Gemeindeversammlung: Horriwil führt Mittagstisch definitiv ein

Budget im Minus Gemeindeversammlung Horriwil: Mittagstisch und Schulhaussanierung sind auf bestem Weg Die Gemeindeversammlung in Horriwil musste zwar ein Minus im Budget 2023 schlucken. Was sie aber nicht daran hinderte, die Kredite für die Sanierung und den Mittagstisch zu genehmigen. Urs Byland Jetzt kommentieren 02.12.2022, 17.36 Uhr

Attila Lardori präsidiert mit grosser Freude die Gemeinde Horriwil. Hanspeter Bärtschi

Als Gemeindepräsident von Horriwil wusste Attila Lardori der Gemeindeversammlung den passenden Rahmen zu geben. Der ehemalige Schweizergardist und ausgebildete Grenzwächter schmückte den Hintergrund des Rednerpults mit zwei Standflaggen, die in glänzend polierten Metallsockeln steckten.

Schade, hingen die Fahnen schlapp hinunter und kontrastierten so Lardori, der mit Schwung durch die Versammlung führte. Er eröffnete mit Zitaten Ciceros, dem berühmtesten Redner Roms, und erinnerte die mit Gästen 64 Personen grosse Schar an ihre Verantwortung für das Gemeinwohl. Doch zeitig ging er auf die an dieser Versammlung neben dem Budget wichtigen Traktanden ein.

Eigene Schule, eigener Mittagstisch

Horriwil, das noch eine eigene Schule führt, betreibt seit einiger Zeit einen Pilot für den Mittagstisch. Nun galt es diesen auch in der Gemeinde definitiv zu verankern. Dazu wurden ein Reglement und eine Betriebsordnung verfasst. Vorderhand am Montag, Dienstag und Donnerstag (abgestimmt auf die Resultate einer Umfrage) wird über Mittag ein feines Essen und Betreuung angeboten.

Das Essen muss finanziell selbsttragend abgegeben werden und kostet die Eltern acht Franken. Für die Betreuung wiederum zahlen die Eltern 10 Franken. Den Rest der Kosten übernimmt die Gemeinde. Brutto kostet so der Mittagstisch jährlich 42'390 Franken. Die Kostenbeteiligung der Eltern wird auf 20'500 Franken geschätzt. Der Mittagstisch wurde von der Versammlung mit grossem Mehr genehmigt.

Investition in die eigene Schule

Der grössere Brocken wartete mit dem Traktandum Sanierung Schulhaus. Dabei handelt es sich um den 30 Jahre alten Annexbau des Schulhauses, der das Schulhaus mit der Turnhalle verbindet. Auch Letztere erhält ein Facelifting. Der Gemeinderat finde es wichtig, dass die Kinder in Horriwil zur Schule gehen können, erklärte der Ressortverantwortliche Cyrill Spirig. Dafür brauche es die nötige Infrastruktur, zumal die Anzahl der Schülerinnen und Schüler anwachse.

Die Heizung und das Flachdach hätten nach rund 30 Jahren das Ende ihrer maximalen Nutzungsdauer erreicht. Das Schulhaus verheizt 15'000 Liter Öl pro Jahr. Mit der Umstellung auf Wärmepumpe und Erdwärme sinke der Verbrauch auf einen Drittel. Die Duschen in der Turnhalle funktionieren grossmehrheitlich nicht mehr. Im Bereich der Schulzimmer können die aktuellen Brandschutzvorschriften nicht mehr eingehalten werden. Wegen der geringen Wärmedämmung verbrauche das Schulhaus Unmengen an Energie.

Und aufgrund der zunehmenden Anzahl von Schülerinnen und Schülern sowie der heutigen Unterrichtsmethoden platze die Schule aus allen Nähten. Es wird dringend zusätzlicher Schulraum benötigt.

Auch hier war die Akzeptanz in der Versammlung stark. Sowohl der Kredit für die Sanierung in der Höhe von 2,99 Millionen Franken als auch der separate Kredit für eine Photovoltaikanlage auf dem Flachdach (129'000 Franken) fanden grosse Zustimmung.

Budget 2023 mit einem Minus

An diesem Abend trübte einzig das Budget ein wenig die Stimmung. Bei einem Aufwand von 4,72 Millionen Franken bleibt ein Minus von beinahe 200'000 Franken. «Die Ausgaben haben sich längst von den Einnahmen entkoppelt», kommentierte der Ressortverantwortliche Adrian Läng. Aber auch nach dem Jahr 2023 werde Horriwil noch auf ein «robustes Eigenkapital» bauen können, beruhigte Läng.

