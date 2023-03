Jonathan Hadorn fürs Richteramt Bucheggberg-Wasseramt

Bucheggberg-Wasseramt «Zu jung und zu unerfahren»: Jetzt gibt es offenen Widerstand gegen den einzigen Kandidaten für das Amtsgerichtspräsidium Von der Wahl des 28-jährigen Jonathan Hadorn (SP) wird in den sozialen Medien abgeraten. Verantwortlich dafür ist eine langjährige Anwältin aus der Region: Melania Lupi Thomann, Präsidentin des Solothurnischen Juristenvereins. Urs Byland 2 Kommentare 02.03.2023, 14.46 Uhr

In der Amtei Bucheggberg-Wasseramt ist ein Richteramt zu vergeben: Jonathan Hadorn ist einziger Kandidat. Bild: zvg

Die Volkswahl eines Amtsgerichtspräsidenten für das Richteramt Bucheggberg-Wasseramt hat Fahrt aufgenommen. Dies, obwohl sich mit Jonathan Hadorn (SP) nur ein Kandidat zur Verfügung stellt. Aber dieser Kandidat ist nicht allen genehm. In den sozialen Medien wird kurz vor dem Urnengang von der Wahl des 28-jährigen Kandidaten äusserst heftig abgeraten.

Gefragt wird dort, ob Hadorn nicht zu jung für dieses verantwortungsvolle Amt sei, und zu unerfahren. Gefragt wird, ob er wisse, auf was er sich einlasse, und ob er keinen Respekt vor dem Amt habe. Diese Fragen stellt die Anwältin Melania Lupi Thomann. Sie ist Präsidentin des Solothurnischen Juristenvereins und Mitglied der Standeskommission des Solothurnischen Anwaltsverbands. Lupi Thomann sagt:

«Ich bin der festen Überzeugung, dass die Stelle des Gerichtspräsidenten der ersten Instanz eine der wichtigsten Stellen in der Justiz im Kanton ist.»

So erklärt die 51-Jährige mit Wohnsitz im Wasseramt ihr Engagement gegen Jonathan Hadorn. Hadorn erfülle in ihren Augen die Voraussetzungen für dieses anspruchsvolle Amt klar nicht. «Als Anwältin und als potenziell betroffene Bürgerin will ich von Richterinnen oder Richtern beurteilt werden, die das erforderliche Format mitbringen.»

Vorgehen wird als unkollegial empfunden

Hadorn, der seit fünf Jahren Mitglied im von Lupi Thomann präsidierten Solothurnischen Juristenvereins ist, findet ihr Vorgehen in erster Linie unkollegial. Eine Präsidentin, die, ohne ihr Vereinsmitglied persönlich zu kennen, sich ohne Rücksprache gegenüber Journalisten kritisch äussere, könne mindestens als taktlos empfunden werden.

Das Richteramt Bucheggberg-Wasseramt ist am Amthauptplatz in Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi

Er erklärt: «Ich erfülle die Voraussetzungen und habe mich auf Anfrage hin rechtzeitig für eine Kandidatur gemeldet. Wenn Bürgerliche keinen Kandidaten oder keine Kandidatin stellen können, ist es einfach, zu kritisieren. Das Wahlverfahren wurde vom Gesetzgeber bestimmt. Sollte es Verbesserungsbedarf für das Wahlverfahren geben, so ist dies durch den Gesetzgeber zu bestimmen.»

In der Tat empfindet es Melania Lupi Thomann als einen grossen Mangel, dass die Amtsgerichtspräsidien als einziges Justizamt vom Volk gewählt werden. Wahlgremium der Oberrichter, Haftrichter und Staatsanwälte ist demgegenüber der Kantonsrat. In der Justizkommission, so Lupi Thomann, seien einige Juristen vertreten, welche die Kandidaten einer Vorprüfung unterziehen und auch Referenzen einholen.

Fehlende Erfahrung wird bemängelt

So werde sichergestellt, dass nur fachlich gut qualifizierte Personen überhaupt zur Wahl durch den Kantonsrat vorgeschlagen werden. Und für Lupi Thomann steht ausser Frage, dass Hadorn vor einem Fachgremium nicht bestehen würde, habe er doch sein Anwaltspatent erst im September 2021 erlangt und – wenn überhaupt – kaum Erfahrungen an einem erstinstanzlichen Gericht.

Der Flyer, der in den sozialen Medien auftaucht. Bild: zvg

Dass Hadorn auch als selbstständiger Rechtsanwalt tätig sein soll, ist Lupi Thomann nicht bekannt, im Internet würden sich jedenfalls keine entsprechenden Angaben finden. Die Kandidatur werde, so betont Lupi Thomann, nicht nur von ihr, sondern in breiten Juristenkreisen als besorgniserregend eingestuft.

Mit ihrem Engagement wolle sie erreichen, dass genügend Leerstimmen für einen zweiten Wahlgang zusammenkommen. Sie ist überzeugt, dass dann geeignetere Kandidaten aufgestellt werden können. Diese würden, so Lupi Thomann, zwar vielleicht über kein Parteibuch verfügen, dafür aber über die nötige Erfahrung.

Master bereits mit 22 Jahren erreicht

Auf Nachfrage erklärt Jonathan Hadorn, dass er seit dem 1. Februar beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen arbeite, Abteilung Wirtschaft, Bildung und Wettbewerb. «Ich habe mich gegen viele Bewerber durchgesetzt», sagt er nicht ohne Stolz. Seinen Universitätsabschluss (Master of Law) machte er bereits im Alter von 22 Jahren im Jahr 2017 und das Anwaltspatent im September 2021. Danach war er ab Oktober 2021 bei der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern angestellt und in Verwaltungsjustizverfahren involviert.

