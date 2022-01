Das «Buechibärger Wohnzimmer Quartett» tritt dank Lockdown auf

Bucheggberg Startschuss Lockdown: Das «Buechibärger Wohnzimmer Quartett» lebt vom Groove und Spass Das «Buechibärger Wohnzimmer Quartett» steht dank dem Lockdown im Jahr 2020 auf der Bühne. Lea Durrer Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Buechibärger Wohnzimmer Quartett mit Freddy Frutig (Schlagzeug), Pascal Kurth (Bass, rechts), Kurt Moos Gilomen (Gitarre, mit Hut) und Toni Castell (Gitarre). Zvg/Melanie Binggeli

Der Name könnte auf eine Ländler-Formation hinweisen. Doch das «Buechibärger Wohnzimmer Quartett» (BWQ) ist alles andere: Freddy Frutig, Toni Castell, Pascal Kurth und Kurt Moos Gilomen machen ehrlichen Mundart-Hardrock. Geprobt wird seit neustem im ersten Stock eines Bettlacher Bauernhauses. Wenn das «Öfeli» nicht läuft, ist es in dieser Jahreszeit richtig kalt im mit Teppichen und Schaumstoffmatten ausgekleideten Raum. «Wenn wir spielen, wird’s uns aber sowieso warm», meint Kurt Moos Gilomen, der seit dem Sommer im selbsternannten «Rockhof» lebt.

Jetzt sitzen die Musiker am grossen Holztisch in der Wohnküche. Die Hardrock-Ballade «E Mystischi Nacht» tönt aus dem Lautsprecher. «Einfach geil» lautet das Verdikt unisono. Im Frühjahr soll dieser und ein weiterer neuer Song veröffentlicht werden. Es ist mittlerweile das x-te Lied, das Gilomen für BWQ geschrieben hat. Er denkt sich die Texte aus, meist in der Band setzt sich dann die Melodie zusammen.

Gemeinsames Jammen an Geburtstagen

Dass das Quartett probt und auf einer Bühne steht, ist dem Lockdown im 2020 zu verdanken. Befreundet sind die Bandmitglieder nämlich schon lange. An Geburtstagen jammten sie jeweils zusammen zur Unterhaltung der Gäste. Drummer-Legende Freddy Frutig, der jahrelang mit Krokus auf Tour war und momentan noch mit «Pilldriver» unterwegs ist, gab mit Kellen auf Pfannendeckeln und Wäschekörben den Takt an. Pascal Kurth sagt:

«Das groovte besser als in manch anderer Band.»

Einer solchen Session in einem Bucheggberger Blockhaus entsprang spontan der Name.

Als nun wegen des Coronavirus Läden geschlossen und das gesellschaftliche Leben eingeschränkt wurde, meldete sich der Bassist und AC/DC-Fan aus Attiswil mit einer Idee bei Kurt Moos Gilomen. Er wollte mit dem Buechibärger Wohnzimmer Quartett einen Pandemiesong machen.

Dies kam beim Grenchner mit eigenem Musikgeschäft und Musikschule nicht besonders gut an. Es würden doch schon unzählige solcher Songs im Netz kursieren, so Gilomen. Wenn aber die anderen beiden im Quartett beim Projekt mitmachen würden, dann sei er dabei. Freddy Frutig fügt an:

«Wir haben nur alle geholfen, weil die anderen dabei sind. Also eigentlich wollte gar niemand so richtig.»

Zu Beginn sei es wichtig gewesen, «nichts Kompliziertes zu spielen und die Welt mit neuen Songs zu erobern», meint der Lohn-Ammannsegger. Kurzerhand entschied sich die Band, bekannte Melodien mit neuen Mundarttexten zu kombinieren. Gilomen machte sich etwas widerwillig ans Textschreiben.

Erster Song war ein Erfolg

Jeder für sich nahm seinen Part vom «Corona-Song» in den Bettlacher United Studios auf und drehte im eigenen Wohnzimmer oder Proberaum auch gleich ein Video. Der Song kam an. Innerhalb kurzer Zeit erreichte das Musikvideo auf Youtube 50’000 Klicks.

Der Corona-Song. Youtube

Die Bandmitglieder merkten, dass ihnen das Ganze doch viel Spass bereitet – und machten weiter. Mit «Aues chunnt guet» folgte bald ein zweiter Cover-Track.

Aues chunnt guet! Youtube

«Richtig lustig wurde es dann, als wir zum ersten Mal zusammen probten. Wir konnten nämlich absolut nichts», erinnert sich Kurt Moos Gilomen zurück. Die Freude am Zusammenspielen war aber so gross, dass die vier Musiker dranblieben. Im August 2020 standen auch schon die ersten Live-Auftritte an. «Das ging ab wie die Feuerwehr», sagt der Gitarrist und Sänger, der ebenfalls bei «Light Food» sowie «Mättu & Moos» spielt.

Im Oktober 2020 hätte dann die EP in der Kulturfabrik Kofmehl getauft werden sollen. Aufgrund der Pandemie fand dieser Akt jedoch erst rund ein Jahr später statt. Untätig blieb die Band deshalb aber nicht. Gilomen: «Es war klar: Wenn wir ein Jahr lang keinen neuen Song und kein Video machen, hat man uns vergessen. Zudem hatten wir Tatendrang. Wir waren guter Dinge und inspiriert.» Neue und eigene Songs entstanden. Die Covers vom Anfang faulten nach und nach aus der Setliste raus.

Gespielt wird, bis der Spass aufhört

«Die Band lebt vom Groove und Spass», sagt Kurt Moos Gilomen. Dem pflichten die anderen Bandmitglieder sofort bei. «Jede Sekunde, die wir zusammenspielen, muss Fun sein», betont Freddy Frutig. Mit Krokus habe er auf Tour während Monaten jeden Tag spielen müssen. «Nun können wir die Locations selbst aussuchen und das Konzert zelebrieren.» Das sei ein Privileg.

«Wenn man so viel gespielt hat und immer noch gerne auftritt, dann macht man doch etwas richtig.»

Wenn der Spass an der Sache aufhört, dann ist auch die Zeit des BWQ auf der Bühne zu Ende. Da sind sich alle einig. Bis dahin geniessen es die Freunde und geben Vollgas – manchmal auch gemeinsam auf einer Tour mit ihren Motorrädern.

