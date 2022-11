Volkstümlicher Unterhaltungsabend der Trachtengruppe Bucheggberg

Bucheggberg Volkstheater und Volkstanz: Eine Liebhaberei, die nicht nur im Bucheggberg Menschen zusammenbringt Die Trachtengruppe Bucheggberg freut sich, zum Theaterabend mit viel Volkstanz einzuladen. 13 Heranwachsende und zehn Tanzpaare werden in ihren Trachten neben den Laienschauspielerinnen und -schauspielern auf der Bühne stehen. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Auftritt der Trachtengruppe Bucheggberg am Waldgottesdienst in Mühledorf. zvg

Herbst und Winter sind die Zeit für Unterhaltungsabende. Nach der Coronapause kann sich das Publikum jetzt wieder auf einen volkstümlichen Abend in der Mehrzweckhalle Lüterkofen freuen. Den 28 Mitgliedern der Trachtengruppe Bucheggberg, unter dem Präsidium von Annette Ramser, ist es ganz wichtig, Traditionen zu wahren und ihr Publikum wieder bei Volkstanz, Theaterspiel und gemütlichem Zusammensein zu vereinen.

Die gleiche Theatercrew wie vor zwei Jahren

Im theaterbegeisterten Bernhard Moser hat sie einen Ansprechpartner gefunden, der schon vor mehr als zwei Jahren eine bunte Schauspielcrew um sich versammelte. Moser erklärt selbst:

«Wir kennen uns alle aus der Bucheggberger Landjugend und haben zwischenzeitlich als Oldies der ‹Landjügeler Buechibärg› auch miteinander Theater gespielt.»

Zudem waren etliche der Beteiligten im Freilichtspiel «Schärer Micheli» dabei und arbeiten bereits an der künftigen Aufführung der «Geier Wally».

Moser hat in Bruno Hofer einen Regisseur gefunden, der als Laienschauspieler über lange und vielfältige Erfahrung verfügt. «Tuet natürlich, nicht theatere», gibt er seinen neun Darstellerinnen und Darstellern mit auf den Weg durch das zweiaktige Lustspiel «Köbelis Sunneschyn» von Josef Brun.

«Bauer sucht Frau» als Vorlage

Das in Sprache und Spiel deftige Stück handelt vom Landwirt Köbeli Läderach (Bernhard Moser), der mit seinem Knecht Chrigel (Stefan Brand) auf dem Bauernhof zusammenlebt und vor allem die Eintönigkeit des von Chrigel gekochten Essens leid ist. Deshalb hat er sich bei der TV-Serie «Bauer sucht Frau» beworben.

Auch die Heranwachsenden traten beim Waldgottesdienst auf. zvg

Schnell erhält er Besuch von einem Fernsehteam (Nicole Reusser/Reto Berger), das sich ein Bild von den Lebensumständen des Kandidaten machen möchte. Aber die Fragerei geht Köbeli so auf die Nerven, dass er in die Wirtschaft flieht. Zurücklässt er in der Stube den Chrigel und den Schnapsbrenner Sämi (Bruno Lätt), die unter das gestrenge Regime von Köbis Schwester Marei (Kathrin Otti) geraten.

Natürlich gibt es ein unerwartetes Happy End

«Du alter Knacker willst noch heiraten», hat sie abschätzig zu ihrem Bruder gesagt. Denn rasch hat sie begriffen, dass eine neue Frau im Haus ihren Erbanspruch verhindern könnte. Wie ein garstiger Hausdrachen springt sie nicht nur mit ihrem bedauernswerten Ehemann Xaver (Daniel Otti) um, sondern manipuliert auch Chrigel und Sämi, die sie dem TV-Team als neue Kandidaten präsentiert.

Eingetroffen ist inzwischen Vreneli Räbsamen (Sandra Lätt), die als naiv-geschwätzige Heiratskandidatin den zurückgekehrten Köbeli nicht mehr akzeptiert, weil sie von seinem Herzschrittmacher und dem fehlenden Blinddarm erfährt. «Ich will lieber einen komplett ausgerüsteten Mann», wendet sie sich dem überrumpelten Xaver zu.

Aber noch ist die Brautschau nicht zu Ende, denn das TV stellt in Luzia (Simone Steinmann) eine neue Heiratskandidatin vor. Noch weitere, höchst unterhaltsame Verwicklungen warten. Aber ganz zum Schluss gibt’s ein unerwartetes Happy End. Regisseur Hofer und seine Truppe haben es bravourös geschafft, die speziellen Charaktere aller Protagonisten herauszuschälen.

Auftritte der Tanzgruppe werden eingebettet

Eingebettet ins Theaterspiel, finden Auftritte der Tanzgruppen statt. Tanzleiterin Katharina Jutzi, unterstützt von Annette Begert, hat ein passendes, buntes Programm mit 13 Heranwachsenden und zehn Tanzpaaren erarbeitet, das der gesamten Aufführung tänzerische Leichtigkeit verleiht.

Im Bucheggberg treffen sich seit 36 Jahren Tanzinteressierte regelmässig zum Erlernen der unterschiedlichen Schrittfolgen und Rhythmen, und sie haben Spass an diesem Brauchtum. Das Publikum wird sich gewiss auch am ansprechenden Bild der getragenen Trachten erfreuen können.

Vorstellungen am Freitag, 25., und Samstag, 26. November, in der Mehrzweckhalle Lüterkofen, jeweils um 20 Uhr.

