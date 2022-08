Bucheggberger Kulturpreis für Tony Castelluccio

Auszeichnung Gitarrist Tony Castelluccio erhält dieses Jahr den Kulturpreis Bucheggberg Der Kultur- und Anerkennungspreis Bucheggberg 2022 geht an Tony Castelluccio aus Unterramsern. Der Lehrer der Musikschule Bucheggberg bietet seinen Schülerinnen und Schülern seit 20 Jahren mit dem Sun-Fun-Open-Air eine einmalige Auftrittsmöglichkeit. mgt Jetzt kommentieren 02.08.2022, 15.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Preisträger Tony Castelluccio. zvg

Auf der Agenda der Musikschule Bucheggberg ist es nicht mehr wegzudenken: Die Rede ist vom Sun-Fun-Open-Air, an dem die rund 80 Schülerinnen und Schüler von Musiklehrer Tony Castelluccio in bester Open-Air-Atmosphäre dem Publikum zeigen können, was sie «draufhaben».

Erstmals über die Bühne ging das Open-Air 2002 in Messen, seit einigen Jahren ist nun jeweils Lüterkofen Austragungsort. Die Idee des Sun-Fun-Open-Air umreisst Initiator Tony Castelluccio so: «Ich wollte keine Pflichtübung in einem Singsaal, sondern meinen Schülerinnen und Schülern eine spezielle Auftrittsmöglichkeit bieten.»

Die Gitarre begleitet ihn seit seiner Kindheit

Der 56-jährige Unterramserer unterrichtet seit 25 Jahren im Bucheggberg Ukulele, Gitarre und Bassgitarre. Bereits als Sechsjähriger hielt der in Wangen an der Aare aufgewachsene Castelluccio erstmals eine Gitarre in den Händen. Er sei seinen Eltern so lange mit seinem Wunsch in den Ohren gelegen, dass sie es ihm schliesslich erlaubten, in den Unterricht zu gehen, erzählt er.

Ein wichtiges Detail am Rande: Der Unterricht bei seinem damaligen Lehrer ist in italienischer Sprache erfolgt. Dies ist dem gelernten Maschinenmechaniker bei seinem späteren Musikstudium, das er nach vierjähriger Ausbildung im Alter von 28 Jahren abschloss, sehr zupass gekommen.

Kultur- und Anerkennungspreis Bucheggberg Der Kultur- und Anerkennungspreis Bucheggberg wird an Organisationen, Gruppen oder Einzelpersonen verliehen, die sich im und für den Bucheggberg kulturell, sozial oder sportlich verdient gemacht haben. Der 1992 erstmals verliehene Preis ist mit 1000 Franken dotiert.

Ehemaliges «Krokus»-Mitglied

Neben seiner musikpädagogischen Tätigkeit ist Tony Castelluccio unter dem Namen Tony Castell seit Jahrzehnten in der Rock-Musik-Szene präsent. So war er unter anderem in den Jahren 1989 und 2000 bis 2006 Bassist bei «Krokus».

Hervorgetan hat er sich auch immer wieder als Songschreiber. Aktuell ist er Bassist bei «Gotus», einer Rockband die sich aus ehemaligen «Krokus»- und «Gotthard»-Mitgliedern zusammensetzt. Und nicht vergessen sei hier auch das «Buechibärger Wohnzimmer Quartett».

Die Band ist während des Lockdowns im Frühjahr 2020 entstanden. Eigentlich wollten die vier gestandenen Musiker, neben Tony Castell sind dies Freddy Steady, Pascal Kurth und Kurt Gilomen, nur einen Corona Song, jeder für sich, in Quarantäne aufnehmen. Das Projekt hat aber so viel Spass bereitet, dass weiter musiziert wird.

Die Verleihung findet am 2. September um 19 Uhr auf Schloss Buchegg statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen