Gemeinderat Bernhard Wyss zu Tempo 30 in Buchegg

Buchegg/Unterramsern Tempo 30 ist nicht in allen Dörfern Bucheggs gleich erwünscht Die vorgeschlagenen Massnahmen im Projekt Langsamverkehr haben in der Bevölkerung zu intensiven Diskussionen geführt, sagt der zuständige Gemeinderat Bernhard Wyss. 11.03.2022

Gemeinderat Bernhard Wyss, Ressortverantwortlicher Projekt Langsamverkehr, auf seinem Hof mit dem Hofhund. Urs Byland

Etwa 150 Personen besuchten die drei Mitwirkungsanlässe in Buchegg zum Projekt Langsamverkehr in Buchegg und Unterramsern. Primär wurde das Thema Tempo 30 auf der Kantonsstrasse in den Dorfteilen verhandelt. Bernhard Wyss, als Gemeinderat von Buchegg zuständig für das Projekt, beantwortet Fragen zu den Infoanlässen.

Bernhard Wyss, der Gemeinderat von Buchegg hat bereits früh die Bevölkerung dazu eingeladen, sich zum Projekt Langsamverkehr zu äussern. Warum?

Es ist genau diese Diskussion mit den Betroffenen, die es braucht, um zu spüren, wie über das Thema gedacht wird. Zu allen Massnahmen kann es verschiedene Meinungen geben, deshalb ist es wichtig herauszufinden, in welche Richtung wir im Gemeinderat arbeiten sollen. In solchen Themen besteht die Gefahr, dass die Behörde die Nähe zur Bevölkerung verliert oder unterschätzt.

Sie suchen den Kompromiss.

Wir wollen nicht mit Extremlösungen Meinungen ausgrenzen oder nicht beachten. Ein Kompromiss ist für uns immer die beste Lösung. Zudem vertrete ich auch ein bisschen die Landwirtschaft. Für diese ist aber nicht das Tempo entscheidend, sondern beispielsweise die Strassenbreite.

Wie kommt es nun?

Ich habe das Gefühl, es kommt gut heraus. Die konkreten Vorschläge sind wichtig als Basis, um zu Lösungen zu kommen.

Aber die Gemeindeversammlung hat bereits eine halbe Million Franken gesprochen.

Ich habe das Gefühl, dort ging es darum, die möglichen Verkehrsmassnahmen aufzuzeigen, ein solches Projekt Langsamverkehr zu starten und eine Grundlage zu schaffen, wie wir sie nun haben, inklusive Projektkosten auch schon in den Kreditrahmen zu nehmen. Damit sind wir nicht blockiert, wenn wir bereits etwas umsetzen wollen. Die halbe Million würde einen grossen Teil der Kosten der vorgeschlagenen Massnahmen abdecken. Wenn man dann definiert hat, was man wo machen will und die Gemeindeversammlung die konkreten Massnahmen genehmigt hat, kommt noch die Auflage mit Einsprachemöglichkeiten.

Wird nun Tempo 30 begrüsst?

Es geht nicht allein um Tempo 30. Es geht um Verkehrssicherheit. Wir haben in unseren Dörfern vor allem Durchgangsstrassen, die von den Pendlerinnen und Pendlern genutzt werden, um rasch zur Arbeit zu kommen. Man will fahren. Das ist auch die bisherige Haltung des Kantons, der aber inzwischen in Bezug auf Tempo 30 auf der Kantonsstrasse mit sich reden lässt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Welche?

Es muss beispielsweise unübersichtlich sein und kein Trottoir haben. Man kann auf einer geraden, übersichtlichen Strecke Tempo 30 schlecht begründen. Sind solche Kriterien erfüllt, dann bietet der Kanton Hand für eine Lösung, wenn natürlich sämtliche Zufahrten auf diese Kantonsstrasse in der Gemeinde ebenfalls mit Tempo 30 belegt sind.

Aber die gemessenen, zu hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten sind doch auch ein Kriterium?

Schon, aber dieser Aspekt wurde bisher etwas zu schwergewichtig ausgelegt. Klar, wir sind in den Dörfern über dem Durchschnitt. Aber, und das wurde auch argumentiert, wenn wir es nicht schaffen, Tempo 50 in den Dörfern durchzusetzen, wie sollen wir dann Tempo 30 durchsetzen?

Immerhin würde die Durchschnittsgeschwindigkeit sinken.

Ja, aber die Frage ist, ob die Bevölkerung, die hier lebt und die Strassen braucht, Tempo 30 will oder ob es andere Lösungen gibt.

Was haben Sie herausgespürt?

Es braucht viele Varianten, aber einfache. Also nicht in allen Dorfteilen eine 30er-Tafel und alles verengen, sondern, das hat sich an den Anlässen herauskristallisiert, auch Versuche beispielsweise mit Farbbändern an den Strassenrändern. Visuell wird so auch die Strasse verengt, und es gibt dem Fussgänger einen gewissen Raum, ohne dass wir alles einschränken müssten. Überall bestehen Bedürfnisse, aber nicht überall mit der krassen Variante von Tempo 30.

Also gibt es Dorfteile, die sich für Tempo 30 anbieten?

Ich denke, in Aetigkofen und in Aetingen könnte dies am ehesten der Fall sein. Das darf ich sagen, weil dort der Tenor in diese Richtung geht. Man muss dann für alle Nebenstrassen den Rechtsvortritt klar aufzeichnen.

Wie sieht es in Mühledorf aus?

Hier könnte ein Versuch mit Farbrändern auf der Strasse beim Dorfeingang durchgeführt werden. Hessigkofen ist ein ähnlicher Fall.

Wie geht es weiter?

Wir haben doch viele Leute erreichen können. Nun sollten die Umfragebögen bis zum 31. März ausgefüllt werden. Auf www.buchegg-so.ch unter der Rubrik Verkehr und www.unterramsern.ch auch online möglich. Diese werden anschliessend ausgewertet und danach werden Vorschläge für die Dorfteile ausgearbeitet, die zuerst in den Gemeinderat kommen und danach nochmals in die Gemeindeversammlung.

