«Uns platzt bald der Kragen»: Gemeinderat Deitingen verlangt vom Bund Lösungen

«Wir nehmen die Ängste ernst»

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat den «Offenen Brief» von Deitingen erhalten und Fragen dazu beantwortet.



Die Angst in Teilen der Bevölkerung von Deitingen ist da. Können Sie diese Ängste nachvollziehen?

Das SEM nimmt die Ängste der Bevölkerung in Deitingen ernst. Auch wenn es im Umfeld des Bundesasylzentrums nicht mehr Ereignisse gibt als rund um die anderen Bundesasylzentren, ist es unser Ziel, dass sich die Anwohnerinnen und Anwohner auch hier sicher fühlen. Wir werden mit den Behörden in den Gemeinden Deitingen und Flumenthal analysieren, ob zusätzlichen Massnahmen nötig sind, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen und die Zahl unangenehmer Vorkommnisse weiter zu reduzieren.

Die Ausgangszeiten in der Hausordnung verlangt eine Rückkehr bis 17 Uhr. Warum kann diese Hausordnung nicht durchgesetzt werden?

Die Ausgangszeiten für Asylsuchende betragen schweizweit mindestens von 9 bis 17 Uhr. Das SEM erinnert die Asylsuchenden stets an die verbindlichen Ausgangszeiten und fordert sie auf, diese einzuhalten. Bei Missachtung können Sanktionen ausgesprochen werden (z.B. Taschengeldsperre). Asylsuchende, welche sich an keine Regeln halten und den Betrieb stören, können ins Besondere Zentrum in Les Verrières verlegt werden.

Was sagen Sie zu einer Meldepflicht beim Verlassen des Bundesasylzentrums?

Die Asylsuchenden melden sich jedes Mal beim Verlassen des BAZ an der Loge ab.

Soll die Videoüberwachung ausgeweitet werden?

Das SEM hat die Videoüberwachung im BAZ Flumenthal während den letzten beiden Jahren bereits ausgeweitet. Ebenso am Bahnhof. Wir werden mit der Gemeinde zusammen prüfen, ob weitere Videokameras nötig, sinnvoll und möglich sind.

Können Sie sich den Einsatz eines Shuttle-Bus vorstellen?

Diese Möglichkeit wurde bereits diskutiert. Das Problem ist, dass ein Shuttlebus nach einem klaren Fahrplan funktioniert, an den sich dann alle halten müssten. Wir werden mit Deitingen diese Massnahme prüfen.

Wie machen Sie mit diesen Forderungen aus Deitingen?

Das SEM bleibt weiterhin im Dialog mit Gemeinde und Anwohnern. Bereits beschlossene Massnahmen werden weiterverfolgt und laufend angepasst. Es freut uns, dass eine Mehrheit der Bevölkerung keine Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls erlebt und dass durch die Zusammenarbeit mit den Freiwilligen vor Ort auch die positiven Seiten des Zusammenlebens mit Geflüchteten im Dorf erfahren werden können. Aber die bei einem Teil der Bevölkerung vorhandenen Ängste müssen wir ernst nehmen.