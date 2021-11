DV des Schulverbandes Bucheggberg

Bucheggberg Schulverband Bucheggberg hat steigende Ausgaben Die Delegiertenversammlung verabschiedete nicht nur das Budget, sondern auch verdiente Vorstandsmitglieder. Urs Byland 02.11.2021, 18.00 Uhr

Geehrt wurden Hansjürg Bürki, Susanne Zuber und Bernhard Jöhr, von links. Zvg / Solothurner Zeitung

Der Schulverband Bucheggberg hat die 27. Delegiertenversammlung im Sekschulzentrum in Schnottwil durchgeführt. Präsidentin Verena Meyer führte durch die Versammlung, in der neben dem Budget 2022 auch die Ehrungen ein wesentlicher Punkt war. Der Nettoaufwand des Budgets erhöht sich um 2,8 Prozent auf 12 691 500 Franken. Gründe sind laut Vorstandsmitglied Thomas Stutz (Ressort Personal und Finanzen) die höheren Kosten im Bereich Musikschule, zurückzuführen auf steigende Schülerinnen- und Schülerzahlen, und ein grösserer Raumbedarf, der zu höheren Gebäudekosten führt. Erhöht wird auch die Einlage in den Erneuerungsfonds von bisher 0.25 auf neu 0.5 Prozent. Drei frühzeitige Pensionierungen führen zu einmaligen ausserordentlichen Ersatzrentenzahlungen von 150000 Franken. Ein erster Schritt zum Ausbau des technischen Supports im ICT-Bereich wird ebenso im Budget verrechnet wie die prognostizierte Zunahme der Schulgelder für die Sonderschulung.