Bucheggberger Bierwanderung Durch den Bucheggberg wandern und dabei auch noch einheimisches Bier degustieren Vorstandsmitglieder von Pro Buechibärg, aus dem EHC Bucheggberg und der Butterlan-Truppe haben sich zum Verein Buechibärger Bierwanderer zusammengefunden. Rahel Meier Jetzt kommentieren 24.03.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Buechibärger Bierwanderer (von links): Bernhard von Allmen, Tobias Lüdi, Steven Müller, Andrea Güggi, Kevin Müller, Daniel Moser und Kurt Müller stossen mit den fünf Biersorten, die an der Bierwanderung zu verkosten sind, auf gutes Gelingen an. Rahel Meier

Vom Wandern gibt’s den schönsten Durst – das behaupten die Buechibärger Bierwanderer. Und da man Bier am besten in Gesellschaft geniesst, haben sie die erste Buechibärger Bierwanderung organisiert, die am Samstag, 9. Juli, stattfinden wird. 800 Tickets gibt es für den Anlass, rund 500 sind bereits vergeben.

Keine komplett neue Erfindung

Der Anstoss kam von Kurt Müller. Er war selbst an einer Bierwanderung und fand, das wäre durchaus etwas, das man im Bucheggberg auch machen könnte. Als Vorstandsmitglied des EHC Bucheggberg brachte er die Idee an einer Vorstandssitzung ein. Sie stiess zwar durchaus auf Interesse, aber schnell war klar, dass der Verein eine solche Organisation alleine nie stemmen könnte.

«Der Zufall wollte es, dass ich dann erfuhr, dass Pro Buechibärg ein ähnliches Projekt plant.»

Aber auch zu zweit wäre die Organisation zu aufwendig gewesen. Da man sich im Bucheggberg kennt und sich auch immer wieder gegenseitig hilft, gab es für Kurt Müller nur noch eine Option:

«Ich habe die Jungs gerufen.»

Die« Jungs» – das sind die Organisatoren der Butterlan. Seit vielen Jahren stellen sie den Grossanlass in der Mehrzweckhalle in Lüterkofen auf die Beine und haben sich ein Know-how erworben, wenn es darum geht, einen Anlass durchzudenken und mit Anbietern zu verhandeln.

Rund 90 Leute helfen mit

Für die Butterlan-Truppe war schnell klar, dass sie mithelfen. Schon länger hatte man intern die Idee, auch mal etwas anderes als die Butterlan zu organisieren. Präsident Daniel Moser:

«Wir haben spontan zugesagt und haben Freude an der Sache.»

Der Verein Buechibärger Bierwanderer besteht zwar nur aus sieben Leuten und bildet damit das OK. Aber insgesamt stehen rund 90 Leute hinter dem Anlass, denn die Mitglieder des EHC Bucheggberg, von Pro Buechibärg und von Butterlan helfen praktisch geschlossen mit.

Fast der ganze Bucheggberg hilft mit

Aber nicht nur die Helferinnen und Helfer stehen hinter der Bierwanderung. Die Gemeinden unterstützen den Anass. Sponsoren haben relativ schnell zugesagt und auch die jeweiligen Grundstückeigentümer, bei denen die Posten platziert wurden, haben nicht lange überlegt.

Die Route zu finden, war fast das Schwierigste

Bis die Wanderroute stand, brauchte es einige Diskussionen. Das OK wollte eigentlich eine Rundwanderung anbieten. Schliesslich entschied man sich aber anders. Kevin Müller:

«Wir wollten eine abwechslungsreiche Route, die den Bucheggberg gut zeigt und die zwischen acht und neun Kilometer lang ist.»

Gestartet wird nun beim Bad Kyburg. Von dort geht es die Schlosstreppe hoch und beim Schloss Buchegg gibt es bereits den ersten Halt. Weiter geht es dann über das «Öfeli» nach Brügglen. Dabei kann man den Blick auf das Limpachtal und die Berner Alpen schweifen lassen.

Danach geht es weiter ins Mületäli mit dem Mülibach und an der «Chruttmüli» vorbei ins sogenannte «Buebetal». Dann hügelaufwärts durch den Wald und am Waldrand entlang nach Tscheppach ins Waldhaus Holdrio. Wieder durch den Wald erreicht man dann Ichertswil und von dort aus ist es nicht mehr weit bis zum Endpunkt bei der Mehrzweckhalle in Lüterkofen.

Diese Biere werden ausgeschenkt: Beim Schloss Buchegg stehen die Produzenten des Hübelibieres aus Schnottwil. Der zweite Posten gehört dem Granicum aus Grenchen. Als drittes wird das Buechibärger Bier verkostet. In Tscheppach gibt es dann «Oüfi» aus Solothurn. In Ichertswil auf dem Areal der Sägerei Ingold wartet das Chrüpfe Bier aus Oberwil bei Büren.

Sorge tragen zur Landschaft

Den Organisatoren ist auch wichtig, dass die Wanderroute am Sonntag nach der Bierwanderung genau gleich aussieht wie am Tag vorher. Aus diesem Grund erhalten die Startenden alle einen Bierhumpen, den sie jeweils nachfüllen lassen können. Es wird auch geprüft, tragbare Aschenbecher im Startkit mitzugeben.

Aus dem gleichen Grund werden die Wandernden in Gruppen von jeweils 50 losgelassen. Die Tickets sind jeweils nur für einen Slot gültig.

«Die Gruppen werden sich sicher irgendwann durchmischen. Aber so können wir die Anzahl etwas steuern.»

Im Ticketpreis inbegriffen ist eine Bierkarte für den Bezug eines Bieres (3 dl) pro Posten. Zusätzlich kommt ein weiteres Bier am Zielort dazu. Wer Hunger hat, kann sich jederzeit verpflegen: Von «Chässchnitten» aus der Region bis zum Burger und der Wurst aus der örtlichen Metzgerei ist alles dabei.

Schlussfest ist für alle offen

Damit möglichst viele der Bierwanderer mit dem öffentlichen Verkehr anreisen, wird ein Shuttlebus zwischen dem Bahnhof Lohn-Lüterkofen und dem Startpunkt in Buchegg eingerichtet.

Das Fest am Zielort in Lüterkofen ist nicht nur für die Bierwanderer, sondern auch für die Nichtwanderer gedacht. Die fünf Brauereien sind wiederum vor Ort, dazu weitere Verpflegungsmöglichkeiten und es gibt auch ein Unterhaltungsprogramm mit Livemusik.

Hier gehts zur Webseite der Buechibärger Bierwanderung

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen