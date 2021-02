Bürgergemeinde Deitingen Littering beim Waldhaus nimmt zu — jetzt soll eine Videokamera Abfallsünder abschrecken Da das Littering beim Waldhaus zugenommen hat, reagiert die Bürgergemeinde Deitingen: Eine Videokamera überwacht das Gelände. Mit der Massnahme geht es der Bürgergemeinde aber vor allem darum, Abfallsünder abzuschrecken. Hans Peter Schläfli 16.02.2021, 16.00 Uhr

Bürgergemeindepräsident Martin Kofmel und Ressortleiter Stephan Moser vor dem Deitinger Waldhaus. Hans Peter Schläfli Müll wohin das Auge reicht. zvg Müll wohin das Auge reicht. zvg Der Leiter des Forstbetriebes Wasseramt ärgert sich. zvg

«Stop! Abfall deponieren verboten.» Das Schild vor der Grillstelle beim Deitinger Waldhaus könnte eindeutiger nicht sein. Weil sich ein paar wenige trotzdem nicht daran halten wollten, gibt es nun daneben ein zweites Schild, und darauf steht: «Areal videoüberwacht».

Als Hausherr musste die Bürgergemeinde Deitingen etwas unternehmen. Sich immer wieder zu ärgern und den herumliegenden Müll einzusammeln, war keine Lösung für das Problem. So entscheid der Bürgerrat, das Areal mit einer Videoanlage zu überwachen.

Martin Kofmel, Präsident Bürgergemeinde Deitingen

«Wir haben uns zuerst informiert, damit wir sicher alle gesetzlichen Vorschriften einhalten. Die Videokameras haben wir so angeordnet, dass sie wirklich nur unser Gelände erfassen», erklärt Martin Kofmel (Präsident Bürgergemeinde) das Vorgehen.

Nur das Gelände des Waldhauses wird überwacht

Der öffentliche Waldweg, der zum Vitaparcours führt, liegt nicht in der Reichweite der Kameras. Sportler und Spaziergänger werden also nicht beobachtet, denn das wäre illegal. «Wir haben deutlich signalisiert, dass wir unser Gelände überwachen. Aber wir werden uns die Aufnahmen nur anschauen, falls das Littering trotzdem weitergehen sollte. Wir hoffen, dass die Abschreckung genügt und dass wir niemanden anzeigen müssen», sagt Bürgerrat Stephan Moser, zu dessen Ressort Pflege und Unterhalt des Waldhauses gehören.

Als Präsident der Einwohnergemeinde Deitingen hat Bruno Eberhard volles Verständnis für die Massnahme der Bürgergemeinde. «Wir unterstützen den Entscheid, eine Videokamera zu installieren. Das Littering-Problem ist ja kein neues und es ist richtig und wichtig, es in den Griff zu bekommen. Es geht darum, die Natur und den Wald zu schützen.»

Manchmal findet die Polizei die Sünder

Das Abfallproblem im Wald hört nicht bei den leeren Bierbüchsen auf. Leider gebe es immer wieder Leute, die beim Umzug verbotenerweise ihren Müll im Wald deponieren.

«Ich habe hier schon alle möglichen Möbel, sogar Fernseher und Stereoanlagen gefunden, obwohl man heute den Elektroschrott ja in den Läden gratis zurückgeben könnte»,

sagt Kofmel. Manchmal finde die Polizei sogar heraus, wer es war. «Wir hatten zum Beispiel im Jahr 2016 hier ein Problem, als jemand eine Leuchtfarbdose ins Feuer warf und wir Stein um Stein putzen mussten», erinnert sich der Bürgergemeindepräsident ein paar Jahre zurück. «Wir fanden heraus, wer es war und schickten eine Rechnung.»

Waldhaus soll ein Treffpunkt bleiben

Wer genau in letzter Zeit rund um das Waldhaus den Abfall liegen liess, ist nicht bekannt, aber ein paar Verdächtige gebe es schon, meinen Stephan Moser und Martin Kofmel. «Es geht uns auch nicht darum, jemanden zu erwischen», ergänzt Bürgerrat Moser,

«wir hoffen, dass die Abschreckung funktioniert und sich die Leute in Zukunft anständig verhalten.»

Dass sich zum Beispiel die Jugendlichen im Wald an einen schönen Ort treffen, weil während der Coronakrise sonst alles verboten ist, sei absolut in Ordnung. «Dafür ist unser Waldhaus ja auch da. Es soll ein gemütlicher Treffpunkt für alle aus dem Dorf sein, aber wir erwarten, dass man es so verlässt, wie man es angetroffen hat und dass man vor allem den Abfall mitnimmt.»