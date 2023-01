Bucheggberg und Wasseramt Gibt es vom Kanton wieder ein Zückerli für Gemeindefusionen? Diese Frage bewegt die Region Der Solothurner Regierungsrat möchte fusionswilligen Gemeinden höhere Beiträge zukommen lassen. Welche Auswirkungen die kantonale Abstimmungsvorlage hat, zeigt besonders ein Blick ins Wasseramt und in den Bucheggberg, wo diverse Fusionen andiskutiert werden. Rahel Meier Jetzt kommentieren 27.01.2023, 12.00 Uhr

Bernhard Jöhr (Messen, links), Verena Meyer (Buchegg) und Patrick Meier (Bolken) gehen unterschiedlich mit dem Thema Fusionen um. zvg

Am 12. März stimmt die Solothurner Bevölkerung über eine Änderung des Gemeindegesetzes ab. Damit sollen grössere finanzielle Anreize für fusionswillige Gemeinden geschaffen werden. Von der Vorlage könnten in nächster Zukunft vor allem Gemeinden im Bucheggberg und im Wasseramt profitieren.

Eine Fusion zwischen Buchegg und Lüterswil-Gächliwil auf 1. Januar 2024 erscheint als wahrscheinlich. Verena Meyer, Gemeindepräsidentin von Buchegg, hat sich deshalb an der kantonalen Delegiertenversammlung der FDP für die Änderung des Gemeindegesetzes stark gemacht – ist allerdings gescheitert. «Die Gegner der Vorlage haben Angst vor einer Fusionswelle und davor, dass mit der Schaffung von grösseren Gemeinden das Milizsystem unter Druck kommt», erklärt Meyer auf Anfrage.

Eine Gemeindefusion bedeute viel Arbeit. Und bei einer Fusion kämen viele Zusatzkosten auf die beteiligten Gemeinden zu. Meyer: «Der Beitrag, den der Kanton an eine Fusion ausrichtet, wird niemals alleiniger Anstoss sein für eine Fusion.»

Eine Fusion erfolge im Normalfall in erster Linie, weil es den Gemeinden an Personal fehle, um alle Ämter besetzen zu können und um die Verwaltung zu professionalisieren. So war es auch 2014, als im Bucheggberg zehn kleine Gemeinden zur Gemeinde Buchegg fusionierten. «Wenn das Milizsystem bröckelt, dann mangels Freiwilligen und nicht aufgrund von Fusionen», so Meyer deutlich.

Mit dem Kantonsbeitrag werde vor allem der zusätzliche Aufwand abgegolten. Für die Fusion 2014 hatte sich Buchegg professionelle Hilfe bei einem Projektleiter geholt. Reglemente mussten überarbeitet, eine neue Gemeindeordnung und eine neue Dienst- und Gehaltsordnung erstellt werden. Es stellte sich die Frage, was mit den gemeindeeigenen Liegenschaften passiert, wo die gemeinsame Gemeindeverwaltung hinkommt. Ein neues Wappen wurde kreiert. Software musste eingekauft werden.

Ortsschilder der einst eigenständigen Gemeinden: Nach der grossen Fusion änderte sich in Buchegg einiges. Hans Ulrich Mülchi

Es galt eine neue Gemeindeverwaltung mit Schalter einzurichten. Die Gemeinden waren verschiedenen Kirchgemeinden angegliedert, was ebenfalls zu diskutieren war. Die Friedhöfe waren ein Thema. Später kam dann auch die Überarbeitung der Ortsplanung. Das alles generierte Kosten.

Verena Meyer erlebt zurzeit ein Déjà-vu: Buchegg steht erneut vor einer Fusion. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lüterswil-Gächliwil möchten sich der Nachbargemeinde anschliessen. Dieses Mal habe man auf einen Projektleiter verzichtet, so Meyer. Man profitiere von den Arbeiten, die 2014 geleistet wurden.

Trotzdem müssten viele Abklärungen erneut getroffen werden. «Wir treffen uns alle drei Wochen zu einer Sitzung. Und wir kommunizieren immer aktiv im ‹Anzeiger›.» Beide Gemeinden haben deshalb für 2022 und 2023 je einen Betrag von 20'000 Franken budgetiert. Zurzeit sehe es aus, als ob dieser Betrag nicht ausgeschöpft werden müsse, erklärt Verena Meyer.

