Bucheggberger Gemeindepräsidien Geschäftsführer des Slow-up haben ihr Mandat gekündigt, ein Organisationskomitee übernimmt Der Slow-up Solothurn-Buechibärg wird auch dieses Jahr durchgeführt, und zwar wieder am Muttertag, am 14. Mai. Nach der letztjährigen Jubiläumsausgabe wird der Anlass aber anders organisiert. Rahel Meier Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Der nächste Slow-up steht am 14. Mai auf dem Programm. Bild: Rahel Meier

Jürgen Hofer, Vizepräsident des Vereins Slow-up Solothurn-Buechibärg, hatte gute Kunde für die Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten des Bucheggbergs. Das letzte Vereinsjahr hat dank Härtefallgeldern des Kantons Solothurn gut abgeschlossen. Hofer: «Wir haben nun wieder etwas Reserven und können damit die Planung für den nächsten Anlass etwas befreiter an die Hand nehmen.»

Jürgen Hofer, Vizepräsident des Vereins Slow-up Solothurn-Buechibärg. Bild: Michel Lüthi

Hofer blickte an der Konferenz der Gemeindepräsidien auch kurz zurück. Der 10. Slow-up habe den Beteiligten viel abverlangt. Lange war unklar, ob der Grossanlass überhaupt durchgeführt werden kann. Nach zwei Jahren Pause gab es enorm viel Arbeit für die beiden neuen Geschäftsführer. 32'000 Velobegeisterte waren schliesslich unterwegs und die Rückmeldungen aus den Gemeinden und von den Vereinen waren durchwegs positiv.

Arbeit wird auf mehr Schultern verteilt

Ein Dämpfer war dann aber die Kündigung des Mandates von Boris Graber und Yannick Knuchel, die als Geschäftsführer angestellt waren. Die Organisation des Slow-up wurde deshalb auf neue Beine gestellt. Neu wird ein OK zuständig sein und die Arbeitslast wird auf mehr Schultern verteilt.

Beat Stähli, Vereinspräsident Slow-up Solothurn-Buechibärg. Bild: zvg

Vereinspräsident Beat Stähli und Vizepräsident Jürgen Hofer helfen aktiv mit. Dazu kommt Brigitte Winz, die die Geschäftsstelle gemeinsam mit Zuzana Meri übernimmt. Chris Rölli und Charlie Schmid sind auch künftig für Sponsoring und Werbung zuständig; Martin Kopp für Transport und Logistik und Patric Räss für Strecke und Sicherheit. Noch fehle eine verantwortliche Person für die Festplätze.

Hofer bedankte sich bei allen Anwesenden dafür, dass auch bereits wieder alle Durchfahrtsbewilligungen gesprochen wurden. Damit stehe der nächsten Durchführung am 14. Mai nichts mehr im Weg.

Bewährte Anlässe weiterführen

Bernhard von Allmen und Simon Eberhard waren ebenfalls an der Gemeindepräsidentenkonferenz zu Gast. Sie vertraten Pro Buechibärg und berichteten über anstehende Projekte. Konkret wird die Bucheggberger Bierwanderung erneut durchgeführt. Dazu kommen die bewährten Anlässe wie Treffpunkt Bucheggberg, der Bucheggberg Jass oder die Teilnahme am Chästag in Solothurn.

Pro Buechibärg hofft zudem, dass dieses Jahr die Mountainbikestrecke freigegeben werden kann. Drei Routen sollen es sein. Deren Führung über bestehende Waldwege wurde mit dem Forst, mit den Jägern und den Waldbesitzern abgesprochen. Bedenken, dass es wegen dieser Routen zu mehr Tourismus komme, hat pro Buechibärg nicht.

Die Mountainbikes sollen nicht aktiv beworben werden. Zudem werde der Bucheggberg schon jetzt von Bikerinnen und Bikern befahren. Man hofft, dass der Veloverkehr mit den neuen Routen etwas besser kanalisiert wird.

Pro Buechibärg will das Vereins 2023 zudem dazu nützen, sich und seine Aufgaben zu überdenken. Auch der Bucheggberg sei in stetigem Wandel und Pro Buechibärg wolle mit der Zeit gehen und auf Veränderungen reagieren.

Wird der Pilotversuch nochmals verlängert?

Verena Meyer-Burkhard, Gemeindepräsidentin Buchegg und Präsidentin Schulverband Bucheggberg. Bild: zvg

Verena Meyer (Gemeindepräsidentin Buchegg und Präsidentin Schulverband Bucheggberg) informierte über den Stand in Sachen Tagesstrukturen. Alle Gemeinden – ausser Biezwil – haben der Statutenänderung zugestimmt. Weil Einstimmigkeit nötig ist, können die Tagesstrukturen vorläufig nicht eingeführt werden.

Der Schulverband überlegt sich deshalb, ob der Pilotversuch nun doch nochmals verlängert werden soll. Rechtlich sei das eigentlich nicht zulässig, so Meyer. Es gehe in erster Linie darum, Zeit zu gewinnen. Denn auch die Analyse der Schulrauminfrastruktur muss zuerst fertiggestellt werden, bevor die nächsten Schritte ausgeführt werden können.

Alterspolitik: Künftig vermehrt regional und nicht mehr nur lokal denken

Die Bucheggberger Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten liessen sich weiter aus erster Hand über die «Versorgungsplanung Alters- und Langzeitpflege 2030» informieren. Erstmals seien darin nicht nur die Alters- und Pflegeheime, sondern die ganze Versorgungskette mit ambulanten, stationären und intermediären Angeboten einbezogen worden, erklärte Christian Bachmann (Gesundheitsamt).

Der Kanton sei zuständig für die Angebotsplanung, das Alter sei aber ein kommunales Leistungsfeld. Die Planung sei deshalb in enger Zusammenarbeit mit dem VSEG (Verband Solothurner Einwohnergemeinden) erstellt worden. Obwohl die Gemeinden zuständig sind für ihre Seniorinnen und Senioren, soll die Versorgungsplanung künftig regional angegangen werden. Der Bucheggberg und das Wasseramt gemeinsam werden dabei zu einer Region zusammengefasst.

Im Gesundheitsamt rechnet man bis 2030 mit einem Drittel mehr Pensionierten. Bis 2042 dürften es laut Prognosen gar 58 Prozent mehr sein. Es brauche deshalb mittelfristig mehr Betten und auch die Anzahl der Spitex-Pflegestunden werde deutlich zunehmen.

In der anschliessenden Diskussion zeigte sich, dass die grösste Herausforderung in der Zukunft wohl nicht die zunehmende Anzahl an Seniorinnen und Senioren oder das Bereitstellen von mehr Betten sei. Sorgen macht der Fachkräftemangel. Überall werde dringend Personal gesucht. Es müssten dringend mehr Pflegende ausgebildet werden. Dabei brauche es nicht nur hochqualifiziertes Personal, sondern vermehrt auch wieder Hilfskräfte.

