die Freilicht-Operette «Roxy und ihr Wunderteam» laufen auf Hochtouren. Aber der Vorverkauf für die Schweizer Erstaufführung harzt. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Aufbau des Bühnenbilds für die Operette «Roxy und ihr Wunderteam». zvg

In der Nähe des Burgäschisees - dort, wo vor Jahren schon eine Operettensaison im Zirkuszelt stattfand - entsteht gerade wieder eine kleine Zeltstadt für die diesjährigen Aufführungen der Operette «Roxy und ihr Wunderteam». Vor zehn Jahren wurde diese 1937 uraufgeführte Paul-Abraham-Operette wieder entdeckt.

In Wien an der Volksoper und in Berlin an der Komischen Oper fanden bereits Wiederaufführungen statt, die das Burgäschi-Leitungsteam besuchte und nun als Freilicht-Sommerproduktion in die Schweiz geholt hat. Melanie Gehrig, die künstlerische Leiterin der Bühne Burgäschi, hat eine zum hiesigen Ort passende Textbuchfassung erarbeitet, die von den 35 Mitwirkenden auf der Bühne singend, schauspielend und tanzend in Szene gesetzt wird.

Besucherinnen und Besucher vergnügen sich im Operettendörfli

40 Aufbau-Helferinnen und -Helfer, die Mehrzahl im Pensionsalter, sind seit geraumer Zeit damit beschäftigt, Bühne, Zuschauerraum und die übrigen Gebäude der Zeltstadt zu errichten. «Ohne diese wertvolle Unterstützung wäre der Bühne Burgäschi die Organisation eines derartigen regionalen Grossereignisses kaum möglich», erklärt Intendant und Arbeitskoordinator Hermann Gehrig. «Wir haben’s gemeinsam im Griff.»

Ticketverkauf harzt Der Stress bei den Verantwortlichen ist gross, auch weil das Publikum noch zurückhaltend bucht. «Viele ältere Leute können sich nach Corona noch nicht aufraffen und handeln vorsichtig», glaubt Intendant Hermann Gehrig einen Grund zu kennen. Da es sich aber um einen Freiluftanlass handelt, kann man unbeschwert die Aufführungen geniessen. Andererseits gelinge es noch zu wenig, so Gehrig, jüngere Besuchersegmente anzusprechen. Dabei hätten seine Tochter Melanie Gehrig und ihr Mann Reimar Walthert Mut bewiesen, nach dem langen, durch die Pandemie bedingten Unterbruch wieder eine grosse Kiste zu wagen. Herman Gehrig und die viele Beteiligten hoffen deshalb darauf, dass sie für ihr Engagement noch belohnt werden.

Wie in allen Jahren zuvor lebt die «Kultur im äusseren Wasseramt» auch von der Ambiance des zur Bühne gehörigen Operettendörfli. Hier treffen sich die Liebhaber des Musiktheaters und geniessen das Gastroangebot, für das liebenswürdige Gastgeber gewonnen werden konnten.

Die Musik der Operette, die Reimar Walthert und seine 30 Orchestermitglieder in Swing-, Foxtrott-, Csardas- und Schlagermelodien aufbereitet haben, prägt die Operettenabende entscheidend mit.

Zwischen 11. Juni und 12. Juli finden insgesamt 17 Vorstellungen statt.

