Bucheggberg Wasseramt Die Dienstleistungen der Familienberatung sind gefragt – im Vergleich zu vor der Pandemie stehen neue Probleme im Fokus Die Familienberatung Bucheggberg Wasseramt hat in der Coronakrise vermehrt mit einsamen Menschen zu tun. Vanessa Simili 05.03.2021, 05.00 Uhr

Das Team der Familienberatung Buchegg Wasseramt: (von links) Sibylle Lehmann Rieder, Marlise Flückiger und Franziska Binz Tom Ulrich

Die Familienberatung Bucheggberg Wasseramt hat ihre Schalter auch in der Coronakrise geöffnet. Mit entsprechenden Schutzmassnahmen. Denn als erste Anlaufstelle bei Problemen jeglicher Art wird sie jetzt gebraucht. Oder: Jetzt erst recht. «Die Leute kommen etwa in der gleichen Frequenz wie vor der Pandemie», so Franziska Binz, eine der drei Sozialarbeiterinnen des Teams. «Die Problematiken aber haben sich verschoben.»

Das Gefühl der Einsamkeit sei ins Zentrum gerückt. Es sei manchmal weniger die eigentliche Begleitung notwendig, als zwischenmenschlicher Kontakt. Gerade bei älteren und alleinstehenden Menschen, die bereits vor der Pandemie wenig Kontakte hatten, nimmt Flückiger vermehrt Einsamkeitsgefühle wahr. «Für diese Menschen sind die regelmässigen Besuche bei uns ein Fixpunkt, gerade jetzt, wo die Möglichkeiten für Treffen weggebrochen sind.»



Serie Die Covid-19-Pandemie bringt in vielen Familien zusätzliche Belastungen, sei es durch Homeoffice-Situationen der Eltern oder wegfallende Freizeitaktivitäten für die Kinder. In loser Folge stellen wir Expertinnen und Experten aus der Region vor und beleuchten unterstützende Angebote für Mütter, Väter und Kinder – sowohl private als auch öffentliche. In Teil 1 der Serie ging es um die «Praxis für stressfreie Mütter von Nicole Blum, in Teil 2 wurde ein Gespräch mit der Zuchwiler Psychotherapeutin Vera Künzler Rutz geführt.

Kurzarbeit kann das Fass zum Überlaufen bringen



Die Einsamkeit sei zurzeit eines der vorherrschenden Themen, ein anderes kumuliere sich bei den Menschen, «die auch ohne Corona in prekären Verhältnissen lebten». «Wenn jemandem bereits vor der Pandemie nach Abzug der Fixkosten monatlich noch 250 bis 300 Franken zum Leben bleiben, kann Kurzarbeit und die damit verbundene Lohneinbusse der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt», so Marlise Flückiger.

Zu den Menschen in prekären Verhältnissen gehören Frauen im Reinigungssektor, temporär Angestellte oder arbeitslos Gemeldete. Jetzt eine fixe Stelle zu finden, sei so gut wie aussichtslos. Von all ihren Klientinnen und Klienten kennen sie nur zwei, die seit vergangenem März eine Anstellung gefunden haben.

Ein drittes Themenfeld liegt bei Familien und Paaren: Beziehungskrisen, die bereits vor der Coronakrise bestanden haben, würden jetzt akut. «Anfragen für eine Trennung sind im vergangenen Jahr deutlich häufiger gewesen als bisher», so Sibylle Lehmann Rieder. «Viele kommen zu uns, weil sie sich eingestehen müssen, dass es jetzt nicht mehr geht.» Manchmal komme das Paar gemeinsam, häufig aber seien es Frauen, die sich finanziell in ein Abhängigkeitsverhältnis gebracht haben und sich informieren wollen, wie teuer eine Wohnung sein dürfe, damit sie sie allein finanzieren können oder aber der Sozialdienst sie akzeptiere.

Denn jeder Sozialdienst habe eigene Richtlinien, die den örtlichen Bedingungen angepasst sind. Gerade in den vergangenen Monaten sei zudem aufgefallen, mit welcher Selbstverständlichkeit elektronische Geräte und digitale Werkzeuge als normal vorausgesetzt würden. Die Realität sehe aber anders aus: «Nicht alle verfügen über einen Drucker oder über einen E-Banking-Vertrag», erklärt Lehmann.



Zuchwil und Gerlafingen: Kapazitätsgrenze erreicht Als eine von rund 40 Sozialfachstellen im Kanton Solothurn gibt die Familienberatung Bucheggberg Wasseramt mit Sitz in der Stadt Solothurn Karten des Vereins «Tischlein deck dich» ab. Diese berechtigen während eines Jahres zum Bezug von Lebensmitteln. Die Familienberatung hält ein Kontingent von fünf Karten pro Jahr. «Im Herbst hatten wir vermehrt Anfragen erhalten, hatten aber keine Karten mehr», so Stellenleiterin Marlise Flückiger. Das ist für den Geschäftsführer von «Tischlein deck dich», Alex Stähli, keine Neuheit. «Wir kaufen keine Produkte, sondern verteilen, was an Produktespenden gesammelt werden kann. Daher müssen wir die Bezugskartenzuteilung aus Kapazitätsgründen limitieren.» In der Schweiz würden 660'000 Personen am oder unter dem Existenzminimum leben. «Wir erreichen 21'000 Personen.» 2020 sei die Nachfrage um fünf Prozent angestiegen. In Zuchwil seien es 200 Personen, die einmal wöchentlich Lebensmittel beziehen, in Gerlafingen 160 bis 170 Personen. «Bei diesen beiden Abgabestellen sind wir an der Kapazitätsgrenze.» Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die 134 bestehenden Stellen um fünf bis zehn weitere zu ergänzen. Noch seien nicht alle neuen Abgabestellen fix geplant und «eine Anfrage aus einer lokalen Initiative heraus, mit Räumlichkeiten und einem freiwilligen Team, würden wir prüfen».