Nach heutiger Gesetzgebung würde laut Aussage von Dominik Fluri vom kantonalen Amt für Gemeinden ein Fusionsbetrag zwischen 80'000 bis 100'000 Franken ausgerichtet. Es handelt sich dabei einerseits um den Grundbeitrag und den Förderbeitrag für eine strukturschwache Gemeinde, der zusätzlich ausgerichtet werden kann. Wird die Vorlage angenommen, würde auch der Teil Buchegg bei der Ausrichtung der Beiträge berücksichtigt. Und so würden insgesamt rund 600'000 Franken ausbezahlt.

Unterramsern steht noch ganz am Anfang eines allfälligen Fusionsprozesses. Im Dezember haben die Stimmberechtigten der Aufnahme eines Betrages von 10'000 Franken ins Budget zugestimmt. Erste Abklärungen sollen aufzeigen, ob eine Fusion in der Gemeinde gewünscht wird. Und wenn ja, in welche Richtung man sich wenden soll. Als Partner kommen in erster Linie Buchegg und Messen in Frage.

Messen hat 2010 bereits einmal fusioniert und würde bei der Annahme der Gesetzesänderung profitieren, sollte es zu einer weiteren Fusion – beispielsweise mit Unterramsern – kommen. Gemeindepräsident Bernhard Jöhr war bei der ersten Fusion bereits Vizegemeindepräsident. Er hat zudem die Fusion in Buchegg, diejenige in Lüsslingen-Nennigkofen und den Fusionsversuch der Gemeinden Bättwil und Witterswil begleitet.

Er erklärt: «Die Kosten für die Vorbereitungen einer Fusion sind im Kanton Solothurn überschaubar.» An der Urne werde über den Grundsatz abgestimmt. Detailregelungen könnten später erarbeitet werden. «Ich empfinde das als Vorteil», so Jöhr. Es sei darum auch nicht zwingend nötig, dass schon in der Vorbereitung teure externe Hilfe in Anspruch genommen werde. Unbestritten sei aber, dass eine Fusion diverse Kosten verursache, die mit dem Fusionsbeitrag aufgefangen werden können.

Messen habe nach der Fusion finanziell aber aus einem anderen Grund profitiert: Die Gemeinde konnte über sechs Jahre von der Besitzstandsgarantie im Finanz- und Lastenausgleich profitieren. Die genauen Zahlen hat Jöhr heute nicht mehr im Kopf, es war aber «jedes Jahr ein sechsstelliger Betrag».

Noch etwas weiter entfernt ist eine Fusion zwischen den Gemeinden Halten, Oekingen und Kriegstetten. Vorderhand will man dort weiterhin «verstärkt zusammenarbeiten». Dafür wurde eine Machbarkeitsstudie durch ein spezialisiertes Büro erstellt. Dieses Jahr soll nun eine Fusionsstudie erarbeitet werden. Jede der drei Gemeinden hat deshalb einen Betrag von 20'000 Franken in ihrem Budget aufgenommen.

Ein Beitrag von Seiten des Kantons würde auch hier mithelfen, Kosten zu decken, die jetzt durch die Gemeinden bezahlt werden.

In Bolken hat man sich ebenfalls mit dem Thema Fusion beschäftigt. Vorderhand wird die Gemeinde aber eigenständig bleiben, wie Gemeindepräsident Patrick Meier erklärt. Die Gemeinde hatte Glück. Zwei Studenten der Fachhochschule Nordwestschweiz nahmen sich des Themas im Rahmen ihrer Diplomarbeit an. Und so musste die Gemeinde keine teure Studie erarbeiten lassen.

Dass die Gemeinde bei einer Fusion einen Beitrag vom Kanton bekäme, ist Meier sehr wohl bewusst. Und gerade Bolken steht finanziell nicht allzu gut da. Eben erst musste der Steuerfuss auf 145 Prozent erhöht werden. «Aber zurzeit würden sich genügend Leute im Gemeinderat, in den Kommissionen und in anderen Funktionen engagieren.» Zudem arbeite man in diversen Bereichen bereits mit den Nachbargemeinden zusammen.

Meier sagt: «Die Diplomarbeit hat aufgezeigt, dass das Sparpotenzial, das aus einer Fusion resultiert, überschätzt wird. Es macht für uns deshalb zurzeit wenig Sinn zu fusionieren.»