Seit 2021 arbeitet er zudem in seiner eigenen Anwaltskanzlei und vertritt Klientinnen und Klienten in zivilrechtlichen und strafrechtlichen Verfahren. Weil er bis Ende Januar 80 Prozent für den Kanton gearbeitet habe und nun 60 Prozent für den Bund tätig sei, habe er ausreichend Fälle. Deswegen habe er keine Website und sich im Internet auf Google-Einträge beschränkt.

Die Fragezeichen in Bezug auf sein Alter kontert Hadorn mit dem Hinweis auf noch jüngere Amtsgerichtspräsidenten in der Vergangenheit. Er nennt Alfred Rötheli, der es mit 26 Jahren ins Amt schaffte. «Er wurde später Regierungsrat.» Und er ergänzt:

«Es ist vielen Wählerinnen und Wählern nicht bewusst, aber für das Richteramt gibt es keine Ausbildung.»

Die beste Art, sich für das Richteramt vorzubereiten, sei es, als Gerichtsschreiber oder als Rechtsanwalt tätig zu sein. Hadorn weiter: «Beides trifft auf mich zu: Ich arbeite Teilzeit als Gerichtsschreiber am Bundesverwaltungsgericht und Teilzeit als Rechtsanwalt in meiner eigenen Anwaltskanzlei in Gerlafingen.»

Könnte sich das Ganze nicht kontraproduktiv auswirken?

Also «Learning by Doing»? Melania Lupi Thomann hat eine differenzierte Meinung hierzu: «Es spricht zwar nichts dagegen, dass auch jüngere Juristinnen und Juristen Richter werden.» Auch sei es so, dass man im Amt stetig dazulernen könne. Doch sei es bei einer solchen Ausgangslage sehr wünschenswert, so Lupi Thomann, wenn Erfahrungen als Gerichtsschreiberin oder Gerichtsschreiber oder als Staatsanwältin beziehungsweise Staatsanwalt vorgängig bestünden.

Möglicherweise wirken sich die Vorbehalte gegen Jonathan Hadorn in den sozialen Medien kontraproduktiv aus. Melania Lupi Thomann winkt ab. «Das denke ich nicht. Ich habe selber drei Kinder im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Diese – wie auch deren Umfeld – finden es allesamt befremdlich, dass sich jemand im Alter von 28 und mit sehr wenig einschlägiger Berufserfahrung das Amt überhaupt zutraut.»

SP Kanton Solothurn stellt sich hinter Hadorn In einem Brief an den Vorstand Solothurnischer Juristenverein drücken Nadine Vögeli und Hardy Jäggi, das Co-Präsidium der SP Kanton Solothurn, ihr Befremden «zum Verhalten der Präsidentin» Melania Lupi Thomann im Zusammenhang mit der Wahl des Amtsgerichtspräsidiums Bucheggberg-Wasseramt aus. Sie stellen sich «voll und ganz» hinter die Kandidatur von Jonathan Hadorn, erwähnen ebenfalls Alfred Rötheli, der gar zwei Jahre jünger als Hadorn Amtsgerichtspräsident geworden ist, und wundern sich, dass Lupi Thomann nicht auch gleich die wenig ältere Lea Gerber, Kandidatin als Amtsgerichtspräsidentin Solothurn-Lebern, derart angegriffen habe. Für Vögeli und Jäggi liegt deshalb der Schluss nahe, dass es sich «um eine persönliche Fehde» der Vereinspräsidentin gegen Hadorn handle. Sie schreiben: «Dass Visualisierungen anonym verschickt werden, passt nicht zu einem fairen Wahlkampf in unserem Kanton und wir erachten das Verhalten von Frau Lupi als einer Präsidentin des Juristenvereins unwürdig. Es gehört sich nicht, gegen ein Vereinsmitglied und einen Berufskollegen auf diese Art zu intrigieren.» (uby)

2 Kommentare Daniel Ernst vor etwa einer Stunde 5 Empfehlungen Es war ja jedem frei gestanden, für dieses Amt zu kandidieren. Ausser Hadorn hat das ja offenbar niemand getan. Tja, pech. Chance halt verpasst. Jetzt gegen jenen zu schiessen, der sich als einziger der Verantwortung stellt, ist nur noch peinlich und eigentlich fast unverschämt.Noch peinlicher ist aber die Aussage, dass im zweiten Wahlgang "geeignetere Kandidaten" aufgestellt werden können. Wo waren diese "geeigneteren Kandidaten" im ersten Wahlgang? 5 Empfehlungen Peter Meier vor 7 Minuten Ich schreibe üblicherweise keine Kommentare, aber ich finde auch, dass man nicht von einem 28-jährigen beurteilt und verurteilt werden sollte, der über so gut wie keine relevante Berufserfahrung verfügt. Für ihn wäre es natürlich super, mit 28 schon ein das riesige Amtsgerichtspräsidenten-Gehalt zu kassieren. Der einfache Bürger würde dann seinen Mangel an Erfahrung auslöffeln. Dass er Mitglied einer evangelikalen Freikirche ist, macht ihn für mich auch nicht besser wählbar, mir sind deren Ansichten zu Scheidung und anderen Themen zu extrem und nicht im Durchschnitt der Bevölkerung.Die Schuld liegt bei der SP, welche "dran" war mit der Nominierung eines Kandidaten, aber keine passende Person mit dem richtigen Parteibuch finden konnte. SVP, CVP und anderen Parteien hätten vermutlich sehr wohl gute Kandidatinnen und Kandidaten. Alle Kommentare anzeigen