«Man muss wissen, wo man sich einklinken muss»



Im Allgemeinen sei die Art der Anfragen sehr vielseitig. «Wir haben Leute, die einen Brief erhalten und wissen möchten, was darin steht», so Lehmann – obwohl sie des Deutschen mächtig seien. Doch die Sprache einer amtlichen Verfügung zu verstehen, kann zur Herausforderung werden. Dann gehe es darum, zu übersetzen und aufzuklären, etwa über die Mitwirkungspflicht beim Bezug von IV-Renten, Arbeitslosenentschädigung oder Sozialhilfe-Beiträgen. Zudem können die Fälle komplex sein, etwa wenn zu einer IV-Rente noch Ergänzungsleistungen und eine Suva-Rente kommen.

«Die einzelnen Rädchen greifen alle ineinander, aber man muss wissen, wo man sich einklinken muss, damit das Räderwerk als Ganzes gut läuft»

, so Flückiger. Da würden die Leute nicht selten allein gelassen. Manchmal brauche es dann von Seiten der Sozialarbeiterinnen nicht viel, aber gezielte Begleitung. Sie würden die Klientinnen und Klienten dabei unterstützen, so viel wie möglich selber zu erledigen. «Viele Leute suchen nach Auswegen aus einer finanziellen Notlage, meist aber sehr spät, wenn Betreibungen und Lohnpfändung angedroht werden», so Flückiger. «Oft geht es darum zu prüfen, ob Anspruch auf Leistungen aus Sozialversicherungen bestehen.» Etwa auf die Familienergänzungsleistungen, die beantragt werden können, wenn die Bedingungen erfüllt sind.



Wenn aber monatlich 300 bis 400 Franken fehlen, können auch Familie und Freunde auf Dauer nicht helfen. «Ist alles ausgeschöpft, und es gar nicht anders geht, ist der nächste Schritt der Gang aufs Sozialamt.» Das mache niemand gern. Auch dann begleiten sie die Klientinnen und Klienten weiter. Und in einzelnen Fällen sogar dann, wenn sie aus den Schulden raus sind. «In den Schlamassel, wie sie ihn nennen, wollen sie nicht mehr zurück.» Was die Menschen jetzt am meisten brauchen? «Eine Perspektive», sind sie sich einig. «Es ist wichtig, dass sie arbeiten können und das verdienen, was ihre Arbeit wert ist.»



Sozialhilfe wird stärker beansprucht werden Es ist davon auszugehen, «dass sich die Zahl der auf Sozialhilfe angewiesenen Personen um über 20 Prozent erhöhen wird», schreibt die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS in einer Medienmitteilung. Dies hätte in diesem Bereich Kosten von 821 Millionen Franken zur Folge. Als Fachverband für Sozialhilfe appelliert sie deshalb an den Bundesrat, die beschlossenen Massnahmen zur Unterstützung bis zum Ende der Coronapandemie weiterzuführen. «Ein zu frühes Ende würde zwangsläufig zu einer Überlastung der Sozialhilfe als letztes Netz der sozialen Sicherheit führen.» Für die Jahre 2021 und 2022 sei, ausgehend von der höheren Langzeitarbeitslosigkeit, mit einem klaren Anstieg der Aussteuerungen zu rechnen. Deshalb brauche es neue Ansätze für die kritische Phase zwischen der Aussteuerung und der Anmeldung bei der Sozialhilfe. Neben der wirtschaftlichen Hilfe kam während der letzten Monate der persönlichen Hilfe eine grosse Bedeutung zu. Viele von der Krise betroffenen Menschen wandten sich an die Sozialdienste mit Fragen zu Arbeitslosigkeit, Lohnausfall und Existenzsicherung, ist weiter zu erfahren. Zugenommen haben in dieser Phase auch familiäre Spannungen und soziale Isolation. Menschen mit psychischen Belastungen und Suchtproblemen seien durch die aktuelle Situation besonders verunsichert.

Hinweis

Das Angebot der Familienberatung ist niederschwellig und steht allen Einwohnern der Bezirke Bucheggberg und Wasseramt offen. Die Mitarbeiterinnen unterstehen der Schweigepflicht. Die Familienberatung ist kostenlos, geöffnet von Montag bis Freitag. Termine nach telefonischer Vereinbarung unter den Nummern 032 628 20 60, 032 628 20 61 und 032 628 20 62.